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Exynos 5 Octa yongasetli ve 128GB seçenekli Meizu MX3 resmen duyuruldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Exynos 5 Octa yongasetli ve 128GB seçenekli Meizu MX3 resmen duyuruldu

Samsung'un 4+4 çekirdekli Exynos 5 Octa yongasetini kullanan ikinci akıllı telefon olarak kayda geçen Çinli Meizu MX3 resmi olarak tanıtıldı.

Samsung'un uzun süredir yongaseti müşterisi olan Meizu, modellerinde ilginç standartlara yer vermesiyle tanınıyor. Meizu MX3 amiral gemi modelinde de firma 5.1 inçlik ekranda 1800x1080 piksel çözünürlüğe yer vermiş ki tahminler ekran üzeri menü tuşları nedeniyle çözünürlüğün kırpıldığı yönünde. Ekrandaki görüntü oranı ise 15:9. Meizu ekran tedariğini Sharp ve JDI firmalarından yapıyor. Model 451ppi yoğunluğunu yakalarken, parlaklık değeri ise 450 candela/m2.

Ekran çerçevesi 2.9mm kalınlığında tutulurken, genişliği ise 72mm olarak belirlenmiş. Modelin kalınlığı 9.1mm, ağırlığı ise 143gr. 

Meizu'nun işlemci olarak Exynos 5410 versiyonuna yer verdiği sanılıyor. Bu yongasetinde 1.6GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A15 çekirdeği ve 1.2GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A7 çekirdeği yer alıyor ve grafik birimi PowerVR SGX544MP3 modeline emanet edilmiş. Cihaz 2GB sistem belleği ile destekleniyor. 

Daha önce belirttiğimiz gibi model 128GB depolama seçeneği sunacak. Böylece piyasadaki akıllı telefonlar arasında Meizu MX3 önemli bir yere sahip olacak. 

Meizu amiral gemi modelinde rakiplerinin aksine arka kısımda Sony'nin üçüncü nesil 8MP çözünürlüğünde bir sensörüne yer vermiş. Ön tarafta ise 2MP çözünürlükte bir görüntülü görüşme kamerası yer alıyor.

Ses konusuna da eğilen Meizu, Wolfson üretimi bir ses yongasını modele eklemiş. 113 desibel sinyal oranlarına imkan tanıyan yonganın yanında Dirac HD ses kodekleri, atanmış bir amplifikatör ve üçlü mikrofon dizilimi yer alıyor. 

Bağlantı tarafında Bluetooth 4.0, NFC, çift band WiFi, GPS, daha iyi çekim kapasitesi sunan patentli anten teknolojisi, global 3G desteğine yer verilmiş.

Sony üretimi 2400mAh batarya ile 9 saat 3G gezinti, 10 saat WiFi gezinti, 7 saat Full HD video oynatımı sağlanabiliyor. Meizu, akıllı telefonda işlemci ve ekran tarafından üretilen ısıyı iki katmana ayırarak daha verimli bir soğutma teknolojisi elde etmiş. Alüminyum ve çelik alaşımlı metal çerçeve de soğutmaya katkı sağlıyor. 

Model Android işletim sistemi üzerine inşa edilen ve yeni kamera filtreleri, optimize edilmiş bildirim çubuğu, daha keskin ikonlar gibi yenilikler sunan Flyme 3.0 arayüzü barındırıyor.

Meizu MX3 modelinin global olarak satış politikası bilinmiyor ancak ayın sonlarına doğru Çin'de 16GB kapasiteli versiyon 410$ olacak şekilde satışa sunulacak. 128GB kapasiteli model ise 650$ yaklaşık fiyat etiketine sahip.

http://www.meizu.com/products/mx3fun.html Yorum Yaz
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ens1252 6 yıl en beğenilen
Gör bunları turkcell 700 mühendis T40 üzerinde çalışmış ve sonuç arka kapakta nazar boncuğu içerisinede darbuka zil sesi!
3 Yanıt Yanıtla +82
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The Witcher 6 yıl
Bi meizu mu var kardeş?
1 Yanıt Yanıtla +28
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What a Goal 6 yıl
Ekrem abi google play games uygulaması için haber yapmayacak mısınız ? Haber yaparsanız bizim forumdaki kulübün linkini koyar mısınız
1 Yanıt Yanıtla +12
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1 Avatar
jaws78 6 yıl
Kendi elimizle kendimizi deldirmemiz için seçtiğimiz ve futbol takımından daha fanatiği olduğumuz ve oy zamanı yaklaştıkça çeşitli furyalarla gözümüzü boyayan, vergilerimizle bize posta koyup posta yoluyla yurt dışından yapılan elektronik alışverişlerin belli meblağ üstündekilere kaçakçılık damgası vuran, yine oy zamanı veya öncesi cahil ve salak halkımızın gözünü kulağını başka yere medya yoluyla çevirip diğer yandan istediğini elde etmek için kullandıkları dünyalık islamiyeti çocuklarımızın geleceğinden ve eğitiminden çalarak yandaşlarına yediren ve mecliste türlü hilelerle oturmalarını sağlayan dış odaklara peşken çekip pazar malı gibi satan adam veya insan olmayan kişilere oy verdikçe üstümüzden daha çok teknolojiler daha çoook mühendisler ve daha çok şeyler (adını siz koyun diyeyim) geçer. Bu veya bunun gibi teknolojik ürünlere ve üretenlerle üreticiye destek olanlara da daha çoook ağzımızın sularını akıtarak bakarız ey TÜRKİYEM...
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thestell 6 yıl
Niye telefonun görüntüsünü iphonedan falan çalıyorlar anlamış değilim. Belli zaten öyle olmadığı, güzel telefon yapmışsın bari kendi markana has olsun ki geleceğin olsun.
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Krauser ll 6 yıl
vay be süper olmuş
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Adoring 6 yıl
morpheus_1905
1800x1800 bu nasıl bi çözünürlüktür :D meizu yine yapmış

