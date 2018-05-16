F1 2018'in çıkış tarihi açıklandı

Formula 1 fanları Codemasters'ın F1 2018 oyununun piyasaya çıkış tarihini açıklamasından son derece mutluluk duyacaktır. Oyun önümüzdeki Ağustos ayında PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. Duyurulan tarih tam olarak ikonik Spa-Francorchamps Pisti'nde yapılacak olan Formula 1 2018 Belçika Grand Prix'si hafta sonuna denk geliyor.

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Geliştirici Codemasters, neredeyse her yıl yeni bir versiyon çıkardığı için oyunun isminin Formula 1 2018 olacağını duymak pek sürpriz olmadı. Şirket yeni oyunun, oyuncuları daha önce hiç olmadığı kadar Formula 1 dünyasına sokacağını söylüyor.

Genişletilmiş kariyer modu ve daha fazla klasik araç

F1 2018'de hayran kitlesi tarafından en çok istenen özelliklerden biri olan "genişletilmiş kariyer modu" yer alacak. Ayrıca daha fazla klasik aracın eklendiği de belirtiliyor. Bununla birlikte oyun piyasaya sürülmeden önce ortaya çıkacak daha birçok yenilik de yapılmış durumda. F1 2018, 24 Ağustos Cuma günü PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.

http://www.codemasters.com/game/f1-2018/