Google I/O 2016 konferansında Xiaomi sürprizi

Son dönemin akıllı telefon pazarında en çok konuşulan firmalarından birisi şüphesiz Çinli Xiaomi. Sadece akıllı telefon pazarında değil, tablet, hava temizleyici, su arıtma gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren firma, Google I/O 2016 konferansında boy göstermeye hazırlanıyor.

Google eski başkan yardımcısı Hugo Barra’nın, Xiaomi’de üst düzey görev aldığını düşündüğümüzde aslında bu ortaklık çok da sürpriz değil. Sürpriz olan Xiaomi’nin ne tanıtacağı. Firma önemli akıllı telefon serilerini zaten duyurmuştu. Konferansta tanıtılacak cihazın Android N ile gelmesi gerek ki, o da Nexus cihazlarına özgü.

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Hugo Barra’nın paylaştığı görsellerde, firmanın daha çok set üstü bir televizyon kutusu tanıtacağı anlaşılıyor. Kutu ayrıca oyun özelliğine de sahip olacak veya oyun için ayrıca bir konsol da mümkün olabilir. Kısaca mobil tarafta bir hareketlilik olmayacak.

Firma zaten Mi TV kutuları ile sektörde yer alıyor ancak söz konusu Google olduğu için muhtemelen Asus Nexus Q medya oynatıcısından hatırlayacağımız üzere, Android N işletim sistemli bir televizyon kutusu bizi bekliyor olacak. I/O 2016 geliştirici konferansı gece saatlerinde başlayacak.