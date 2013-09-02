Exynos 5 Octa yongasetli ve 128GB seçenekli Meizu MX3 resmen duyuruldu

Samsung'un 4+4 çekirdekli Exynos 5 Octa yongasetini kullanan ikinci akıllı telefon olarak kayda geçen Çinli Meizu MX3 resmi olarak tanıtıldı.





Samsung'un uzun süredir yongaseti müşterisi olan Meizu, modellerinde ilginç standartlara yer vermesiyle tanınıyor. Meizu MX3 amiral gemi modelinde de firma 5.1 inçlik ekranda 1800x1080 piksel çözünürlüğe yer vermiş ki tahminler ekran üzeri menü tuşları nedeniyle çözünürlüğün kırpıldığı yönünde. Ekrandaki görüntü oranı ise 15:9. Meizu ekran tedariğini Sharp ve JDI firmalarından yapıyor. Model 451ppi yoğunluğunu yakalarken, parlaklık değeri ise 450 candela/m2.





Ekran çerçevesi 2.9mm kalınlığında tutulurken, genişliği ise 72mm olarak belirlenmiş. Modelin kalınlığı 9.1mm, ağırlığı ise 143gr.





Meizu'nun işlemci olarak Exynos 5410 versiyonuna yer verdiği sanılıyor. Bu yongasetinde 1.6GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A15 çekirdeği ve 1.2GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A7 çekirdeği yer alıyor ve grafik birimi PowerVR SGX544MP3 modeline emanet edilmiş. Cihaz 2GB sistem belleği ile destekleniyor.





Daha önce belirttiğimiz gibi model 128GB depolama seçeneği sunacak. Böylece piyasadaki akıllı telefonlar arasında Meizu MX3 önemli bir yere sahip olacak.





Meizu amiral gemi modelinde rakiplerinin aksine arka kısımda Sony'nin üçüncü nesil 8MP çözünürlüğünde bir sensörüne yer vermiş. Ön tarafta ise 2MP çözünürlükte bir görüntülü görüşme kamerası yer alıyor.





Ses konusuna da eğilen Meizu, Wolfson üretimi bir ses yongasını modele eklemiş. 113 desibel sinyal oranlarına imkan tanıyan yonganın yanında Dirac HD ses kodekleri, atanmış bir amplifikatör ve üçlü mikrofon dizilimi yer alıyor.





Bağlantı tarafında Bluetooth 4.0, NFC, çift band WiFi, GPS, daha iyi çekim kapasitesi sunan patentli anten teknolojisi, global 3G desteğine yer verilmiş.





Sony üretimi 2400mAh batarya ile 9 saat 3G gezinti, 10 saat WiFi gezinti, 7 saat Full HD video oynatımı sağlanabiliyor. Meizu, akıllı telefonda işlemci ve ekran tarafından üretilen ısıyı iki katmana ayırarak daha verimli bir soğutma teknolojisi elde etmiş. Alüminyum ve çelik alaşımlı metal çerçeve de soğutmaya katkı sağlıyor.





Model Android işletim sistemi üzerine inşa edilen ve yeni kamera filtreleri, optimize edilmiş bildirim çubuğu, daha keskin ikonlar gibi yenilikler sunan Flyme 3.0 arayüzü barındırıyor.





Meizu MX3 modelinin global olarak satış politikası bilinmiyor ancak ayın sonlarına doğru Çin'de 16GB kapasiteli versiyon 410$ olacak şekilde satışa sunulacak. 128GB kapasiteli model ise 650$ yaklaşık fiyat etiketine sahip.