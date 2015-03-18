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Exynos 7420 akıllı saatlere gelebilir

4 yıl
1,6b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Exynos 7420 akıllı saatlere gelebilir

Samsung'un şimdiye kadar ki en güçlü ve en az enerji tüketen Exynos yongaseti durumundaki Exynos 7420, Galaxy S6 serisi ile akıllı telefon pazarına adımını attı. Ancak yongasetinin başka bir pazara daha geçebileceği konuşuluyor.
Güney Kore medyasına göre Samsung'un tasarım patentleri basına yansıyan dönebilir çerçeveli Orbis akıllı saatinde Exynos 7420 yongasetine yer verilebilir. 14nm fabrikasyon sürecini koruyacak olan yongasetinde saat hızları düşürülerek çok daha başarılı enerji tasarrufu değerlerine ulaşılması planlanıyor. Ayrıca Tizen platformunun enerji optimizasyonları ile birlikte Samsung önemli kullanım sürelerine ulaşabilir.
İddialar doğruysa Exynos 7420 akıllı saat pazarının en güçlüsü ünvanına sahip olacak. Orbis akıllı saati ile yongaseti kendisini ispat ederse pazardaki üreticilerin de yoğun ilgisiyle karşılaşabilir. Bu durum Samsung için ayrı bir başarı sebebi olacaktır. Samsung Orbis akıllı saatinin yaz aylarına doğru piyasada olması bekleniyor.



