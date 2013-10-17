Exynos 6 serisi 14nm süreci ile üretilebilir





Samsung'un Exynos işlemcileri ile ilgili 64 bit desteği dedikodusu henüz gündemden düşmemişken, bu kez üretim süreçleri ile ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı.





Sektörden gelen iddialara göre Samsung'un 64 bitlik işlemcileri Exynos 6 serisi altında toplanacak ve gelecek yıldan itibaren amiral gemi modellerinde boy göstermeye başlayacak.





Samsung yeni yongasetlerini de big.LITTLE tasarımı altında hazırlayacak ve 14nm fabrikasyon süreci ile üretecek. ARM'ın Cortex-A53 ve A57 çekirdeklerini temel alacak bu yongaseti Exynos 5420 yongasetinden iki kat daha fazla performans sunacak, ancak yarı yarıya daha az enerji tüketecek.





Samsung elini çabuk tutarsa pazardaki 14nm üretim sürecine sahip ilk yongasetini piyasaya sürmüş olacak. Ayrıca Galaxy S5 de bu yongasetini taşıyan ilk akıllı telefon olacak.





Şimdilik iddia seviyesinde olan bu bilgiler firma tarafından doğrulanmış değil. Bazı kaynaklar yeni yongasetlerinin Exynos 5430 olarak 28nm üretim sürecinde ve 64 bit desteği ile pazara çıkacağını savunuyor.





Ancak gerçek olan birşeyi var ki son çeyrekte Samsung, Exynos işlemcileri ile pazar payını yüzde 9'dan yüzde 5.3'e kadar geriletti ve Qualcomm'a pay kaptırdı. Bu bakımdan firmanın Exynos yongasetlerine hücresel ağ ve kablosuz bağlantı yongalarını entegre etmesi tavsiye ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Exynos-chipset-share-nosedives-Samsung-Galaxy-S5-to-the-rescue-with-14nm-Exynos-6_id48301