McAfee: "Gerçekçi olalım"

Dünyaca ünlü, ABD merkezli antivirüs ve bilgisayar güvenliği yazılımları üreticisi McAfee’nin kurucusu ve girişimci lideri John McAfee; yüksek düşüş oranlarıyla piyasayı çalkalayan Bitcoin hakkında umutlu gözüküyor.

McAfee, söz konusu kripto para biriminin pozitif geleceğine işaret ederek: “Gerçekçi olalım.” tweetini attı.

John McAfee: “Tamam, gerçekçi olalım. Bir yıl önce bugün Bitcoin 2,560 dolardı, bugün ise 6.000 dolar. Bu da %140 yükseliş demektir. Bitcoin, yıldan yıla önemli bir artış gösteriyor, kısa vadeli düşünmeyi bırakın! Gerçekçi olalım.” tweetini attı.

CoinMarketCap’ten alınan verilere göre; Bir yıl önce bugün Bitcoin fiyatı, 2,785 dolardı ve söz konusu kripto para biriminin 46 milyar piyasa değeri vardı. McAfee’nin bahsettiği, % 140'lık artış, piyasanın maruz kaldığı dalgalanmalar sebebiyle önemsiz vaziyete geldi. Yatırımcılar, piyasa için hala endişeli.

Kripto para piyasasındaki bu büyük dalgalanmalar, tüccarlarda bir “panik-satış” durumunu ortaya çıkardı. Bitcoin’in satım oranı şu an çok yüksek.

Bitcoin fiyatı, CoinMarketCap’ten alınan verilere göre şu an; 6,215 dolar.

https://ambcrypto.com/john-mcafee-stands-brave-against-bear-spooking-bitcoin-btc/