ExoPC'den 40 inçlik dokunmatik masa EXOdesk

Microsoft'un yeni bir devrim yapma hedefiyle teknolojiye sunduğu dokunmatik masa Surface projesi uzun bir bekleyişin ardından ilk olarak Samsung SUR40 adı altında 8400$'dan satışa sunuldu. Daha ucuz bir alternatif arayanlar için ise ExoPC firması yeni ürününü görücüye çıkardı.





EXOdesk adlı 40 inçlik dokunmatik masa HD görüntü sağlıyor ve firmanın farklı bir arayüz tasarımını kullanıyor. Yayınlanan kısa tanıtım videosunda kullanım şekli gösteriliyor ve yeteneklerinin neler olabileceğini tahmin etmek bu kısa videodan mümkün oluyor.





EXOdesk hakkında detaylı bilgiler bulunmuyor ancak bu tarz cihazlarda üst seviye bir dizüstü bilgisayarda kullanılan donanımlar tercih ediliyor. Örneğin Samsung SUR40 AMD Athlon X2 Dual-Core 245e (2.9GHz) işlemci, AMD HD6750M ekran kartı ve 4GB RAM gibi özelliklere sahip.





Firma yeni ürününü bu yıl ki CES fuarında sergileyecek. Oldukça rekbetçi bir fiyata sahip EXOdesk'in 1299$'lık etiketi gelecekteki uygun fiyatlı ürünlerin de önünü açmış olacak. Ürün halen patent alma aşamasında bulunuyor.





Dokunmatik masa projeleri uzun süredir devam ediyor ancak yüksek maliyetleri sebebiyle çok fazla tercih edilmiyordu. Özellikle eğitim kurumları, sergi sarayları ve müzeler için büyük imkanlar sunuyorlar.