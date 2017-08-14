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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Evdeki sinema ve maç keyfinizi arttıracak ürün tavsiyeleri

Film, dizi ve maç keyfinizi zenginleştirecek ses sistemi, projeksiyon ve televizyon arayışındaysanız sizler için seçtiğimiz ürünlere göz atarak karar sürecini biraz daha hızlandırabilirsiniz.
1 yıl
4,8b
1
34
Diğer Ev Elektroniği
Onur Seven
Haber Editörü
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Süper ligin de başlamasıyla birlikte oturma odanızı film, dizi ve maç keyfini üst seviyeye çıkaracak teknolojik ürünlerle donatmayı olanlıyor olabilirsiniz. Bu yazımızda evinizi sinema ortamına çevirebilecek ses sistemi ve projeksiyon gibi cihazların yanı sıra pürüzsüz bir görüntü deneyimi için tercih edebileceğiniz televizyon ve uydu alıcısı gibi bazı ürünlere yer verdik. Eğer bu yönde bir arayışınız varsa vakit kaybetmeden aşağıdaki seçeneklere göz atabilirsiniz.

1. Samsung 40KU7000U

Fiyat ve performansıyla öne çıkan Samsung 40KU7000U oturma odanıza gerçek HDR deyimini getirebilecek bir televizyon. 102 Ekran (40") ebatındaki TV, PurColour adı verilen özel renk teknolojisi ile gerçek hayata en yakın nitelikte renk ve tonlar sunabiliyor. 4K UHD çözünürlükteki cihaz düşük çözünürlüklü içeriklerin bile yayın sırasında UHD seviyesine yakın gösterilmesini sağlayan UHD Resim Motoru ile donatılmış. Ayrıca dört çekirdekli güçlü bir işlemcisi var. Tüm bunların yanında Samsung Smart View uygulamasını kullanarak mobil cihazınız veya PC'nizdeki resimleri, videoları veya müzikleri doğrudan akıllı televizyona aktarma şansına da sahipsiniz.

2. Harman Kardon HKTS5BK

Ses sitemleri konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Harman Kardon'un HKTS5BK ses sistemi film ve dizi deneyiminizi üst seviyelere taşıyabilecek bir ürün. Siyah kaplamalı olarak sunulan 5.1 kanal ev sineması sistemi ses eşleştirmeli, iki yönlü uydu ve merkez hoparlörle uyumlu bir şekilde çalışan 60 watt'lık bir subwoofer içeriyor. HKTS5 zengin, gerçekçi ve son derece kapsamlı bir performans etmek üzere tasarlanmış durumda. Sistem, hoparlörleri istediğiniz her yere yerleştirmenize olanak sağlayan çeşitli kablolar ve montaj dirsekleri ile birlikte geliyor. Set içerisinde 1 merkez kanal hoparlörü, 4 uydu hoparlörü ve subwoofer var.

3. LG Bataryalı Minibeam LED Projektör PH550

LG'nin 2. saate kadar bataryalı kullanım sunabilen PH550 projektörü 30.000 saate kadar dayanıklı LED ampüllere sahip. Yani bu da günlük 4 saat kullanımla 20 yıllık bir kullanım süresi demek. Projektör bluetooth teknolojisi ile ev sinema sistemi, kulaklık ve taşınabilir hoparlör gibi cihazlara direk kablosuz ses aktarabiliyor. Ayrıca 100 inch boyuta kadar sinematik görüş deneyimi sunduğunu da belirtelim. Böylece 50 inç TV boyutunun dört katına eşdeğer ekran boyutunun keyfini çıkarabiliyorsunuz. Wireless Mirroring özelligi ile PC ya da laptop'ınızdaki içeriği kablolara gerek duymadan projeksiyon ekranına taşımanız da mümkün.

4. Next Minix HD Black 2 +Plus

Next'in dijital HD uydu alıcısı otomatik kanal güncelleme sistemiyle manuel kanal ekleme olayını ortadan kaldıran cihazlar arasında yer alyor. Ayrıca tek kumanda ile hem uydu alıcınızın hem de TV'nizin temel fonksiyonlarını kontrol edebilmeniz mümkün. Kablosuz ağ bağlantısını da destekleyen Minix HD Black 2 +Plus, çift USB girişine sahip. Ayrıca 8000 TV ve radyo kanalı ekleme şansı sunuyor. Uydu alıcısının USB Play özelliğyle flash belleğiniz üzerindeki resim, müzik ve video dosyalarınızı kolaylıkla TV'nize aktarabiliyorsunuz. Ayrıca 4 karakter dijital LED ekran sunduğunu da belirtelim.

