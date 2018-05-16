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F1 2018'in çıkış tarihi açıklandı

Codemasters, yeni Formula 1 oyununun ne zaman çıkacağını resmi olarak duyurdu. F1 2018 olarak gelecek oyunda genişletilmiş kariyer modu ve daha fazla klasik araç yer alacak.
1 yıl
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1
6
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Formula 1 fanları Codemasters'ın F1 2018 oyununun piyasaya çıkış tarihini açıklamasından son derece mutluluk duyacaktır. Oyun önümüzdeki Ağustos ayında PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. Duyurulan tarih tam olarak ikonik Spa-Francorchamps Pisti'nde yapılacak olan Formula 1 2018 Belçika Grand Prix'si hafta sonuna denk geliyor.
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Geliştirici Codemasters, neredeyse her yıl yeni bir versiyon çıkardığı için oyunun isminin Formula 1 2018 olacağını duymak pek sürpriz olmadı. Şirket yeni oyunun, oyuncuları daha önce hiç olmadığı kadar Formula 1 dünyasına sokacağını söylüyor.

Genişletilmiş kariyer modu ve daha fazla klasik araç

F1 2018'de hayran kitlesi tarafından en çok istenen özelliklerden biri olan "genişletilmiş kariyer modu" yer alacak. Ayrıca daha fazla klasik aracın eklendiği de belirtiliyor. Bununla birlikte oyun piyasaya sürülmeden önce ortaya çıkacak daha birçok yenilik de yapılmış durumda. F1 2018, 24 Ağustos Cuma günü PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.

http://www.codemasters.com/game/f1-2018/ Yorum Yaz
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WoXeD 1 yıl
2017 ye yeni çıktığında tam parasıyla aldım.ve bir daha asla bir f1 oyununu 10tl den fazla para vermeme kararı aldım. çünkü yığınla bug var, online da aşırı lag vs. codemasters ı severim ama son oyunları kötüye gidiyor. dirt de kötüye gidiyor... onuda yeni çıktığında almıştım ama hala bi önceki dirt rally i oynuyorum.
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tobepeople 1 yıl
Bu oyun da bir düzelmedi gitti, sürekli aynı oyunu alla pulla sür mantığının doruk noktası bu oyun :)
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warchief46 1 yıl tobepeople
2017 ile beraber büyük değişiklikler yaptılar. Hem sürüş mekaniği, hem kariyer anlamında. Detaylandırdılar oyunu.
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rohan32 1 yıl
Yeni Halo teknolojisi çok kafa karıştırıcı umarım göze hoş gelir . Sürücülerin bile %65 şikayetçi iken oyunculara o ara direk nasıl yansıyacak merak konusu.
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elektrontan 1 yıl
E alacağız el mahkum.
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Grand_Alexander 1 yıl
Steam'de son 4 senedir eğer tüm oyunlara sahipseniz %10'luk bir paket indirimi oluyor ilk çıktığında...
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