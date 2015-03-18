Exynos 7420 akıllı saatlere gelebilir

Samsung'un şimdiye kadar ki en güçlü ve en az enerji tüketen Exynos yongaseti durumundaki Exynos 7420, Galaxy S6 serisi ile akıllı telefon pazarına adımını attı. Ancak yongasetinin başka bir pazara daha geçebileceği konuşuluyor.

Güney Kore medyasına göre Samsung'un tasarım patentleri basına yansıyan dönebilir çerçeveli Orbis akıllı saatinde Exynos 7420 yongasetine yer verilebilir. 14nm fabrikasyon sürecini koruyacak olan yongasetinde saat hızları düşürülerek çok daha başarılı enerji tasarrufu değerlerine ulaşılması planlanıyor. Ayrıca Tizen platformunun enerji optimizasyonları ile birlikte Samsung önemli kullanım sürelerine ulaşabilir.

İddialar doğruysa Exynos 7420 akıllı saat pazarının en güçlüsü ünvanına sahip olacak. Orbis akıllı saati ile yongaseti kendisini ispat ederse pazardaki üreticilerin de yoğun ilgisiyle karşılaşabilir. Bu durum Samsung için ayrı bir başarı sebebi olacaktır. Samsung Orbis akıllı saatinin yaz aylarına doğru piyasada olması bekleniyor.









http://blog.gsmarena.com/exynos-7420-found-samsung-orbis-smartwatch-power-conservation-mind/