Evrensel 3DMark'ın Android versiyonu yayınlandı

Haber Editörü
Futuremark'ın başarılı test yazılımlarından 3DMark, Windows platformunun ardından nihayet Android platformu için de yayınlandı.
Android platformu için yayınlanmasıyla birlikte mobil platformlara ilk adımını atan test yazılımının evrensel sürümü ilerleyen dönemlerde iOS ve Windows RT içinde yayınlanacak. Cloud Gate, Fire Strike ve Ice Storm olarak adlandırılan 3 farklı test grubundan oluşan test yazılımı, Android cihazınızın ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne seriyor. Şu an için 1.000'den fazla Android cihaz ile uyumlu olan uygulama için en düşük sistem gereksinimleri şu şekilde:
- Android 3.1 veya üzeri Android sürümü
- 1 GB sistem belleği
- 300 MB boş alan
- Mobil cihazlar için hazırlanan 3D grafik API'si OpenGL ES'in 2.0 versiyonu ile uyumluluk
Yayınlandığı farklı platformları ortak bir testte birleştiren evrensel 3DMark uygulamasının Android versiyonuna Google Play üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.futuremark.com/benchmarks/3dmark#android Yorum Yaz Paylaş Tweetle
play.google.com/...
www.futuremark.com/downloads/3DMark.apk
www.futuremark.com/benchmarks/3dmark/android
www.futuremark.com/pressreleases/new-3dmark-sling-shot-benchmarks-for-android
sgx540'ın performansı her ne kadar kötü olsa da yerimizi bilirdik en azından :/
Sonuçlar çok düşün Nexus 4 ile arasında yarı yarıya fark var neredeyse
xperia z şimdi yaptım