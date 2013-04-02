Evrensel 3DMark'ın Android versiyonu yayınlandı

Futuremark'ın başarılı test yazılımlarından 3DMark, Windows platformunun ardından nihayet Android platformu için de yayınlandı.





Android platformu için yayınlanmasıyla birlikte mobil platformlara ilk adımını atan test yazılımının evrensel sürümü ilerleyen dönemlerde iOS ve Windows RT içinde yayınlanacak. Cloud Gate, Fire Strike ve Ice Storm olarak adlandırılan 3 farklı test grubundan oluşan test yazılımı, Android cihazınızın ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne seriyor. Şu an için 1.000'den fazla Android cihaz ile uyumlu olan uygulama için en düşük sistem gereksinimleri şu şekilde:

Android 3.1 veya üzeri Android sürümü

1 GB sistem belleği

300 MB boş alan

Mobil cihazlar için hazırlanan 3D grafik API'si OpenGL ES'in 2.0 versiyonu ile uyumluluk

Yayınlandığı farklı platformları ortak bir testte birleştiren evrensel 3DMark uygulamasının Android versiyonuna Google Play üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.futuremark.com/benchmarks/3dmark#android