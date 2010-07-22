Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Expansys, 3 ağustostan itibaren 1 GHz işlemcili Acer Stream'in satışına başlayabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,5b
1
7
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uzun süre önce E-Ten'i bünyesine katarak akıllı cep telefonu pazarına giriş yapan ve birbirinden dikkat çekici modelleri tüketicilerle buluşturan Acer'ın 1 GHz frekansında çalışan Qualcomm Snapdragon QSD 8250 işlemci, 512 MB RAM ve Android v2.1 (Eclair) işletim sistemi desteğini arkasına alan Stream modeli için Expansys'nin 399.99 Pound'dan ön sipariş aldığı ortaya çıktı.

3 ağustos tarihinden itibaren Expansys'nin stoklarına girmesi beklenen akıllı telefon, 119.5 x 63 x 11.2 mm ebatlarında tasarlanmış ve quadband GSM ile HSDPA şebekesi desteği sunuyor. 3.7 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde AMOLED (kapasitif) dokunmatik ekrana yer verilen Stream'de yakınlık sensörü, ışık sensörü ve ivme sensörü unutulmamış. Anın yakalanması için telefonda 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklamalı CMOS kamera bulunuyor. Kamera aynı zamanda 720p çözünürlüğünde saniyede 24 kare video kaydedebiliyor. Yapılan çekimler telefonun 2 GB'lık dahili flash belleğinde veya microSDHC kartlarda depolanıyor. WI-FI 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS, 3.5 mm jak girişi, RDS'li FM radyo, DLNA desteği ve Facebook entegrasyonuyla göze çarpan Acer Stream'de HDMI portu da mevcut.


http://www.expansys.com/d.aspx?i=200516&partner=aw&awc=2959_1279715403_6e466850cff61c2227d0a5f85044818a Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
akcelik 9 yıl
bilgisayar iişini becerdide telefon kaldı önce bilgisayar konusundaki izlenimini düzeltmesi gerekiyor bence bukadar fiyaskodan sonra bu telefona kim para verir acaba:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cetvel 9 yıl
Alsanız ne olacak hiç bir yazılım güncelleme sesteği sunmayacağı ,için harika cihazınızla başabaşa kalacaksınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 9 yıl
herkes telefon yapıyo ne bu ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technological 9 yıl

mehmetgirgin

herkes telefon yapıyo ne bu ya


Eten kullandınız mı bilmiyorum ancak öyle düşünmemek gerek bence.Eten'in birikimini ve tecrübelerini
de yanına alarak iş yapan Acer eminim çok güzel iş çıkaracaktır.

Eten'in birkaç modelini kullandım , gerçekten söylüyorum şiir gibi cihazlar hiçbir problem çıkarmadı
taş gibi cihazlardı sağlamdı fakat biraz yetersizdi , şimdi Acer desteğiyle daha da iyi olacak eminim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sgnr 9 yıl
Bende acer laptop kullanıyorum gayette canavar gibi hiç bişey olmadı 2 senedir,acer güzel iş yapıyor bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 9 yıl
her acer illa ariza yapar diye bir sey demedim.
genel olrak malzeme kalitesi dusuk, monitorleri dusuk kontrastli kalitesiz ve speakerlari zayif olur.
biraz hor kullanirsan hic gelemez bir yerden su koyverir.
benim acerda tam 2inci senesinde patlamisti. ama hergun elimde bir oraya bir buraya tasiyordum. evde yada ofisde sabit kullanmis olsam belki 5sene daha gidebilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 9 yıl
ozellikleri guzelmis. ama acerin laptoplari gibiyse almiyim kalsin. fiyatina gore donanimlari yuksek oluyor ama malzeme kalitesi sifir. biraz fazla gezdirilip yogun kullanilirsa hemen bozuluyor.
umarim telefonlarindada ayni felsefeyi benimsemezler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim