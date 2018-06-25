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McAfee: "Gerçekçi olalım"

McAfee'nin kurucusu John McAfee, şu sıralar sürekli düşüşte olan Bitcoin için umutlu olduğunu belirten bir tweet attı. Bitcoin'in yıldan yıla artışına dikkat çeken McAfee "Gerçekçi olalım" dedi.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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McAfee:
Dünyaca ünlü, ABD merkezli antivirüs ve bilgisayar güvenliği yazılımları üreticisi McAfee’nin kurucusu ve girişimci lideri John McAfee; yüksek düşüş oranlarıyla piyasayı çalkalayan Bitcoin hakkında umutlu gözüküyor.
McAfee, söz konusu kripto para biriminin pozitif geleceğine işaret ederek: “Gerçekçi olalım.” tweetini attı.
John McAfee: “Tamam, gerçekçi olalım. Bir yıl önce bugün Bitcoin 2,560 dolardı, bugün ise 6.000 dolar. Bu da %140 yükseliş demektir. Bitcoin, yıldan yıla önemli bir artış gösteriyor, kısa vadeli düşünmeyi bırakın! Gerçekçi olalım.” tweetini attı.
CoinMarketCap’ten alınan verilere göre; Bir yıl önce bugün Bitcoin fiyatı, 2,785 dolardı ve söz konusu kripto para biriminin 46 milyar piyasa değeri vardı. McAfee’nin bahsettiği, % 140'lık artış, piyasanın maruz kaldığı dalgalanmalar sebebiyle önemsiz vaziyete geldi. Yatırımcılar, piyasa için hala endişeli.
Kripto para piyasasındaki bu büyük dalgalanmalar, tüccarlarda bir “panik-satış” durumunu ortaya çıkardı. Bitcoin’in satım oranı şu an çok yüksek.
Bitcoin fiyatı, CoinMarketCap’ten alınan verilere göre şu an; 6,215 dolar.

https://ambcrypto.com/john-mcafee-stands-brave-against-bear-spooking-bitcoin-btc/ Yorum Yaz
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sadrag 11 ay en beğenilen
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Spider_hip 11 ay
Bencede gerçekçi olalım sayın mcaffee.
Tweetini unutmadık. Ben twetter kullanmıyorum. Kullanan biri lütfen adama şu eski tweetini yapıştırsın. Unutturmayın! Tabi baktı çükü kaybedecek, şimdi gevçekçiv olaluum.
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John McAfee Bitcoin fiyat tahminini güncelledi:
”2020’de Bitcoin’in 500 bin dolar olacağını söylediğimde, 2017 sonu için 5000$ olacağını öngörmüştüm. BTC, düşündüğümden çok daha hızlı arttı. Şimdi, 2020’de 1 milyon Dolar olacağını öngörüyorum. Yanlış çıkarsa hâlâ penisimi yiyeceğim.”
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manyakurt 11 ay
Gerçekçi olunca 0$ dan 6000$ olan bir dijital teknoloji görüyorum.
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WarSaw 11 ay
adamın kendi tipi gerçekçi değilki
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sadrag 11 ay en beğenilen
Bilgilendirme amaçlı.. Yoksa alın zengin olun falan demiyorum..
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ÇatlakMerlin 11 ay
Gerçekçi olduğumuzda bu arkadaşın dediği gibi bir tablo çıkmıyor ortaya. Gerçekçi olacaksak 20 bin dolardan 6 bin doların aşağısına düşen bir Bitcoin görürüz. Ki bana kalırsa bu durum daha da sürecek...
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Patren 11 ay
Bitcoinleri al sonra algı yap, ne ala dünya
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hidrojennn 11 ay
bu adamın kaçırdıgı 1 bitcoin aralık 2017 19bin dolar, şu an 6300 dolar. 3 te 1'ine düşmüş. 3'ün birini kazandırmış.
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eulogy 11 ay
John, kuzum benim! Allah'ın adını verdim bir dur ya, bir sus ya... Vır vır vır vır...
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YüzüğüKayıpFrodo 11 ay
6 aylık düşününcede 20 bin dolardan 6 bin dolara düşüp %70 kaybettirmiş oluyor sayın internet cafe sahibi.( Vurmayın.Nedendir bilmem. Bu adamı hep güvenlik yazılımcısı değilde sanki net cafesi olan bir abimiz gibi bildim.
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