http://blog.gsmarena.com/exynos-7420-found-samsung-orbis-smartwatch-power-conservation-mind/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
*siteci* 4 yıl
Pek inandırıcı gelmedi bana. 8 çekirdek yerine 2 çekirdek gayet yeterli olur diye düşünüyorun. Arkada oyun açıkken internette gezinip müzik dinlemeyeceğimize göre 2 A53 çekirdeği idealdir.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
İşlemci hızını düşürürlerse ve 14 nm nin enerji verimliliğini kullanırlarsa yaparlar apple watch çok yavaş çünkü bence akıllı saatler sağlığımızı takip etmekten başka bir şey yapmıyorlar çıkar uygulamalar bile yarım yamalak oluyor ve bir süre sonra sıkıp tekrar telefona dönüyorsunuz hele apple watch gibi hergün şarj oluyorsa 1 hafta dayanabilirsiniz en iyisi klasik saatler
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darkdiva 4 yıl
Samsung S6 lansmanında saat tanıtmadı çünkü Apple'ın hamlesini bekledi. Şimdi yüklenecekler. Note 5 tanıtımında yeni bir saat duyururlar.
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tugares 4 yıl
Intel core i7 koysunlar, tsubasa misali maç yaparız o ekranda
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freudunpiposu 4 yıl
Saatin fok kadar ekranında nasıl bir çoklu kullanım planlıyorlar çözemedim. Tamam şimdi S6 masaüstü gibi oldu ama ekran var elinizdeki etkileşim alanı büyük. bunda oyun oynatamazsın internete girsen çok bir zevk alamazsın. Bunun yerine özel bir yongaseti yapsınlar sadece saatlere yönelik mesela a53-a53 şeklinde. Ve bir çekirdek daha eklesinler sadece seslere yönelik, kolumuza dokunmadan "galaxy gear, babamı ara - Babama şu mesajı gönder - Yarın saat 19.00'da Mehmet'le buluşacağım, etkinlik oluştur - gibi komutları gerçekleştirmeli. Sadece bunu dinlemeli bu işlemleri arkaplanda yürütebilecek güce sahip olmalı. Grafik işlemcisini falan sallayın 15 fps'yle çalışsada olur. Bize bir şeyler katacak kısım Ses olacak. Bana öyle geliyor ki Apple ilerki yıllarda bunu ilk oturtan firma olacak.
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freudunpiposu 4 yıl
Saatin fok kadar ekranında nasıl bir çoklu kullanım planlıyorlar çözemedim. Tamam şimdi S6 masaüstü gibi oldu ama ekran var elinizdeki etkileşim alanı büyük. bunda oyun oynatamazsın internete girsen çok bir zevk alamazsın. Bunun yerine özel bir yongaseti yapsınlar sadece saatlere yönelik mesela a53-a53 şeklinde. Ve bir çekirdek daha eklesinler sadece seslere yönelik, kolumuza dokunmadan "galaxy gear, babamı ara - Babama şu mesajı gönder - Yarın saat 19.00'da Mehmet'le buluşacağım, etkinlik oluştur - gibi komutları gerçekleştirmeli. Sadece bunu dinlemeli bu işlemleri arkaplanda yürütebilecek güce sahip olmalı. Grafik işlemcisini falan sallayın 15 fps'yle çalışsada olur. Bize bir şeyler katacak kısım Ses olacak. Bana öyle geliyor ki Apple ilerki yıllarda bunu ilk oturtan firma olacak.
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freudunpiposu 4 yıl
Saatin fok kadar ekranında nasıl bir çoklu kullanım planlıyorlar çözemedim. Tamam şimdi S6 masaüstü gibi oldu ama ekran var elinizdeki etkileşim alanı büyük. bunda oyun oynatamazsın internete girsen çok bir zevk alamazsın. Bunun yerine özel bir yongaseti yapsınlar sadece saatlere yönelik mesela a53-a53 şeklinde. Ve bir çekirdek daha eklesinler sadece seslere yönelik, kolumuza dokunmadan "galaxy gear, babamı ara - Babama şu mesajı gönder - Yarın saat 19.00'da Mehmet'le buluşacağım, etkinlik oluştur - gibi komutları gerçekleştirmeli. Sadece bunu dinlemeli bu işlemleri arkaplanda yürütebilecek güce sahip olmalı. Grafik işlemcisini falan sallayın 15 fps'yle çalışsada olur. Bize bir şeyler katacak kısım Ses olacak. Bana öyle geliyor ki Apple ilerki yıllarda bunu ilk oturtan firma olacak.
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dr20mouse 4 yıl
14 Nm ile üretilen ARM Cortex A53 tasarımını kullanan 2 çekirdekli bir işlemci yapsınlar saat için normal işlemciyi downgrade etmek yerine.
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volkan_kolay 4 yıl
Burda müşteri için verimli olacak şey uzun süreli yetebilecek bir batarya. Gear 2 günlük kullanımda 3 günü çıkarıyor ve hedef bence dahada ötesi olmalı. Apple saat konusunda istenileni veremedi, bu Samsung için bir avantaj ama Apple reklam vede marka imajı ile satacağı aşikar ama sonrası her gün şarj olayı Apple hayranları ve kullanıcıları için hayal kırıklığı olacak.
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Guaire 4 yıl
Sallamışlar.
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shadowmexo 4 yıl
14 nm teknolojisi ile daha az güç tüketimi gerektiren 720 p telefonlar için bir işlemci şahane olur.
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darkest earth 4 yıl
Aşırı kırpılmış versiyonu olur büyük ihtimal. Güzel de olur. Gereksiz çünkü o güçteki bir işlemci. Nm korunsun, işlemci kırpılsın, tamamdır. Samsung iyiye gidiyor.
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joe_santana 4 yıl
Exynos 7420 saatlerde kullanmak bence gereksız onun yerıne 14 nm ile üretilmiş düşük frekans ve az cekirdekte yenı bir işlemci geliştirmesi gerektişine inanıyorum
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dR.ElessaR 4 yıl joe_santana
joe_santana

Exynos 7420 saatlerde kullanmak bence gereksız onun yerıne 14 nm ile üretilmiş düşük frekans ve az cekirdekte yenı bir işlemci geliştirmesi gerektişine inanıyorum

"14nm fabrikasyon sürecini koruyacak olan yongasetinde saat hızları düşürülerek çok daha başarılı enerji tasarrufu değerlerine ulaşılması planlanıyor."
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