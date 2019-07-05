Euronics toplantısı bu yıl İstanbul’da yapıldı

Yıllık 20 milyar Avroluk cirosuyla dünyanın en büyük elektronik satın alma grubu olarak kabul edilen Euronics’in yıllık toplantısı bu yıl Teknosa’nın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi.

Euronics nedir?

Euronics topluluğu Almanya’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Fransa’dan Rusya’ya 35 ülkeden 180 elektronik perakende liderini ve 14 bin perakendeciyi bünyesinde barındırıyor. Topluluğun yıllık cirosu 20 milyar Avroyu geçiyor. Topluluk üyeleri adına bir perakende grubu olarak davranıyor. Merkez ise Amsterdam’da.

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Euronics ilk kez yıllık toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. Euronics International Başkanı Hans Carpels, Türkiye pazarının topluluk içerisinde yeniliklere ve gelişmelere en hızlı adapte olan pazarlardan birisi olduğunu belirterek çok kanallı perakende stratejisinin potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Bu yıl ki toplantıda perakende sektöründe çoklu kalan stratejisi ve gelecek trendleri masaya yatırıldı. 2012 yılından bu yana topluluğa üye olan Teknosa’nın genel müdürü Bülent Gürcan yapılan seçimlerde bir kez daha yönetim kurulu üyeliğine seçildi.