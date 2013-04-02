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Evrensel 3DMark'ın Android versiyonu yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
18
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Evrensel 3DMark'ın Android versiyonu yayınlandı
Futuremark'ın başarılı test yazılımlarından 3DMark, Windows platformunun ardından nihayet Android platformu için de yayınlandı.

Android platformu için yayınlanmasıyla birlikte mobil platformlara ilk adımını atan test yazılımının evrensel sürümü ilerleyen dönemlerde iOS ve Windows RT içinde yayınlanacak. Cloud Gate, Fire Strike ve Ice Storm olarak adlandırılan 3 farklı test grubundan oluşan test yazılımı, Android cihazınızın ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne seriyor. Şu an için 1.000'den fazla Android cihaz ile uyumlu olan uygulama için en düşük sistem gereksinimleri şu şekilde:
  • Android 3.1 veya üzeri Android sürümü
  • 1 GB sistem belleği
  • 300 MB boş alan
  • Mobil cihazlar için hazırlanan 3D grafik API'si OpenGL ES'in 2.0 versiyonu ile uyumluluk
Yayınlandığı farklı platformları ortak bir testte birleştiren evrensel 3DMark uygulamasının Android versiyonuna Google Play üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.  

http://www.futuremark.com/benchmarks/3dmark#android Yorum Yaz
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e-Militarist 4 yıl
3DMark - The Gamer's Benchmark 1.5.3263 - 27 Temmuz 2015

play.google.com/...

www.futuremark.com/downloads/3DMark.apk

www.futuremark.com/benchmarks/3dmark/android

www.futuremark.com/pressreleases/new-3dmark-sling-shot-benchmarks-for-android
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foz54 6 yıl
gmaile kayıtlı cihazlarımdan atrix ve u8800 uyumlu ama galaxy nexus ile uyumsuz gözüküyor!
sgx540'ın performansı her ne kadar kötü olsa da yerimizi bilirdik en azından :/
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Firaristt 6 yıl
S3'te 3212 puan aldım ama puan çok ufak bir şey ile değişebiliyor. Biraz daha üzerinde çalışırsa çok güzel, referans sayılabilecek bir uygulama olacak.
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S.Soylu 6 yıl
berhan?
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xperia z şimdi yaptım

Sonuçlar çok düşün Nexus 4 ile arasında yarı yarıya fark var neredeyse
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Aang67 6 yıl
TI OMAP4460 çipsetli cihazlarda çalıştıramıyoruz maalesef.
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fukox 6 yıl
Apk bizi bekler
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Rambo_FT 6 yıl
En az Android 3.1 ve 1GB ram mi? Ben almayayım (not: fakir değilim Sony beni kazıkladı.)
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azizkguc 6 yıl
Üst seviye akıllı telefonlar ve tabletler bu güçleri ile taşınabilir el konsollarının yerini almaya hazır gibi. Acaba biraz daha abartıp, evdeki tv'de fullhd oyun oynatıp, ev konsollarının yerini de alabilecekler mi? bunu da zaman gösterecek tabi ki?
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canocan_07 6 yıl
Nexus 4 ile Ice Storm: 11247, Ice Storm Extreme: 6357 çıktı.
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bersgurs 6 yıl
play store'da mesut çevik yorum yazmış :)
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berhan? 6 yıl
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xperia z şimdi yaptım
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OnlyAnanas 6 yıl
I9100g cihazimda uyumsuz diyor indireiyorum
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Nabukadnezar 6 yıl
Ne diyelim, hayırlı olsun.
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Bytekno 6 yıl
iosada isteriz
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