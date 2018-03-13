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Evernote iş akışlarını yapay zekâ ile otomatik hale getiriyor

Ortak çalışma alanlarında kullanıcıların birbirlerine görev ataması veya önerilerde bulunması otomatik hale geliyor. Bu noktada yapay zekâ teknolojileri devreye girecek.
1 yıl
1,3b
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yapay zekâ teknolojileri hayatımızın her alanına girmek üzere. Araç teknolojilerinden Nesnelerin İnterneti sektörüne, mobil cihazlara ve yazılımlara kadar hemen her üretici makine öğrenme çözümleri ile daha verimli bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Sanal dünyanın önemli not alma uygulamalarından birisi olan Evernote da ibreyi yapay zekaya çevirdi.

Görevler otomatikleşiyor

SXSW 2018 konferansında sahne alan Evernote teknoloji şefi Anirban Kundu, bir süre önce işletmelere ortak bir çalışma alanı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Spaces bölümü için yapay zekâ teknolojilerinden yararlanacaklarını açıkladı.

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Makine öğrenme teknolojileri ile Spaces kısmında ortak çalışma daha kolay hale gelirken daha iyi arama sonuçları elde edilecek ve daha ilgili görevler tavsiye edilebilecek.

Örneğin uygulama dokümanlarınızdaki metinleri tarayarak görev olduğunu düşündüğü cümlelerin başına yıldız işareti ekliyor. İşaretlere dokunduğunuzda ise ilgili kişiye atanacak bir görev haline getiriyor. Teknoloji yazım kılavuzuna uygun cümlelerde akıcı çalışıyor ancak ilerleyen dönemde daha genel konuşma jargonlarına göre yapay zekasını eğitecek.

Diğer taraftan uygulama içerisinde yaptığınız aramalarda yapay zekâ, ortak çalıştığınız kişilerle ilişkili olarak tahminler yürütüyor ve en alakalı sonuçları ekrana getirmeye çalışıyor. Yine örneğin maillerinizi tarayarak projelerinize ilişkin hareketli kartlar hazırlayabileceğiniz Hareketler özelliği de Spaces içerisine entegre edilecek. Yapay zekâ özelliklerinin Evernote Business versiyonuna kısa süre içerisinde uygulanacağı ifade ediliyor.

 

https://www.engadget.com/2018/03/12/evernote-ai-tasks-hands-on/ Yorum Yaz
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