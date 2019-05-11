Yavru köpeği kurtaran kadın kuduz sebebiyle hayatını kaybetti

Norveçli bir kadın tatil için gittiği yerde gördüğü yavru köpeği kurtarma teşebbüsünde bulundu. Enfekte köpekle oynayan kadın kuduz sebebiyle yaşamını yitirdi.

Genç kadın bu sıyrıkları yıkadı ve herhangi bir tıbbi tedavi hizmeti almadı. Genç kadın Norveç'e dönmeden önce çeşitli semptomlar göstermeye başladı ve acil servise birkaç defa başvurdu. Norveç'e döndüğünde Filipinler'deki tatilinin üzerinden bir süre geçtiği için doktorlar hastalığı teşhis etmekte zorlandılar. 4 Mayıs 2019 tarihine kadar kadına kuduz teşhisi ancak konuldu. Fox News'in rapolarına göre ise genç kadın 6 Mayıs 2019 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Bu olay 200 yıldan beri Norveç'te görülen ilk kuduz sebebiyle ölüm olarak kayıtlara geçti.

Kuduz etkeni: Rabies virüs ve Australian bat lyssavirus

Kuduz, en sık enfekte olmuş bir hayvanın ısırmasıyla bulaşan, Antartika hariç bütün dünyada görülebilen, aşıyla önlenebilen viral bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor.

İnsanlara çoğunlukla hasta hayvanın derin ısırık ve tırmalaması sonucu bulaşıyor. Hastalık evcil ve vahşi hayvanlarda da görülebiliyor ve insan kuduz vakalarının en büyük kaynağını köpekler oluşturuyor. Bundan başka yarasalar, çakallar, kokarcalar, tilkiler, rakunlar gibi pek çok hayvan da kuduz bulaşında etkili olabiliyor.

Kuduzun bir hayvanın tükürüğü, beyin dokusu gibi enfekte materyallerinin direkt olarak gözlere, buruna, ağıza veya bir yaraya temas etmesiyle de bulaşabiliyor ancak bu tarz bulaş yolları çok daha düşük oranda görülüyor.Ayrıca organ nakilleriyle, kornea, solunum yolu ve mukozal membranlardan (ağız, burun, göz) bulaşma nadir de olsa bildirilmiştir. Kuduz bir hayvanı sevmek, kanıyla, idrarıyla veya dışkısıyla temas etmek bir maruziyet oluşturmuyor.

Center for Disease Control and Prevention (CDC) kurumunun açıklamalarına göre kuduz etkeni enfekte hayvanların kişiyi ısırması sonucu bulaşan viral bir patojen. Hastalığın erken belirtilerini ise grip benzeri semptomlar, genel bitkinlik hali, ateş, baş ağrısı, anksiyete, bilinç bulanıklığı, halüsinasyonlar ve uykusuzluk oluşturuyor.

Kuduz tedavisi için aşı bulunuyor lakin aşının etkili olabilmesi için semptomlar ortaya çıkmadan önce yani hastalık kuluçka süresini tamamlamadan önce verilmesi gerekiyor. Ne yazık ki semptomlar ortaya çıktıktan sonra hastalık tedavi edilemiyor ve vakaların neredeyse tamamı ölümcül seyrediyor.

https://www.livescience.com/65459-rabies-death-puppy-rescue-philippines.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

gazetesine göreisimliyaşındaki genç kadın, tatil yapmak için arkadaşlarıyla'e gitmişti. Yolun karşısında gördüğü köpeği aldı ve tatil için kaldığı yere götürüp köpeğive köpekle.BBC raporlarına ve Kallestad'ın ailesinin söylediklerine göre genç kadında köpekle oynama sonucuoluştu.Kuduz,'den fazla ülkede, halk sağlığı kaynaklarının yetersiz olduğu ve önleyici tedaviye sınırlı erişimi olan bölgelerdeolarak görülmeye devam ediyor.