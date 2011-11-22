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ExoPC'den 40 inçlik dokunmatik masa EXOdesk

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,2b
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un yeni bir devrim yapma hedefiyle teknolojiye sunduğu dokunmatik masa Surface projesi uzun bir bekleyişin ardından ilk olarak Samsung SUR40 adı altında 8400$'dan satışa sunuldu. Daha ucuz bir alternatif arayanlar için ise ExoPC firması yeni ürününü görücüye çıkardı.

EXOdesk adlı 40 inçlik dokunmatik masa HD görüntü sağlıyor ve firmanın farklı bir arayüz tasarımını kullanıyor. Yayınlanan kısa tanıtım videosunda kullanım şekli gösteriliyor ve yeteneklerinin neler olabileceğini tahmin etmek bu kısa videodan mümkün oluyor.

EXOdesk hakkında detaylı bilgiler bulunmuyor ancak bu tarz cihazlarda üst seviye bir dizüstü bilgisayarda kullanılan donanımlar tercih ediliyor. Örneğin Samsung SUR40 AMD Athlon X2 Dual-Core 245e (2.9GHz) işlemci, AMD HD6750M ekran kartı ve 4GB RAM gibi özelliklere sahip.

Firma yeni ürününü bu yıl ki CES fuarında sergileyecek. Oldukça rekbetçi bir fiyata sahip EXOdesk'in 1299$'lık etiketi gelecekteki uygun fiyatlı ürünlerin de önünü açmış olacak. Ürün halen patent alma aşamasında bulunuyor.

Dokunmatik masa projeleri uzun süredir devam ediyor ancak yüksek maliyetleri sebebiyle çok fazla tercih edilmiyordu. Özellikle eğitim kurumları, sergi sarayları ve müzeler için büyük imkanlar sunuyorlar.


 

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deadric 8 yıl
escapethelife
teknoloji budur. forumda bir çok yazıya rastlıyorum klavye ve mouse un ileride kalkacağına dair ben şahsen kalkacağını zannetmiyorum. klavye ve mouse bilgisayarın olmazsa olmazı. ha bilgisayarını veya teknolojik aletini günlük işler için kullanan internet veya online oyun için kullanan maillerini takip eden insanlara tabiki gerekmiyor fakat özellikle grafik işleriyle uğraşan insanlar için klavye ve mouse vazgeçilmez bir araçtır. dokunmatik ekranlar iyi güzel kullanışlı fakat yanlış yere dokunma şansı çok çok fazla. dokunmatik telefonda bile mesaj yazarken durmadan yanlış tuşa basıyoruz. hayal edin bu teknoloji grafik animasyon vb işlerde kullanılsa 2 saatte yapılan iş 8 saate falan uzar diye düşünüyorum. yada dokunmatik teknolojilerin bu alanda kullanılması için insanların evrim geçirip ellerini çok hassas ve seri bi şekilde kullanması gerekiyor. mouse un imlecinin küçük olduğu ve çok rahat ve hızlı şekilde çok çok az hata sayısı olduğunu düşünürsek arada dağlar kadar fark var. aynı şartlar klavye içinde geçerli. program olsun oyun olsun 1 tuştan fazlasını kullanıyoruz her zaman bazen tabiri caizse oyunlarda 4-5 tuşu birden kullanıyoruz. dokunmatik ekranlarda bu işlem pekte kolay değil. elimiz yana kayar yanlış basarız. yan tuşa dokunur 2 tuşa birden basmış oluruz. klavyede hiç değilse tuşları hissettiğimizden yanlış basıcak olsak bile yanlış tuş olduğunu anlayabiliyoruz. klavye mouse un kalkması için daha nice teknolojilerin çıkması lazım. grafik ve animasyon işleri örnekti daha bir çok iş örneği sayılabilir.