1800x1080 aslında :)
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lazloo 6 yıl
Vay canına... Ne desem bilemedim.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
1800x1800 bu nasıl bi çözünürlüktür :D meizu yine yapmış
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bellair 6 yıl
çok şık duruyor. ülkemize gelmesi dileği ile :(
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FreeRun 6 yıl
vay arkadaş vay be
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Artyom1959 6 yıl
Tasarım ve arayuz mükemmel ama batarya az sanki.
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bydvd 6 yıl
valla uzun lafın kısası bi bizim ülkeye bakın yapılaşmadan tutunda güncel konularına kadar birde g.kore çin falan bakın adamların şehirleşmesi yapılaşması geleceğe yatırımları teknolojileri eğitimleri falan gayet iyiki sonuçlarını hep beraber görüyoz.. birde bize bakın hükümetimiz sağolsun vergi üstüne vergi halk belini doğrultamıyor bide saçma sapan güncel olaylar biz daha önce birimizi saygılı olmayı öğrenmeliyizki oooooooooo çok ama çokkkkk uzun hikaye ha bide şu var 650 dolar kendi ülkesinde satılsın bu telefon bide bizdeki fiyat ne olur acaba kesin 1000 dolar olur diyom neden vergi ve verginin vergisi yok böyle dünyanın hiç bir yerinde verginin vergisi uyan TÜRK halkı hükümetler hep vergiyle halkını fakirleştiriyor....
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serafon 6 yıl
Hala Turkcell'le karşılaştıranlar var!!! Valla bizim milleti kazıklamak çok kolay eğer çoğunluk buradaki çoğunluk gibi ise. Kendilerini Turkcell'in(Burada Turkcellden kastım bu işi yapmak isteyen yerli üretici/tasarımcı, değilse şirket olarak turkcellden ya da diğer uygulamalarından ya da bu telefon işini hangi amaçla yaptığından ayrı tutuyorum özel şahsını, bir kere hava atmak için 700 mühendis demeleri zaten millete hakaret, adam gibi 10-20 kişilik ekip deseler daha çok saygıdeğer olur)kazıkladığını zannediyorlar ama asıl yabancılar kazıklıyor. Adamlar çöp telefonu yıllarca kasa değiştirip bize kakaladılar. Bu zaman zarfında birçok şeyi öğrendiler, dışarıya öğrenci gönderdiler, içeriye ciddi yatırımcı geldi, mühendisleri yabancı firmalarda tecrübe kazandı, devlet sonuna kadar destek verdi, vatandaşları ciddi alım yaptı ve başta işlemcisi dışarıdan alınmak üzere 10 yıl önce kurulan meizu denen firma ki, muhtemelen kurucuları ve çalışanları çok daha önceden bu işin içindeydiler, bu telefonu yapabildi.5-6 ay ya da 1 senede bu işi daha önce hiç yapmamış bir firmanın ilk ürünüyle karşılaştırmak en hafif deyimiyle abesle iştigal. Ha 3-5 sene hiç ürün çıkarmayıp ar-ge masraflarını ciddi artırabilirdi ama pazarı gördüğü için böyle yapmak işine gelmiş olabilir ve daha hızlı ilerlemeyi sağlar piyasadan geribildirim aldığı için....... Bununla birlikte şirketlerimiz böyle milleti aptal yerine koyup 700 adamla %100 yerli yaptık diye abartıyor, milletimiz de ya yerin dibine sokuyor ya göğe çıkarıyor. 50'ye 50 demeyi öğrenemedik. 50,00000001'e 50,00000001 demeyi öğrenemedik. Ya 100'e yuvarlıyoruz ya 0'a. Herşeyi abartmadan olduğu gibi yapmayı öğrenebilseydik işler bizim için çok daha kolay olacaktı. Ne de olsa bir Türk dünyaya bedel. Appleın iphone'unu çıkar mucit İsmail yapar yakında hem de ondan ucuza ve iyi olarak. Sahi benim bir arkadaşın abisi Microsoft'a kızıp Windows yazmaya başlamıştı, bir sorayım bitirdi mi?!!!!
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makaramasuko 6 yıl
Dev firmaların yapamadığını! bu yaptı vaybe
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