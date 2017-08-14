Evdeki sinema ve maç keyfinizi arttıracak ürün tavsiyeleri

Süper ligin de başlamasıyla birlikte oturma odanızı film, dizi ve maç keyfini üst seviyeye çıkaracak teknolojik ürünlerle donatmayı olanlıyor olabilirsiniz. Bu yazımızda evinizi sinema ortamına çevirebilecek ses sistemi ve projeksiyon gibi cihazların yanı sıra pürüzsüz bir görüntü deneyimi için tercih edebileceğiniz televizyon ve uydu alıcısı gibi bazı ürünlere yer verdik. Eğer bu yönde bir arayışınız varsa vakit kaybetmeden aşağıdaki seçeneklere göz atabilirsiniz.

1. Samsung 40KU7000U

Fiyat ve performansıyla öne çıkan Samsung 40KU7000U oturma odanıza gerçek HDR deyimini getirebilecek bir televizyon. 102 Ekran (40") ebatındaki TV, PurColour adı verilen özel renk teknolojisi ile gerçek hayata en yakın nitelikte renk ve tonlar sunabiliyor. 4K UHD çözünürlükteki cihaz düşük çözünürlüklü içeriklerin bile yayın sırasında UHD seviyesine yakın gösterilmesini sağlayan UHD Resim Motoru ile donatılmış. Ayrıca dört çekirdekli güçlü bir işlemcisi var. Tüm bunların yanında Samsung Smart View uygulamasını kullanarak mobil cihazınız veya PC'nizdeki resimleri, videoları veya müzikleri doğrudan akıllı televizyona aktarma şansına da sahipsiniz.

2. Harman Kardon HKTS5BK

Ses sitemleri konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Harman Kardon'un HKTS5BK ses sistemi film ve dizi deneyiminizi üst seviyelere taşıyabilecek bir ürün. Siyah kaplamalı olarak sunulan 5.1 kanal ev sineması sistemi ses eşleştirmeli, iki yönlü uydu ve merkez hoparlörle uyumlu bir şekilde çalışan 60 watt'lık bir subwoofer içeriyor. HKTS5 zengin, gerçekçi ve son derece kapsamlı bir performans etmek üzere tasarlanmış durumda. Sistem, hoparlörleri istediğiniz her yere yerleştirmenize olanak sağlayan çeşitli kablolar ve montaj dirsekleri ile birlikte geliyor. Set içerisinde 1 merkez kanal hoparlörü, 4 uydu hoparlörü ve subwoofer var.

3. LG Bataryalı Minibeam LED Projektör PH550

LG'nin 2. saate kadar bataryalı kullanım sunabilen PH550 projektörü 30.000 saate kadar dayanıklı LED ampüllere sahip. Yani bu da günlük 4 saat kullanımla 20 yıllık bir kullanım süresi demek. Projektör bluetooth teknolojisi ile ev sinema sistemi, kulaklık ve taşınabilir hoparlör gibi cihazlara direk kablosuz ses aktarabiliyor. Ayrıca 100 inch boyuta kadar sinematik görüş deneyimi sunduğunu da belirtelim. Böylece 50 inç TV boyutunun dört katına eşdeğer ekran boyutunun keyfini çıkarabiliyorsunuz. Wireless Mirroring özelligi ile PC ya da laptop'ınızdaki içeriği kablolara gerek duymadan projeksiyon ekranına taşımanız da mümkün.

4. Next Minix HD Black 2 +Plus

Next'in dijital HD uydu alıcısı otomatik kanal güncelleme sistemiyle manuel kanal ekleme olayını ortadan kaldıran cihazlar arasında yer alyor. Ayrıca tek kumanda ile hem uydu alıcınızın hem de TV'nizin temel fonksiyonlarını kontrol edebilmeniz mümkün. Kablosuz ağ bağlantısını da destekleyen Minix HD Black 2 +Plus, çift USB girişine sahip. Ayrıca 8000 TV ve radyo kanalı ekleme şansı sunuyor. Uydu alıcısının USB Play özelliğyle flash belleğiniz üzerindeki resim, müzik ve video dosyalarınızı kolaylıkla TV'nize aktarabiliyorsunuz. Ayrıca 4 karakter dijital LED ekran sunduğunu da belirtelim.

5. LG 43UH610V

LG'nin 109 ekranlı (43 inç) bu 4K televizyonu HDR Pro özelliğiyle ekran parlaklığını ayarlayarak görüntüleri gerçeğe yakın bir kalitede seyretmenizi sağlayabiliyor. Ayrıca 3D Color Mapping özelliğinin 3D Gamut Mapping alogaritması yardımıyla renk sapmasını minimize ederek izleyiciye doğal renkler sunduğunu belirtelim. Televizyon ekran parlaklığını paneli çevreleyen ortamın ışık durumuna göre otomatik olarak ayarlayarak enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Ayrıca yüksek kalitede etkili bir surround ses sunan Ultra Surround teknolojisine sahip olması da ayrı bir tercih sebebi. webOS 3.0 Smart TV platformu ile kullanışlı bir arayüz sunan televizyon oturma odanızda istediğiniz performansı alabileceğiniz bir seçenek.

bu ürünleri de inceleyebilirsiniz. Yeni sezonda birbirinden güzel maçları, en heyecanlı dizi ve filmleri üst düzey ses ve görüntü kalitesiyle izlemek içinde inceleyebilirsiniz.