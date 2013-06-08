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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Eye-Fi, Mobi isimli kablosuz aktarım sağlayan yeni hafıza kartını duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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2006 yılından beri piyasada yer alan ve kullanıcıların dijital fotoğraf makineleri ile çektikleri fotoğrafları, bilgisayar ya da diğer mobil cihazlara kablosuz olarak aktarabilen Eye-Fi kart ailesine bir yeni model daha eklendi.
Eye-Fi firması tarafından üretilen Mobi isimli yeni hafıza kartı, kablosuz aktarım özelliğini her noktada zahmetsizce yerine getirebiliyor. Kullanılacağı ortamda başka kablosuz internet bağlantısına gerek duymadan kendi oluşturduğu ağ üzerinden bağlantı sağlayan Mobi, iOS ve Android sürümü bulunan ücretsiz uygulaması üzerinden mobil cihazlara veri aktarmı yapabiliyor. Daha önce üretilen modellerin aksine bilgisayarlar üzerine aktarım yapamadığı belirtilen kart, 8GB ve 16GB olmak üzere iki farklı depolama boyutuna sahip olarak hazırlanmış.
Class 10 performans derecelendirmesine sahip kartlardan 8GB'lık versiyon 50$, 16GB'lık versiyon ise 80$ fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

http://gizmodo.com/eye-fi-mobi-sends-photos-to-your-phone-no-internet-con-511000850 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
osmanefeozkan 5 yıl
x200 performansında olsaymış en az iyi olabilirdi ancak okuma yazma hızlarıda çok iyi değil
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DEMİRCİEFE 5 yıl
ben bir önceki modelini (avrupa dağıtıcısı ve üreticisi)sandisk eye fi) 4 gb olanı canon sx 150 için aldım.bigisayara kablosuz olarka çok ağır aktarıyor,kart aşırı ısınıyor,pili çabuk bitiryor..
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demo22 5 yıl
fiyat olması gerektiği gibi pahalı ben kablolu aktarmaya devam.
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