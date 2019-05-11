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Yavru köpeği kurtaran kadın kuduz sebebiyle hayatını kaybetti

Norveçli bir kadın tatil için gittiği Filipinler'de yavru bir köpekle oynadı. Oyun sonucu vücudunda ufak sıyrıklar ve çizikler meydana gelen genç kadın kuduz sebebiyle hayatını kaybetti.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Norveçli bir kadın tatil için gittiği yerde gördüğü yavru köpeği kurtarma teşebbüsünde bulundu. Enfekte köpekle oynayan kadın kuduz sebebiyle yaşamını yitirdi.
Washington Post gazetesine göre Birgitte Kallestad isimli 24 yaşındaki genç kadın, tatil yapmak için arkadaşlarıyla Filipinler'e gitmişti. Yolun karşısında gördüğü köpeği aldı ve tatil için kaldığı yere götürüp köpeği yıkadı ve köpekle oynadı.BBC raporlarına ve Kallestad'ın ailesinin söylediklerine göre genç kadında köpekle oynama sonucu küçük sıyrıklar oluştu.
Genç kadın bu sıyrıkları yıkadı ve herhangi bir tıbbi tedavi hizmeti almadı. Genç kadın Norveç'e dönmeden önce çeşitli semptomlar göstermeye başladı ve acil servise birkaç defa başvurdu. Norveç'e döndüğünde Filipinler'deki tatilinin üzerinden bir süre geçtiği için doktorlar hastalığı teşhis etmekte zorlandılar. 4 Mayıs 2019 tarihine kadar kadına kuduz teşhisi ancak konuldu. Fox News'in rapolarına göre ise genç kadın 6 Mayıs 2019 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Bu olay 200 yıldan beri Norveç'te görülen ilk kuduz sebebiyle ölüm olarak kayıtlara geçti.

Kuduz etkeni: Rabies virüs ve Australian bat lyssavirus 

Kuduz, en sık enfekte olmuş bir hayvanın ısırmasıyla bulaşan, Antartika hariç bütün dünyada görülebilen, aşıyla önlenebilen viral bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor.
İnsanlara çoğunlukla hasta hayvanın derin ısırık ve tırmalaması sonucu bulaşıyor. Hastalık evcil ve vahşi hayvanlarda da görülebiliyor ve insan kuduz vakalarının en büyük kaynağını köpekler oluşturuyor. Bundan başka yarasalar, çakallar, kokarcalar, tilkiler, rakunlar gibi pek çok hayvan da kuduz bulaşında etkili olabiliyor.
Kuduzun bir hayvanın tükürüğü, beyin dokusu gibi enfekte materyallerinin direkt olarak gözlere, buruna, ağıza veya bir yaraya temas etmesiyle de bulaşabiliyor ancak bu tarz bulaş yolları çok daha düşük oranda görülüyor.Ayrıca organ nakilleriyle, kornea, solunum yolu ve mukozal membranlardan (ağız, burun, göz) bulaşma nadir de olsa bildirilmiştir. Kuduz bir hayvanı sevmek, kanıyla, idrarıyla veya dışkısıyla temas etmek bir maruziyet oluşturmuyor.

Center for Disease Control and Prevention (CDC) kurumunun açıklamalarına göre kuduz etkeni enfekte hayvanların kişiyi ısırması sonucu bulaşan viral bir patojen. Hastalığın erken belirtilerini ise grip benzeri semptomlar, genel bitkinlik hali, ateş, baş ağrısı, anksiyete, bilinç bulanıklığı, halüsinasyonlar ve uykusuzluk oluşturuyor.
Kuduz tedavisi için aşı bulunuyor lakin aşının etkili olabilmesi için semptomlar ortaya çıkmadan önce yani hastalık kuluçka süresini tamamlamadan önce verilmesi gerekiyor. Ne yazık ki semptomlar ortaya çıktıktan sonra hastalık tedavi edilemiyor ve vakaların neredeyse tamamı ölümcül seyrediyor.
Kuduz, 120'den fazla ülkede, halk sağlığı kaynaklarının yetersiz olduğu ve önleyici tedaviye sınırlı erişimi olan bölgelerde endemik olarak görülmeye devam ediyor.
https://www.livescience.com/65459-rabies-death-puppy-rescue-philippines.html Yorum Yaz
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kuklacini 4 hf. en beğenilen
Bu haberin içeriği ,kapak resmi neresinden bakarsan bak elde kalıyor.Yakında ana akım medya gibi sadece magazin haberleri vercekler.
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micropod 4 hf.
Bu haberin yeri burası değil. Lütfen daha titiz olun.
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CrowMeister 4 hf.
DONANIM haber?
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cabriyo 3 hf.
bi çizikten gidersin, hayat gelip geçici işte. yada geçip gelici de diyebiliriz.
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TheNewAtilla 4 hf.
Hayvanları severim ama titizlikten dolayı çok çok nadir el teması kurarım. Tabi burada yaralamış, kan karışmış vs ama yinede bit, pire, kene vb var. Dikkat etmek lazım
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OverClocK1ng 4 hf.
Habere bak, editörün koyduğu resimlere bak. Vampir resmi koysaydın.
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darkaura 3 hf. OverClocK1ng
zaten vampir resmi koymus. vampir yarasa.
guides.wikinut.com/...
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al-ozaria 4 hf.
Değerli editör, bir haber yayınlarken resimlerde daha seçici olunuz. Yaptığınız haberin ciddiyetini bozacak veya dikkat dağıtacak nitelikte alakasız paylaşımlar yapmayınız. Tavsiyedir... İyi çalışmalar.
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Sipihrz 4 hf.
Bu haberle " Video oyunlar gençleri şiddete yönlendiriyor " haberini yazan aynı kafadadır
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Rajeesh 4 hf.
aşı karşıtları görsün bunu işte. öyle 1. dünya ülkesinden hastalıktan temizlenmiş ülkelerden atıp tutmak kolay
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-1- 4 hf.
hayvan habere mi girdim diye baktım yoo donanımhabere girmişim
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KaleyDeskop 4 hf.
kadın insanlık yapmış ve bu haberin bu sitede yer alnası insanlık görevidir. Eleştiriye luzum yok, editör gayet iyi yapmış gaberi eklemekle.
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MonitörKertenkelesi 4 hf.
Kusura bakma da o köpek resmi nedir öyle? Yavru bir köpek deniyor sen bildiğin çirkin ve vahşi hasta bir köpeği koymuşsun. Bunun manası nedir sayın editör? Sizin için yavru bir köpek denince akla bu mu geliyor? Ayrıca o kuduran adam resmi de nedir, olaya ilişkin kafanızda oluşan tek şey kuduz olan kadınların adama dönüp kayışlara bağlanarak kudurup bağırarak ölmesi mi? İnsanların bilinç altına çok fena hayvan sevgisizliği katıyorsunuz haberiniz olsun. Bu haberi gören biri küçük bir köpek gördüğünde onu alıp kurtarmak yerine kuduzdur diye resmen götürüp kuyuya atabilir.
Alın size amme hizmeti. Her kurtarılan yavru köpek kuduz olup insanları öldürmüyor. Bu da yavru bir köpek kimseyi kudurtmadı ve gayet de sevimli ve güzel.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Bender B. Rodriquez 3 hf. MonitörKertenkelesi
Kopek degil o yarasa. Kuduz tasiyicisi olup belirti vermez yarasalar. Su andan itibaren kuduz asisi olmaya karar verdim
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sdelta 4 hf.
Ben haberi beğendim, gayet bilgilencirici.
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