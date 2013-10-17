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Exynos 6 serisi 14nm süreci ile üretilebilir

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Exynos 6 serisi 14nm süreci ile üretilebilir

Samsung'un Exynos işlemcileri ile ilgili 64 bit desteği dedikodusu henüz gündemden düşmemişken, bu kez üretim süreçleri ile ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı.

Sektörden gelen iddialara göre Samsung'un 64 bitlik işlemcileri Exynos 6 serisi altında toplanacak ve gelecek yıldan itibaren amiral gemi modellerinde boy göstermeye başlayacak.

Samsung yeni yongasetlerini de big.LITTLE tasarımı altında hazırlayacak ve 14nm fabrikasyon süreci ile üretecek. ARM'ın Cortex-A53 ve A57 çekirdeklerini temel alacak bu yongaseti Exynos 5420 yongasetinden iki kat daha fazla performans sunacak, ancak yarı yarıya daha az enerji tüketecek.

Samsung elini çabuk tutarsa pazardaki 14nm üretim sürecine sahip ilk yongasetini piyasaya sürmüş olacak. Ayrıca Galaxy S5 de bu yongasetini taşıyan ilk akıllı telefon olacak.

Şimdilik iddia seviyesinde olan bu bilgiler firma tarafından doğrulanmış değil. Bazı kaynaklar yeni yongasetlerinin Exynos 5430 olarak 28nm üretim sürecinde ve 64 bit desteği ile pazara çıkacağını savunuyor.

Ancak gerçek olan birşeyi var ki son çeyrekte Samsung, Exynos işlemcileri ile pazar payını yüzde 9'dan yüzde 5.3'e kadar geriletti ve Qualcomm'a pay kaptırdı. Bu bakımdan firmanın Exynos yongasetlerine hücresel ağ ve kablosuz bağlantı yongalarını entegre etmesi tavsiye ediliyor. 

http://www.phonearena.com/news/Exynos-chipset-share-nosedives-Samsung-Galaxy-S5-to-the-rescue-with-14nm-Exynos-6_id48301 Yorum Yaz
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damn2u 5 yıl en beğenilen
Düzgün bir optimizasyon olmazsa, şimdi ki gibi sıcaklık problemi yaşatırsa, şarjı semirirse seneye yine telefon almayız olur biter. Zaten Note 2 beni iki sene daha hayli hayli idare eder.


Ayrıca şu çok çekirdek kavramını hayatımıza sokmaları şimdiden kendi başlarına bela oldu çünkü yapacak yenilik bulamıyorlar, yaptıkları işlemcilerle de başa çıkamıyorlar. Apple firmasını antipatik bulsam bile dual core işlemcilerin gerek performansını her sene katlaması, gerek yazılıma göre mükemmel optimize edilip off screen testlerde bile sözde 4 yada 8 çekirdekli rakipleriyle başa baş iş çıkartması gerçekten taktire şayan iş yaptığının göstergesidir.


Umarız bu 14 nanometre sürecini Samsung dahil tüm firmalar iyi değerlendirirler.
Düzgün bir optimizasyon olmazsa, şimdi ki gibi sıcaklık problemi yaşatırsa, şarjı semirirse seneye yine telefon almayız olur biter. Zaten Note 2 beni iki se...
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forumlarabak 5 yıl
"iki kat daha fazla performans sunacak, ancak yarı yarıya daha az enerji tüketecek."

Her sene aynı terane, 2kat hızlı, yarı yarıya az enerji. Bu hesaba göre önümüzdeki sene i5 tadında, hiç enerji harcamayan işlemcileri görebileceğiz...

"iki kat daha fazla performans sunacak, ancak yarı yarıya daha az enerji tüketecek."Her sene aynı terane, 2kat hızlı, yarı yarıya az enerji. Bu hesab...
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Darkimore 5 yıl
1080p Full HD büyük ekranların performansı ile 640p iphoneların performansı ni karşılaştırmak ne kadar mantıklı.
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The Tenth Doctor 5 yıl
gs_tutkunu
Bu nanometreler zamanla sıfıra ulaşınca, eksiye doğru mu gidecek ?