5. LG 43UH610V

LG'nin 109 ekranlı (43 inç) bu 4K televizyonu HDR Pro özelliğiyle ekran parlaklığını ayarlayarak görüntüleri gerçeğe yakın bir kalitede seyretmenizi sağlayabiliyor. Ayrıca 3D Color Mapping özelliğinin 3D Gamut Mapping alogaritması yardımıyla renk sapmasını minimize ederek izleyiciye doğal renkler sunduğunu belirtelim. Televizyon ekran parlaklığını paneli çevreleyen ortamın ışık durumuna göre otomatik olarak ayarlayarak enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Ayrıca yüksek kalitede etkili bir surround ses sunan Ultra Surround teknolojisine sahip olması da ayrı bir tercih sebebi. webOS 3.0 Smart TV platformu ile kullanışlı bir arayüz sunan televizyon oturma odanızda istediğiniz performansı alabileceğiniz bir seçenek.
Yeni sezonda birbirinden güzel maçları, en heyecanlı dizi ve filmleri üst düzey ses ve görüntü kalitesiyle izlemek için bu ürünleri de inceleyebilirsiniz.

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Piêr Dé Sans 1 yıl en beğenilen
altına ekleyelim o zaman,
lig maçları için digiturk maç paketi
avrupanın bir kısmı için dsmart
bir kısmı için tivibu
film ve dizi için ekstra netflix
internet kullanıcaz bari tükenmesin diye sınırsız kazık paketler.
yukarıdakilerin de fiyatlarını ekleyince keyif meyif kalmaz kimse de.
altına ekleyelim o zaman,lig maçları için digiturk maç paketiavrupanın bir kısmı için dsmartbir kısmı için tivibufilm ve dizi için ekstra net...
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3 Yanıt Yanıtla +80
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MertMeteAlp 1 yıl
Boş saçma bir konu
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St Batuhan 1 yıl
Ben daha egzotik şeyler bekliyordum, daha gelişmiş ses sistemleri, aydınlatma ve koltuk gibi ürünler zira tv önerisi yapmak için başlık çok abartı olmuş. Bir de almışken atmos destekli bir ürün almak ses sisteminde daha hoş olurdu. 60watt subwoofer nedir yahu :(
Ben daha egzotik şeyler bekliyordum, daha gelişmiş ses sistemleri, aydınlatma ve koltuk gibi ürünler zira tv önerisi yapmak için başlık çok abartı olmuş. Bir de...
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Yanıtla +22
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10 Avatar Avatar Avatar
bwhiteshark 1 yıl

Alibabada örneklere bakarken bu modelle karşılaştım, Türkiyede Best Vision diye bir markayla satanı olduğunu öğrendim. Kullanışlı mıdır? Forumda kullanan var mı?
projeksiyonperde.net/...
alibaba.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
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bwhiteshark 1 yıl

Alibabada örneklere bakarken bu modelle karşılaştım, Türkiyede Best Vision diye bir markayla satanı olduğunu öğrendim. Kullanışlı mıdır? Forumda kullanan var mı?
projeksiyonperde.net/...
alibaba.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bwhiteshark 1 yıl

Alibabada örneklere bakarken bu modelle karşılaştım, Türkiyede Best Vision diye bir markayla satanı olduğunu öğrendim. Kullanışlı mıdır? Forumda kullanan var mı?
projeksiyonperde.net/...
alibaba.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bwhiteshark 1 yıl

Alibabada örneklere bakarken bu modelle karşılaştım, Türkiyede Best Vision diye bir markayla satanı olduğunu öğrendim. Kullanışlı mıdır? Forumda kullanan var mı?
projeksiyonperde.net/...
alibaba.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bwhiteshark 1 yıl

Alibabada örneklere bakarken bu modelle karşılaştım, Türkiyede Best Vision diye bir markayla satanı olduğunu öğrendim. Kullanışlı mıdır? Forumda kullanan var mı?
projeksiyonperde.net/...
alibaba.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
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redferrari 1 yıl
samsung ue43m5670
samsung.com/...


va panel -- micro dimming

[simage]http://images.samsung.com/is/image/samsung/ch-full-hd-m5670-ue43m5670auxzg-frontsilver-66349212?$PD_GALLERY_JPG$[/simage]
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forgot 1 yıl
Genellikle elde kalan ürünler konulmuş
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kayamtky 1 yıl
ilk başta ki resim hayalimde ki sinema salonu. Aynı zamanda dinlendirici bir oda gibi.
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titanichay 1 yıl
Led projeksiyon hele ki LG almak çöpe para atmaktir. 30000 saat lamba ömrüymüs.
Kulliyen yalan. LG PA70G aldim. 2000 saat olmadan ledlerden biri yandi ve tek renk izliyorum. Biraz arastirdim kronik arizaymis. Ben kullaniyorum simdiye kadar birsey olmadi demeyin aniden gidiyor...
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nohackmove 1 yıl
Oldukça amatör bir yazı olmuş DH ye yakıştıramadım.
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makelonur 1 yıl
Periscope üyeliği, telefon-tv bağlantı aparatı...
1 Yanıt Yanıtla +3
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Vatansever Müslüman Türk 1 yıl makelonur
makelonur
Periscope üyeliği, telefon-tv bağlantı aparatı...

