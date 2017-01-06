Honda'nın kendini dengeleyen yeni motosikleti iki tekerinin üzerinde durabiliyor

Yüksek hızda giderken, motosikleti dengelemek genellikle bir problem teşkil etmez. Ancak yavaşlarken ivme kaybettiğinizde, özellikle ağır motosiklet kullanırken yer çekimine yenik düşebilirsiniz.

Honda, CES 2017'de motosiklet duruyor olsa bile dik tutacak yeni "Riding Assist" teknolojisi ile yer çekimine meydan okudu. Honda'nın yeni teknolojisi, üzerinde olmasanız bile motosikletinizin iki tekeri üzerinde durabilmesini sağlıyor.

Yer çekimine meydan okuyor

Honda'nın Riding Assist'i dengede durabilmek için jiroskop kullanmaktan ziyade şirketin halihazırda ASIMO robotu ve UNI-MO kendinden dengeli scooter'ında kullandığı teknolojiden yararlanıyor.

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Böylece, Honda motosikletler saatte 4.8 km'den daha az hızda hareket ederken veya tamamen hareketsiz olduğunda motosikletin metal çatalı, daha fazla denge sağlamak için ön tekerleği aracın ana gövdesinden uzaklaştırarak öne almasıyla denge moduna (Balance mode) geçebiliyor.

Riding Assist teknolojisini ne zaman Honda motorsikletlerinde görebileceğimize dair herhangi bir bilgi yok. Fakat kesinlikle faydalı bir gelişme ve şirketin Ar-Ge projelerinin ürünlerine nasıl uygulanabileceğinin ilginç bir örneği. Aşağıdaki videoyu izleyerek teknolojinin nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

https://techcrunch.com/2017/01/05/hondas-riding-assist-teaches-motorcycles-balance-tricks-from-its-asimo-bot/