Yeni nesil ışına geçecekler.
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JoeyBane 5 yıl
Bu da demek oluyor ki daha az ısı daha çok batarya süresi.
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doctor5945 5 yıl
ipad 4 2048*1536 cozunurlukte siz hıc ipad4 ün kastıgını oyun yada uygulama calıştıramadıgını gordunuzmu ve 5s ten daha dusuk donanıma sahıp.
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gs_tutkunu 5 yıl
Bu nanometreler zamanla sıfıra ulaşınca, eksiye doğru mu gidecek ?
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fp 5 yıl
Aga ilk sayfa neden italik
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OverClocK1ng 5 yıl
"ARM'ın Cortex-A53 ve A57 çekirdeklerini temel alacak bu yongaseti Exynos 5420 yongasetinden iki kat daha fazla performans sunacak, ancak yarı yarıya daha az enerji tüketecek."
Intel de 2 senedir ARM'a yetişip geçeceğini vs. söyleyip duruyor.
Taaa o zamandan beri söylüyorum. Rüyasında görür diye.
Geçen gün Intel-ARM karşılaştırma videosu vardı. Gülerek izledim. Masaüstünde Intel kral fakat mobil işlemciler, güç tüketimi ve mobil GPU lar olunca ARM'ın borusu dütdürü dütdürü ötüyor arkadaş...
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Batuist 5 yıl
samsungun big.LITTLE tasarımından vazgeçmesi gerekiyor. snapdragon işlemcileri buna gerek olmadığının en büyük ispatı.. asenkron çalışan 4 çekirdekli işlemci, işlem gücüne göre ihtiyaç duyulan çekirdekler , ihtiyacı kadar hızlanıp çalışırsa gereksiz küçük işlemciler koymaya gerek kalmaz.. samsung qualcomm yaptı diye acaba sırf ondan farklı olmak adına mı böyle birşey yapıyor merak ettim.
Bu haber sayesinde Apple A8 işlemcilerin de 14nm olma ihtimali doğuyor demek ki..
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Nightmare70 5 yıl
Ekrem'in haberleri hep olabilir diye bitiyor :D Türk Doktorlar Kansere Çare Bulmuş olabilir ? :D
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veleciraptor 5 yıl
yunusfurkanayse
Arkadaşlar lütfen apple a sanki çok büyük bir iş becermiş gibi fal tasi gibi açılmış gözlerinizle bakmayı kesin. Apple hala 640p ekran kullanıyor bugün android cihazlar 1080p eşiğini atlamış durumda. Apple bütün sentetik testlerde az çok tutunabiliyorsa bu da kaçak dövüştüğü içindir. Bugün apple da hiç bir gpu ya da cpu sunun 1080p nin altından kalkamayacağını biliyor bu yuzden 640p gibi komik değerlerde surunmeyi ve güya çok hızlı işletim sistemiyle göz boyamayi tercih ediyor. İos 7 de az bir özellik eklemesi oldu 5s dahil bütün telleri sapitti. İphone 4 ler zaten tuğla oldu. Yani siz bugün 5s i son çıkan android 1080p cihazlarla karşılaştırmak gereksiz bir kere . Android cihazlar şu an iphonedan 2.7 kat daha fazla piksel sunuyor. 2.7 kat daha fazla görsellik daha fazla detay daha fazla ppi...ona rağmen kafa kafaya sonuçlar alıyor. Bu apple in değil diğer firmaların başarısı. Apple o kadarcik çözünürlükte bile güçlü gpular kullanıyor . Cpu konusunda da çift cekirdekli yetiyor adama .Çünkü bütün olayın hakkını veren gpu. Ben şu an htc one kullanıyorum. Zaten bilen bilir. Telefon çok stabil. Ama androidin iosa nazaran tek dezavantajı uygulamalar. Onlar da kaliteli olunca ios nalları dikecektir. seneye samsung 14nm cortex a50ler ile gelir yanına da mali t 678 gibi ps3 kalitesini 2 ye katlayan bir gpu koyarsa 640p lik iphonecugun hiç bir şansı olmayacak. Buna emin olun!

Bilmeden yorum yapmayalım. Offscreen test sonuçlarında da iPhone 5s şu anda en hızlı GPU'ya sahip. Yani iPhone 5s 1080p ekrana sahip olsaydı da yine en hızlı çözümü sunuyor olacaktı.
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yunusfurkanayse 5 yıl veleciraptor
veleciraptor

yunusfurkanayse

Arkadaşlar lütfen apple a sanki çok büyük bir iş becermiş gibi fal tasi gibi açılmış gözlerinizle bakmayı kesin. Apple hala 640p ekran kullanıyor bugün android cihazlar 1080p eşiğini atlamış durumda. Apple bütün sentetik testlerde az çok tutunabiliyorsa bu da kaçak dövüştüğü içindir. Bugün apple da hiç bir gpu ya da cpu sunun 1080p nin altından kalkamayacağını biliyor bu yuzden 640p gibi komik değerlerde surunmeyi ve güya çok hızlı işletim sistemiyle göz boyamayi tercih ediyor. İos 7 de az bir özellik eklemesi oldu 5s dahil bütün telleri sapitti. İphone 4 ler zaten tuğla oldu. Yani siz bugün 5s i son çıkan android 1080p cihazlarla karşılaştırmak gereksiz bir kere . Android cihazlar şu an iphonedan 2.7 kat daha fazla piksel sunuyor. 2.7 kat daha fazla görsellik daha fazla detay daha fazla ppi...ona rağmen kafa kafaya sonuçlar alıyor. Bu apple in değil diğer firmaların başarısı. Apple o kadarcik çözünürlükte bile güçlü gpular kullanıyor . Cpu konusunda da çift cekirdekli yetiyor adama .Çünkü bütün olayın hakkını veren gpu. Ben şu an htc one kullanıyorum. Zaten bilen bilir. Telefon çok stabil. Ama androidin iosa nazaran tek dezavantajı uygulamalar. Onlar da kaliteli olunca ios nalları dikecektir. seneye samsung 14nm cortex a50ler ile gelir yanına da mali t 678 gibi ps3 kalitesini 2 ye katlayan bir gpu koyarsa 640p lik iphonecugun hiç bir şansı olmayacak. Buna emin olun!


Bilmeden yorum yapmayalım. Offscreen test sonuçlarında da iPhone 5s şu anda en hızlı GPU'ya sahip. Yani iPhone 5s 1080p ekrana sahip olsaydı da yine en hızlı çözümü sunuyor olacaktı.

Bunu söylerken yukarıda arkadaşın verdiği testlere bir göz at bakalim.Offscreen de 5s hep note 3 un gerisinde . Kaldiki o testlerdeki gpu mali t628 . Asıl adreno 330 lu note 3 daha da iyi sonuçlara imza atıyor kimse iskembeden sallamiyor iphone 5s küçük ekran kullanacak bayanlar için ideal bir telefon ötesi değil kimse kendini kandirmasin
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okan_cehapelioglu 5 yıl
hep aynı terena bi önceki nesile göre 2 kat hızlı
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