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Google I/O 2016 konferansında Xiaomi sürprizi

Gece saatlerinde başlayacak olan Google geliştirici konferansı I/O 2016’da, Xiaomi’nin de boy göstermesi bekleniyor. Firmanın ne tanıtacağı ise gizemini koruyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin akıllı telefon pazarında en çok konuşulan firmalarından birisi şüphesiz Çinli Xiaomi. Sadece akıllı telefon pazarında değil, tablet, hava temizleyici, su arıtma gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren firma, Google I/O 2016 konferansında boy göstermeye hazırlanıyor.

Google eski başkan yardımcısı Hugo Barra’nın, Xiaomi’de üst düzey görev aldığını düşündüğümüzde aslında bu ortaklık çok da sürpriz değil. Sürpriz olan Xiaomi’nin ne tanıtacağı. Firma önemli akıllı telefon serilerini zaten duyurmuştu. Konferansta tanıtılacak cihazın Android N ile gelmesi gerek ki, o da Nexus cihazlarına özgü.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Max modeli 8 milyon ön sipariş rakamına ulaştı"

Hugo Barra’nın paylaştığı görsellerde, firmanın daha çok set üstü bir televizyon kutusu tanıtacağı anlaşılıyor. Kutu ayrıca oyun özelliğine de sahip olacak veya oyun için ayrıca bir konsol da mümkün olabilir. Kısaca mobil tarafta bir hareketlilik olmayacak.

Firma zaten Mi TV kutuları ile sektörde yer alıyor ancak söz konusu Google olduğu için muhtemelen Asus Nexus Q medya oynatıcısından hatırlayacağımız üzere, Android N işletim sistemli bir televizyon kutusu bizi bekliyor olacak. I/O 2016 geliştirici konferansı gece saatlerinde başlayacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/Hugo-Barra-is-leading-Xiaomi-to-Google-IO-16-surprise-product-to-be-announced_id81211 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guhong01 3 yıl en beğenilen
Xiaomi marka nexus tanıtılırsa baya iyi olur, şaşırtır
Ama görsele göre muhtemelen medya oynatıcı tanıtılacak
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Mr. Jingles 3 yıl
Xiaomi Nexus falan çıkarmasın. HTC olur umarım.
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p1azma 3 yıl
1080 böyle ise ti versiyonu fena gelecek
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bbo1717 3 yıl
Android wear'lı ve uygun fiyatlı akıllı saat çıkarsa çok güzel olur.Ama resimlerde ki ürün televizyon kutusu olduğu çok belli.
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Kefelon 3 yıl
İlk görsel medya oynatıcının kumandasından, ikinci görsel isi oyun kolundan. Fiyatı uygun olsa ben almaya hazırım diyecektim ama hiçbir Nexus veya Xiaomi ürününün ülkemize gelmediği aklıma geldi son anda
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simbolmina 3 yıl
Bu akşam 20:00'da başlıyor I/O 2016. Gece geç derken neyi kastediyorsunuz? Başka bir event mi var?
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walkererdem 3 yıl
ikinci resim combo yapılışını gösteriyor resmen apple tv gibi oyunlara ağırlık veren konsol tarzı bir medya oynatıcısı gelecek sanırım. yanında da güzel bir oyun kolu bekliyor olacak bizi gibi görünüyor
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Ömürcan 3 yıl
Bende nexus geliyor sandım :(
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0MG90 3 yıl
Android TV gibi bir şey gelecek herhalde
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Guhong01 3 yıl en beğenilen
Xiaomi marka nexus tanıtılırsa baya iyi olur, şaşırtır
Ama görsele göre muhtemelen medya oynatıcı tanıtılacak
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