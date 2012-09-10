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FBI'ın 1 milyar dolarlık yüz tanıma sistemi 2014'te devreye giriyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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New Scientist tarafından yayınlanan habere göre, FBI ABD sınırları içerisinde kullanılacak olan 1 milyar dolarlık bir yüz tanıma sistemini 2014 itibariyle hayata geçirecek.

''Gelecek Nesil Tanımlama'' olarak adlandırılan sistem ile birlikte FBI'ın takip sürecinde DNA analizi, göz taraması, ses tanıma gibi insandan insana değişkenlik gösteren biyolojik veriler etkin bir şekilde kullanılacak. 2013'ün şubat ayı itibariyle bazı pilot bölgelerde devreye girecek olan bu teknoloji kapsamında veri toplamak için sokaklarda yer alan kameralardan faydalanılacak ve bu sayede veri tabanı genişletilirken, çapraz kontrollerde gerçekleştirilebilecek. 

Söz konusu uygulama güvenlik açısından yararlı bir adım olarak görünse de şimdiden bazı kitlelerin tepkisini çekerek gizlilik ihlallerine neden olduğu iddia edilmiş durumda. Ancak, FBI bu uygulamanın ABD'nin gizlilik yasası ile uyumlu olduğunu savunmakta. Uygulamanın hayata geçmesi ve sonrasında gizlilik tartışmaların sürmesi ise oldukça muhtemel gibi görünüyor.

http://www.newscientist.com/article/mg21528804.200-fbi-launches-1-billion-face-recognition-project.html Yorum Yaz
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