Dokunmatik ekrana illaki parmağımızla dokunmamız gerekmiyor. Bunun için özel kalemler var biliyorsun. Mouse ile yapılacağından çok daha detaylı işlere bu şekilde imza atılabilir grafik işleri için. Koskoca ekran, kolay kolay yanlış tuşa basmak gibi bir dert olacağını zannetmiyorum. Klavye mouse kaldırılırsa belki çok daha farklı ve daha kolay kontrol yöntemleri geliştirilebilir.
Haa hiçbiri quake oynarken klavye mouse zevkini vermez o ayrı :)
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halog 8 yıl
Deli gibi elektrik harcar hissi veriyor.Ayrıca herşey taşınabilir olmaya başlamışken masaya tekrar dönmek de ne kadar mantıklı.Şahsi fikrimdir ama merakla bekliyorum.
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bocekgrafik 8 yıl
Dokunmatik ekranlı telefonların ardından böyle bir gelişme güzel. Bundan sonra da aynısını hava da oluşturacakları sanal görüntüyle yapacaklardır.
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dreamblue35 8 yıl
minority report filmi aklıma geldi
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haisak 8 yıl
Silverlight ile yapılacak şeylerin sınırı yok gibi :)
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haymatloshan 8 yıl
Microsoft'un masasına nazaran hayli ucuz,birde Iron Man'deki teknoloji geliştirilip piyasaya sunulsa bildiğin Amerikan sinemasını evimizde yaşar olacağız.
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escapethelife 8 yıl
teknoloji budur. forumda bir çok yazıya rastlıyorum klavye ve mouse 'un ileride kalkacağına dair ben şahsen kalkacağını zannetmiyorum. klavye ve mouse bilgisayarın olmazsa olmazı. ha bilgisayarını veya teknolojik aletini günlük işler için kullanan internet veya online oyun için kullanan maillerini takip eden insanlara tabiki gerekmiyor fakat özellikle grafik işleriyle uğraşan insanlar için klavye ve mouse vazgeçilmez bir araçtır. dokunmatik ekranlar iyi güzel kullanışlı fakat yanlış yere dokunma şansı çok çok fazla. dokunmatik telefonda bile mesaj yazarken durmadan yanlış tuşa basıyoruz. hayal edin bu teknoloji grafik animasyon vb işlerde kullanılsa 2 saatte yapılan iş 8 saate falan uzar diye düşünüyorum. yada dokunmatik teknolojilerin bu alanda kullanılması için insanların evrim geçirip ellerini çok hassas ve seri bi şekilde kullanması gerekiyor. mouse un imlecinin küçük olduğu ve çok rahat ve hızlı şekilde çok çok az hata sayısı olduğunu düşünürsek arada dağlar kadar fark var. aynı şartlar klavye içinde geçerli. program olsun oyun olsun 1 tuştan fazlasını kullanıyoruz her zaman bazen tabiri caizse oyunlarda 4-5 tuşu birden kullanıyoruz. dokunmatik ekranlarda bu işlem pekte kolay değil. elimiz yana kayar yanlış basarız. yan tuşa dokunur 2 tuşa birden basmış oluruz. klavyede hiç değilse tuşları hissettiğimizden yanlış basıcak olsak bile yanlış tuş olduğunu anlayabiliyoruz. klavye mouse un kalkması için daha nice teknolojilerin çıkması lazım. grafik ve animasyon işleri örnekti daha bir çok iş örneği sayılabilir.
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umutarslan.com 8 yıl
selcuk20
O fiyata teelvizyonunu satmıyorlar burada. Çoklu dokunmatik ve içinde bilgisayar donanımı olan bu cihaz gelse kaça satılır merak ediyorum.

pc donanımı hariçtir.1299$ güzel fiyat. 1150tl'ye samsung 40" lcd tv var.geri kalanıda dokunmatik kontrolcü yazılım için çok bile :D
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leon23 8 yıl
Biraz daha gelişmesi lazım gibi. özellikle hız konusunda...
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selcuk20 8 yıl
O fiyata teelvizyonunu satmıyorlar burada. Çoklu dokunmatik ve içinde bilgisayar donanımı olan bu cihaz gelse kaça satılır merak ediyorum.
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zerocontrol 8 yıl
İelrde zengin olursam kesin almam lazım bundan tabi ozamana hızlanırda bu zımbırtılar :D
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