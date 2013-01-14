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Evernote'un Windows Phone uygulaması güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Popüler not alma servisi Evernote'un Windows Phone uygulaması güncellenerek kullanıcılara çeşitli yenilikler ve daha iyi bir uygulama deneyimi sunmaya başladı.

Güncellemeyle birlikte gelen en dikkat çeken yenilikler arasında Evernote Business desteği, iş defterleriyle not oluşturma ve arama gibi özellikler yer ediniyor. Buna ek olarak Evernote'ta şifreleme işlemi gerçekleştirerek notlarınızın güvende kalmasını sağlayacak olan PIN koduyla kilitleme özelliğinin de uygulamaya dahil edildiği görülüyor. Ayrıca, katkıda bulunulan defterler ve birtakım yeni tasarım seçeneklerinin de uygulamada yer ettiğini belirtelim.

Evernote'un güncellenerek yeni özelliklerle kullanıcılarına daha iyi bir uygulama deneyimi sunduğu Windows Phone uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/evernote/db21927d-f292-e011-986b-78e7d1fa76f8 Yorum Yaz
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wp daha da iyi olacak
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