Hakka girmeyin hocam nacizane tavsiyem
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Chembond 1 yıl
Ben de para verince size konu açtırabilir miyim?
Yanıtla +11
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MMistanbul 1 yıl
Herhalde hepsiburada güzel komisyon veriyor ki linklerin hepsi oraya yönleniyor. Kazanın tabiki ama haberde bu durum çok belli oluyor.
Yanıtla +2
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ObjektifPoint.Net 1 yıl
Ben bu hepsiburada.com ile olan anlaşmayı artırın derim. Başka türden başka firmalarlada yapın. Belli başlı ve tabiki mantıklı nedenlerim var. Bunlar;
1. Donanımhaber.com ekibinin güzel kazanca sabip olmasını hayatları devam ettirirken sorun yaşamamasını isterim
1.a Çünkü siz ne kadar iyi bir yaşam sürerseniz ben o kadar kaliteli hizmet alırım. Gun bey'den Mesut Bey'e zam istiyoruz.

2.Reklamları destekliyorum çünkü tek gelir kazancınız. Engelleme programları kullanmıyorum size ve emeğinize saygım sonsuz. Siz kazanırsınız ve sonuç olarak bu durum benim için olumlu. Daha kaliteli içerikler bulurum bu sitede. Bu arada küçük bir isteğim var;

@Speed-Step Mesut bey'den küçük bir ricam var. İncelemeler videolar vb bunlar internette gırla dolu. Ben burdaysam sizin teknolojik konunun içine serpiştirdiğiniz sohbetlerdir. En son yanınladığınız 2si1'de Gökhan bey'e sürekli laf atmalar şakalar felan programı renklendirmişti (benim açımdan en azından) böyle sohbet videolarınızda olsun. bsc.com ekibinin yaptıgı tarzda. Bkz: Oyun muhabbeti. Ben Sizden ve Erdi bey'den hatta Gökhan Bey'inde olduğu Donanım muhabbeti ya da teknoloji sohbeti tarzında video konsepti istiyorum. Eskilerden bahsedebilirsiniz. Gelecekten bahsedebilirsiniz. Amd ile İntel yarışını anlatabilirsiniz. eskiten kullandığınız telefonlarınızı anlatabilirsiniz. Oyun muhabbeti konseptinin en sevdiğim bölümü "En Başarılı Bulduğumuz Oyun Müzikleri" isimli çalışmaydı. Çok lezzetli izlemiştim. Gökhan Beye, Talha Aynacıya, Alkan Adakanere ve Beril Sergün'e kuçak dolusu saygılar sevgiler. Bu küçük istekden sonra devam edelim.
Reklamlardaki tek sevmediğim videolardaki reklamın yüksek sesi. Kulaklık varken kulaklar fena kötü oluyor. Ses gene olsun ama bağırmasın ya.
3. Bu konu sayesinde ek gelir elde ediyorsunuz diye bilmekteyim. Yani bir taşla iki tuş diyebiliriz. Konuya tıkladık ama aynı zamanda reklamada tıklamış olduk. Çok iyi düşünülmüş. eğer böyleye bu konu'nun konseptini video içeriklerede ekleyebilirsiniz. Bir telefon incelerken incelemenin içinde söyleyin bunu şurdan alabilirsiniz. Bitti gitti tek bir cümle ile. Bu durum sonuç olarak bana yarar.
Engelleyici Kullanan Kişilere
1. Reklam engelleyici kullanan arkadaşlar lütfen burdaki insanlara saygı duyun ve sevdiğiniz içerikleri üreten kişilere böyle olumsuz davranışlar yapmayın. İroni yapın. Mesela sizin bir siteniz olsa kazancınız sponsor reklamları ile google reklamları olacak. Sitenize giren kişilerin belli bir kısmı reklam engelleyici kullansa zorunuza gitmez mi? Burda ücretsiz kaliteli bir hizmet var bide böyle bir konu neden zorunuza gidiyor. Sizden paramı istiyorlar. Anlamadığım nokta ücretsiz bir site hergün giriyor bütün sunulan bilgiyi veriyi kullanıyorsunuz bide reklamlara engelleyici kullanıp burdaki insanların kazancına balta indirip pişkince yorum yapacak cesareti kendinizde buluyorsunuz. Eğer bu yazdıklarımı yapan kişi okuyorsan bu yorumu kul hakkına girer hocam bu yapma. kendi hayatın için yapma ilerde olacak dünya tatlısı çocuklarının için yapma.
Donanımhaber.com baki İnsan Fani.
İyi ki varsınız.
Saygılar Sevgiler.
1 Yanıt Yanıtla +3
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nickimsonikimsi 1 yıl ObjektifPoint.Net
ErtugrulGazi46
Ben bu hepsiburada.com ile olan anlaşmayı artırın derim. Başka türden başka firmalarlada yapın. Belli başlı ve tabiki mantıklı nedenlerim var. Bunlar;
1. Donanımhaber.com ekibinin güzel kazanca sabip olmasını hayatları devam ettirirken sorun yaşamamasını isterim
1.a Çünkü siz ne kadar iyi bir yaşam sürerseniz ben o kadar kaliteli hizmet alırım. Gun bey'den Mesut Bey'e zam istiyoruz.

