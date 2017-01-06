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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FF 91’den daha çıkmadan büyük başarı: 64 binden fazla ön sipariş

Faraday Future’ın Tesla’yı kıvraklığıyla alt eden lüks elektrikli aracı daha ön siparişteyken 36 saatte rekor bir ön sipariş rakamına ulaştı. Tesla Model 3’ün rekorunu ise geçemedi. İşte detaylar:
2 yıl
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22
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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FF 91’den daha çıkmadan büyük başarı: 64 binden fazla ön sipariş
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Sizlere burada yer alan yazımızda CES 2017 kapsamında düzenlenen bir etkinlik ile resmen tanıtılan Faraday Future FF 91’in detaylarını aktarmıştık. Tesla’dan daha lüks, daha hızlı ve daha iddialı özellikler ile lanse edilen araç, kısa sürede müthiş bir rakama da ulaşmış görünüyor.

Şirketin resmi Facebook sayfasından yapılan bir gönderide aracın 64 bin 124 ön rezervasyon rakamını geride bıraktığı belirtilmiş. Üstelik bu rakama sadece ön rezervasyonlar açıldıktan 36 saat sonra ulaşılmış. Rezervasyonlarda iki farklı seçenek sunuluyor. İlk seçenek ücretsiz ve standart olarak sunulurken, 5000 dolarlık öncelikli rezervasyon yaptıran kullanıcılar, araca ilk sahip olanlar arasında yer alacak.

Şirket, 64 bin 124 adetlik sipariş rakamının ne kadarının ücretli ne kadarının ücretsiz siparişlerden oluştuğunu belirtmiş değil. Tamamı ücretli olsaydı zaten Faraday Future, bugüne kadar yaptığı tüm yatırımın neredeyse üçte birini çıkarmış olacaktır. Fareaday Future’ın bugüne kadar üretim tesisinin kurulması için harcanan para da dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık bir yatırım yaptığı söyleniyor.

Tesla Model 3, 250 bine Ulaştı 

FF 91’in elde ettiği bu rakam, elektrikli otomobiller dünyası adına önemli bir rakam. En azından henüz pazara sunulmuş bir aracı olmadan şirketin bu kadar ilgi görmesi elektrikli otomobillere olan pozitif bakışı da ortaya koyması adına önemli. Aracın üretimine başlanacak olan hedef tarih ise 2018 yılı olarak belirlenmiş.

2009 yılında Tesla, Model S’i ilk tanıttığında 520 ön sipariş almıştı. O dönem aracın 3 yıl sonra üretileceği belirtiliyordu ve ön sipariş vermek isteyenlerden 5000 dolar isteniyordu. Yani Model S ile araç daha çıkmadan Tesla’nın kasasına 2.6 milyon dolar girmişti. Model 3 ise 24 saatte 180 bin, 36 saatte ise yaklaşık 250 bin rezervasyon ile rekor kırmıştı. Bu modelde ön sipariş rakamı 1000 dolar olarak belirlenmişti, aracın başlangıç fiyatı ise 27 bin 500 dolardı. Ortalama opsiyon bedeli ise Elon Musk tarafından 7000 bin dolar olarak açıklanmıştı. Buna göre Tesla’nın Model 3’ten 24 saatte elde ettiği gelir yaklaşık 7.5 milyar dolar olarak gerçekleşiyor.

Lüks bir otomobil iddiasıyla yola çıkan Faraday Future FF 91 içinse ortalama fiyat olarak 200 bin dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor ancak bu henüz resmi bir bilgi değil. Bu hesapla FF 91’den elde edilecek gelir, 200 bin dolar x 64.124 sipariş ile yaklaşık 12.8 milyar dolar gibi bir rakama tekabül ediyor.


https://www.facebook.com/faradayfuture/photos/a.898485876884706.1073741829.892030137530280/1280194835380473/ Yorum Yaz
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pofpor01 2 yıl en beğenilen
Açıklamada "Tesla'yı Alt Eden" demişsiniz. Daha yollara tekeri değmemiş bir araba diğerini nasıl alt ediyor?
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Allons-y 2 yıl
Ücretsiz ön sipariş verilebiliyor buna rağmen Tesla model 3'ü geçemiyor ama rekor sipariş almış oluyor enteresan gerçekten.
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aaguler 2 yıl
Genç elon musklar raatsız...
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teramit 2 yıl
110 kw pil war o pili tesla ya takınca oda aynı hızı yapar.Yine bu güçte araba yapması da zor değil.Faraday ın üretim yapacak tesisi de yok, bu sunumdan yatırımcı bulamazlarsa direkt batıyorlar ayrıca...
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Kraaz 2 yıl
Tabi birde fuarda rezil olduklarını, otomatik özelliklerini gösterirken, bir türlü otomatik pilotu çalıştırıp ta park ettiremediklerini de yazsaydınız iyi olurdu. Ancak beşinci defasında otomobil tepki verdi onda da 2 adım ötede durdu zaten.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
petrolun geleceği ! araba motorlarında olmasa bile elektrik güç santrallerinde üretim enerjisi amaçlı kullanımlara devam edecektir ! sonuç olarak petrol savaşları hala daha devam edecektir !
yol ortasında bir bidon benzin almak için kısa bir yürüyüşe çıkabilirsiniz
ama elektrik almak için böyle bir lüksünüz olmayacaktır !
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Eeltorm 2 yıl
Tesla' dan iyi olacağını sanmıyorum ama rekabet iyidir.
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alp0007 2 yıl
Bu arabalar ufukta gözükürken klasik arabalara büyük para vermem
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Taheri 2 yıl
Geleceğin Mercedes - BMW rekabetinin markalari olma yolunda FF ile Tesla. Çok iyi oluyor rekabet arttıkça daha iyi şeyler çıkar ortaya.
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BatuhanXxX 2 yıl
resimde göründüğü gibi arabanın alt kısmı çok basit. elektrikli araba üretmek basit tek sorun yeni teknolojileri barındıran yapısı. 130kw batarya sedan bir araca sığıyor yakın zamanda 200kw batarya ile mesafe sorunu çözülecek. elektrikli araçlar yeni çağın başlangıcı.
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Guest-F2673E0F4 2 yıl
Hemen Tesla savunucuları gelmiş Tesla'yı bende severim ama biraz renk ve rekabet lazım benim bu ff 91 Lucid Motors Air olsun çok hoşuma gitti iç ve dış tasarım olsun Tesla dan daha iyi iş çıkardılar Tesla bunu anlamış ola ki Volvo dan iç tasarımcı aldı gelecekte bu markalar ve rekabet çok işimize yarayacak.
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susesa 2 yıl
ben tanıtımı baştan sona izledim. Elemanlar çok ikna edici gelmedi. LUCID Air denen bi araba daha var. Sanki o çok daha ümit verici. 20 gün önce tanıtıldı ama pek basında yer almadı.
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Kerim5100 2 yıl
test aracının videoları vardı geçmediği araba kalmamıştı...
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