FF 91’den daha çıkmadan büyük başarı: 64 binden fazla ön sipariş

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burada yer alan yazımızda CES 2017 kapsamında düzenlenen bir etkinlik ile resmen tanıtılan Faraday Future FF 91’in detaylarını aktarmıştık. Tesla’dan daha lüks, daha hızlı ve daha iddialı özellikler ile lanse edilen araç, kısa sürede müthiş bir rakama da ulaşmış görünüyor. Sizlerekapsamında düzenlenen bir etkinlik ile resmen tanıtılan’in detaylarını aktarmıştık. Tesla’dan daha lüks, daha hızlı ve daha iddialı özellikler ile lanse edilen araç, kısa sürede müthiş bir rakama da ulaşmış görünüyor.

Şirketin resmi Facebook sayfasından yapılan bir gönderide aracın 64 bin 124 ön rezervasyon rakamını geride bıraktığı belirtilmiş. Üstelik bu rakama sadece ön rezervasyonlar açıldıktan 36 saat sonra ulaşılmış. Rezervasyonlarda iki farklı seçenek sunuluyor. İlk seçenek ücretsiz ve standart olarak sunulurken, 5000 dolarlık öncelikli rezervasyon yaptıran kullanıcılar, araca ilk sahip olanlar arasında yer alacak.

Şirket, 64 bin 124 adetlik sipariş rakamının ne kadarının ücretli ne kadarının ücretsiz siparişlerden oluştuğunu belirtmiş değil. Tamamı ücretli olsaydı zaten Faraday Future, bugüne kadar yaptığı tüm yatırımın neredeyse üçte birini çıkarmış olacaktır. Fareaday Future’ın bugüne kadar üretim tesisinin kurulması için harcanan para da dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık bir yatırım yaptığı söyleniyor.

Tesla Model 3, 250 bine Ulaştı

FF 91’in elde ettiği bu rakam, elektrikli otomobiller dünyası adına önemli bir rakam. En azından henüz pazara sunulmuş bir aracı olmadan şirketin bu kadar ilgi görmesi elektrikli otomobillere olan pozitif bakışı da ortaya koyması adına önemli. Aracın üretimine başlanacak olan hedef tarih ise 2018 yılı olarak belirlenmiş.

2009 yılında Tesla, Model S’i ilk tanıttığında 520 ön sipariş almıştı. O dönem aracın 3 yıl sonra üretileceği belirtiliyordu ve ön sipariş vermek isteyenlerden 5000 dolar isteniyordu. Yani Model S ile araç daha çıkmadan Tesla’nın kasasına 2.6 milyon dolar girmişti. Model 3 ise 24 saatte 180 bin, 36 saatte ise yaklaşık 250 bin rezervasyon ile rekor kırmıştı. Bu modelde ön sipariş rakamı 1000 dolar olarak belirlenmişti, aracın başlangıç fiyatı ise 27 bin 500 dolardı. Ortalama opsiyon bedeli ise Elon Musk tarafından 7000 bin dolar olarak açıklanmıştı. Buna göre Tesla’nın Model 3’ten 24 saatte elde ettiği gelir yaklaşık 7.5 milyar dolar olarak gerçekleşiyor.

Lüks bir otomobil iddiasıyla yola çıkan Faraday Future FF 91 içinse ortalama fiyat olarak 200 bin dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor ancak bu henüz resmi bir bilgi değil. Bu hesapla FF 91’den elde edilecek gelir, 200 bin dolar x 64.124 sipariş ile yaklaşık 12.8 milyar dolar gibi bir rakama tekabül ediyor.

https://www.facebook.com/faradayfuture/photos/a.898485876884706.1073741829.892030137530280/1280194835380473/