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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honda'nın kendini dengeleyen yeni motosikleti iki tekerinin üzerinde durabiliyor

Japon otomotiv devi Honda, CES 2017'de yer çekimine meydan okuyan yeni bir teknoloji tanıttı. Riding Assist ile motosikletler iki tekerinin üzerinde dengede durabilecekler.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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22
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Yüksek hızda giderken, motosikleti dengelemek genellikle bir problem teşkil etmez. Ancak yavaşlarken ivme kaybettiğinizde, özellikle ağır motosiklet kullanırken yer çekimine yenik düşebilirsiniz.
Honda, CES 2017'de motosiklet duruyor olsa bile dik tutacak yeni "Riding Assist" teknolojisi ile yer çekimine meydan okudu. Honda'nın yeni teknolojisi, üzerinde olmasanız bile motosikletinizin iki tekeri üzerinde durabilmesini sağlıyor.

Yer çekimine meydan okuyor

Honda'nın Riding Assist'i dengede durabilmek için jiroskop kullanmaktan ziyade şirketin halihazırda ASIMO robotu ve UNI-MO kendinden dengeli scooter'ında kullandığı teknolojiden yararlanıyor.
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Böylece, Honda motosikletler saatte 4.8 km'den daha az hızda hareket ederken veya tamamen hareketsiz olduğunda motosikletin metal çatalı, daha fazla denge sağlamak için ön tekerleği aracın ana gövdesinden uzaklaştırarak öne almasıyla denge moduna (Balance mode) geçebiliyor.
Riding Assist teknolojisini ne zaman Honda motorsikletlerinde görebileceğimize dair herhangi bir bilgi yok. Fakat kesinlikle faydalı bir gelişme ve şirketin Ar-Ge projelerinin ürünlerine nasıl uygulanabileceğinin ilginç bir örneği. Aşağıdaki videoyu izleyerek teknolojinin nasıl çalıştığını görebilirsiniz.
 

https://techcrunch.com/2017/01/05/hondas-riding-assist-teaches-motorcycles-balance-tricks-from-its-asimo-bot/ Yorum Yaz
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dede17 2 yıl en beğenilen
Etkileyici, pratikte de işe yarar. Uçuk fiyatlara satılmaz ise honda'nın armağanı olur insanlığa
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Amd64x2 2 yıl
bugün kendi ayakları üstünde duran yarın tepemize çıkar
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baysan240 2 yıl
eşşek gibi takip etmesi güzelmiş
1 Yanıt Yanıtla +13
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1 Avatar
10ff 2 yıl
bir motor surucusu olarak sacma buldum. motosikletin ruhuna aykiri bir kere.
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Macella 2 yıl
kardeş bunu çalarlar arkamdan
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atabey444 2 yıl
Bi bunlara bak bide bize. Hala klavyenin f mi q mu olması gerektiğini tartışıyoruz
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burakk, 2 yıl
Hayalimdi bu benim!
Ben yapacaktım!!!
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LeonEyes 2 yıl
Bunda Kullanılan teknolojiyi engelliler için kullansalarya süper olurdu ayaklarını kullanamayan kişiler için ayakta bağımsız durma aleti yapsınlar.
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V4LKyR 2 yıl
Yöh... Muhteşem ya!
Honda... Hayat GERÇEKTEN onda.
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exterminant 2 yıl
yorumlar fena
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H34RTL3SS 2 yıl
sağına solunada bakıyor kapıdan çıkarken akıllı aletmiş :)
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PurposeLess sinan 2 yıl
Buluş buldum, bizim sorunumuz yediğimiz gıdalarda. Japonlar gibi börtü böcek yersek aklımız fesatlığa değil bilime çalışır...
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kadirirdem 2 yıl
sistem güzel olmuş umarım fiyatı abartmazlar...
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motosiklet, honda ve
9 etiket daha MPopüler ces2017 riding assist denge iki teker asimo Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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