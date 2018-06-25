McAfee: "Gerçekçi olalım"

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Dünyaca ünlü, ABD merkezli antivirüs ve bilgisayar güvenliği yazılımları üreticisi McAfee’nin kurucusu ve girişimci lideri John McAfee; yüksek düşüş oranlarıyla piyasayı çalkalayan Bitcoin hakkında umutlu gözüküyor.
McAfee, söz konusu kripto para biriminin pozitif geleceğine işaret ederek: “Gerçekçi olalım.” tweetini attı.
John McAfee: “Tamam, gerçekçi olalım. Bir yıl önce bugün Bitcoin 2,560 dolardı, bugün ise 6.000 dolar. Bu da %140 yükseliş demektir. Bitcoin, yıldan yıla önemli bir artış gösteriyor, kısa vadeli düşünmeyi bırakın! Gerçekçi olalım.” tweetini attı.
CoinMarketCap’ten alınan verilere göre; Bir yıl önce bugün Bitcoin fiyatı, 2,785 dolardı ve söz konusu kripto para biriminin 46 milyar piyasa değeri vardı. McAfee’nin bahsettiği, % 140'lık artış, piyasanın maruz kaldığı dalgalanmalar sebebiyle önemsiz vaziyete geldi. Yatırımcılar, piyasa için hala endişeli.
Kripto para piyasasındaki bu büyük dalgalanmalar, tüccarlarda bir “panik-satış” durumunu ortaya çıkardı. Bitcoin’in satım oranı şu an çok yüksek.
Bitcoin fiyatı, CoinMarketCap’ten alınan verilere göre şu an; 6,215 dolar.
https://ambcrypto.com/john-mcafee-stands-brave-against-bear-spooking-bitcoin-btc/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tweetini unutmadık. Ben twetter kullanmıyorum. Kullanan biri lütfen adama şu eski tweetini yapıştırsın. Unutturmayın! Tabi baktı çükü kaybedecek, şimdi gevçekçiv olaluum.
John McAfee Bitcoin fiyat tahminini güncelledi:
”2020’de Bitcoin’in 500 bin dolar olacağını söylediğimde, 2017 sonu için 5000$ olacağını öngörmüştüm. BTC, düşündüğümden çok daha hızlı arttı. Şimdi, 2020’de 1 milyon Dolar olacağını öngörüyorum. Yanlış çıkarsa hâlâ penisimi yiyeceğim.”