2.Reklamları destekliyorum çünkü tek gelir kazancınız. Engelleme programları kullanmıyorum size ve emeğinize saygım sonsuz. Siz kazanırsınız ve sonuç olarak bu durum benim için olumlu. Daha kaliteli içerikler bulurum bu sitede. Bu arada küçük bir isteğim var;

@Speed-Step Mesut bey'den küçük bir ricam var. İncelemeler videolar vb bunlar internette gırla dolu. Ben burdaysam sizin teknolojik konunun içine serpiştirdiğiniz sohbetlerdir. En son yanınladığınız 2si1'de Gökhan bey'e sürekli laf atmalar şakalar felan programı renklendirmişti (benim açımdan en azından) böyle sohbet videolarınızda olsun. bsc.com ekibinin yaptıgı tarzda. Bkz: Oyun muhabbeti. Ben Sizden ve Erdi bey'den hatta Gökhan Bey'inde olduğu Donanım muhabbeti ya da teknoloji sohbeti tarzında video konsepti istiyorum. Eskilerden bahsedebilirsiniz. Gelecekten bahsedebilirsiniz. Amd ile İntel yarışını anlatabilirsiniz. eskiten kullandığınız telefonlarınızı anlatabilirsiniz. Oyun muhabbeti konseptinin en sevdiğim bölümü "En Başarılı Bulduğumuz Oyun Müzikleri" isimli çalışmaydı. Çok lezzetli izlemiştim. Gökhan Beye, Talha Aynacıya, Alkan Adakanere ve Beril Sergün'e kuçak dolusu saygılar sevgiler. Bu küçük istekden sonra devam edelim.
Reklamlardaki tek sevmediğim videolardaki reklamın yüksek sesi. Kulaklık varken kulaklar fena kötü oluyor. Ses gene olsun ama bağırmasın ya.
3. Bu konu sayesinde ek gelir elde ediyorsunuz diye bilmekteyim. Yani bir taşla iki tuş diyebiliriz. Konuya tıkladık ama aynı zamanda reklamada tıklamış olduk. Çok iyi düşünülmüş. eğer böyleye bu konu'nun konseptini video içeriklerede ekleyebilirsiniz. Bir telefon incelerken incelemenin içinde söyleyin bunu şurdan alabilirsiniz. Bitti gitti tek bir cümle ile. Bu durum sonuç olarak bana yarar.
Engelleyici Kullanan Kişilere
1. Reklam engelleyici kullanan arkadaşlar lütfen burdaki insanlara saygı duyun ve sevdiğiniz içerikleri üreten kişilere böyle olumsuz davranışlar yapmayın. İroni yapın. Mesela sizin bir siteniz olsa kazancınız sponsor reklamları ile google reklamları olacak. Sitenize giren kişilerin belli bir kısmı reklam engelleyici kullansa zorunuza gitmez mi? Burda ücretsiz kaliteli bir hizmet var bide böyle bir konu neden zorunuza gidiyor. Sizden paramı istiyorlar. Anlamadığım nokta ücretsiz bir site hergün giriyor bütün sunulan bilgiyi veriyi kullanıyorsunuz bide reklamlara engelleyici kullanıp burdaki insanların kazancına balta indirip pişkince yorum yapacak cesareti kendinizde buluyorsunuz. Eğer bu yazdıklarımı yapan kişi okuyorsan bu yorumu kul hakkına girer hocam bu yapma. kendi hayatın için yapma ilerde olacak dünya tatlısı çocuklarının için yapma.
Donanımhaber.com baki İnsan Fani.
İyi ki varsınız.
Saygılar Sevgiler.

1. Reklam engelleyici kullanan arkadaşlar lütfen burdaki insanlara saygı duyun ve sevdiğiniz içerikleri üreten kişilere böyle olumsuz davranışlar yapmayın. İroni yapın. Mesela sizin bir siteniz olsa kazancınız sponsor reklamları ile google reklamları olacak.
Empatidir o ironi olsa duramassın.
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