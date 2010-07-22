Expansys, 3 ağustostan itibaren 1 GHz işlemcili Acer Stream'in satışına başlayabilir

Uzun süre önce E-Ten'i bünyesine katarak akıllı cep telefonu pazarına giriş yapan ve birbirinden dikkat çekici modelleri tüketicilerle buluşturan Acer'ın 1 GHz frekansında çalışan Qualcomm Snapdragon QSD 8250 işlemci, 512 MB RAM ve Android v2.1 (Eclair) işletim sistemi desteğini arkasına alan Stream modeli için Expansys'nin 399.99 Pound'dan ön sipariş aldığı ortaya çıktı.
3 ağustos tarihinden itibaren Expansys'nin stoklarına girmesi beklenen akıllı telefon, 119.5 x 63 x 11.2 mm ebatlarında tasarlanmış ve quadband GSM ile HSDPA şebekesi desteği sunuyor. 3.7 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde AMOLED (kapasitif) dokunmatik ekrana yer verilen Stream'de yakınlık sensörü, ışık sensörü ve ivme sensörü unutulmamış. Anın yakalanması için telefonda 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklamalı CMOS kamera bulunuyor. Kamera aynı zamanda 720p çözünürlüğünde saniyede 24 kare video kaydedebiliyor. Yapılan çekimler telefonun 2 GB'lık dahili flash belleğinde veya microSDHC kartlarda depolanıyor. WI-FI 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS, 3.5 mm jak girişi, RDS'li FM radyo, DLNA desteği ve Facebook entegrasyonuyla göze çarpan Acer Stream'de HDMI portu da mevcut.
http://www.expansys.com/d.aspx?i=200516&partner=aw&awc=2959_1279715403_6e466850cff61c2227d0a5f85044818a Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eten kullandınız mı bilmiyorum ancak öyle düşünmemek gerek bence.Eten'in birikimini ve tecrübelerini
de yanına alarak iş yapan Acer eminim çok güzel iş çıkaracaktır.
Eten'in birkaç modelini kullandım , gerçekten söylüyorum şiir gibi cihazlar hiçbir problem çıkarmadı
taş gibi cihazlardı sağlamdı fakat biraz yetersizdi , şimdi Acer desteğiyle daha da iyi olacak eminim
genel olrak malzeme kalitesi dusuk, monitorleri dusuk kontrastli kalitesiz ve speakerlari zayif olur.
biraz hor kullanirsan hic gelemez bir yerden su koyverir.
benim acerda tam 2inci senesinde patlamisti. ama hergun elimde bir oraya bir buraya tasiyordum. evde yada ofisde sabit kullanmis olsam belki 5sene daha gidebilirdi.
umarim telefonlarindada ayni felsefeyi benimsemezler.