Expansys, 3 ağustostan itibaren 1 GHz işlemcili Acer Stream'in satışına başlayabilir

Uzun süre önce E-Ten'i bünyesine katarak akıllı cep telefonu pazarına giriş yapan ve birbirinden dikkat çekici modelleri tüketicilerle buluşturan Acer'ın 1 GHz frekansında çalışan Qualcomm Snapdragon QSD 8250 işlemci, 512 MB RAM ve Android v2.1 (Eclair) işletim sistemi desteğini arkasına alan Stream modeli için Expansys'nin 399.99 Pound'dan ön sipariş aldığı ortaya çıktı.

3 ağustos tarihinden itibaren Expansys'nin stoklarına girmesi beklenen akıllı telefon, 119.5 x 63 x 11.2 mm ebatlarında tasarlanmış ve quadband GSM ile HSDPA şebekesi desteği sunuyor. 3.7 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde AMOLED (kapasitif) dokunmatik ekrana yer verilen Stream'de yakınlık sensörü, ışık sensörü ve ivme sensörü unutulmamış. Anın yakalanması için telefonda 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklamalı CMOS kamera bulunuyor. Kamera aynı zamanda 720p çözünürlüğünde saniyede 24 kare video kaydedebiliyor. Yapılan çekimler telefonun 2 GB'lık dahili flash belleğinde veya microSDHC kartlarda depolanıyor. WI-FI 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS, 3.5 mm jak girişi, RDS'li FM radyo, DLNA desteği ve Facebook entegrasyonuyla göze çarpan Acer Stream'de HDMI portu da mevcut.

http://www.expansys.com/d.aspx?i=200516&partner=aw&awc=2959_1279715403_6e466850cff61c2227d0a5f85044818a