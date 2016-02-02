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Fable Legends, DX12 sayesinde %40 performans artışı sunacak

Microsoft ve Lionhead stüdios'un merakla beklenen aksiyon-rpg oyunu Fable Legends'in DX12'nin nimetlerinden yararlanarak DX11'e göre %40'a kadar performans artışı sunacağı belirtiliyor.
3 yıl
3,6b
1
4
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Fable Legends, DX12 sayesinde %40 performans artışı sunacak

Microsoft ve Lionhead Studios'un PC ve Xbox One için bu yıl piyasaya çıkacak free-to-play aksiyon-rpg oyunu Fable Legends'in DX12'nin nimetlerinden sonuna kadar yararlanacağı söyleniyor. Geliştiricilerin açıklamasına göre DX12 sayesinde DX11'e göre %40 performans artışı sunulacak.
 Lionhead studios'un yöneticisi Stuart Whyte'ın açıklamasına göre DX12 teknolojisini kullanan geliştiriciler bu sayede önemli miktarda performans artışı elde etmişler. Bu sayede yüksek kalitede görseller, daha yüksek saniye-kare oranı ve gelişmiş gölgelendirme-efektler sunabilmişler.
Yetkililer oyunun PC sürümünde DX12 teknolojisini rahatlıkla kullanmalarının yanında oyunun Xbox One sürümünde de DX12 sayesinde performans artışı elde ettiklerini söylüyorlar. DX12 her ne kadar konsolun grafik kapasitesini arttırmasa da, konsolun gücünü daha rahatça kullanan geliştiriciler bu sayede oyunun daha iyi performansta çalışmasını sağlıyorlar. 

http://wccftech.com/fable-legends-dx12-40-faster-performance-xbox-visual-barpushed-higher/?utm_source=wccftechtwitterfeed&utm_medium=wccftechtwitter&utm_campaign=Feed%3A+Wccftechcom+%28WCCFtech.com%29 Yorum Yaz
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Fatic 3 yıl en beğenilen
Kaç yıl geçti oyun hala çıkmadı sürekli bir Dx12 ile %40 %50 performans artışı deyip duruyorlar ortada elde tutulur bir şey yok.
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redoracle 3 yıl
İyiki AMD mantle sayesinde directx 12 çıktıda nihayet her sistemde çalışacak oyunlar çıkabilecek.
Nvidia ise tamamen kıldı,tüydü diyerek oyunların içine etmekle,nasıl 970 ve üzeri kart sattırırımın peşinde.(Rise of the Tomb Raider vs.)
İyiki Amd var yoksa doğru düzgün oyun oynayamayacağız nvidia yüzünden.
İyiki AMD mantle sayesinde directx 12 çıktıda nihayet her sistemde çalışacak oyunlar çıkabilecek.Nvidia ise tamamen kıldı,tüydü diyerek oyunların içine etme...
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DH Misafiri 3 yıl
şimdi ben bir oyun yaptım abi directx 15 ve windows 13'le çalışıyor
ben alalı üzerinden 3 sene geçen AMD FX çok çekirdekli işlemci ve HD 7950 3GB 384bit ekran kartını şu anki sistemden çok daha iyi kullandığı için eskiyle kıyasladığında %2500 performans artışı var
ama bu oyun o gader süper birşey ki daha çıhmadı yani piyasaya daha çıkacak yani o derece birşey
yıl 2015 hala oyunların %90'ı eski directx 9 tabanlı teknolojileri ve tek çekirdek performansını esas alarak çalışıyor
bunun yegane sebebi konsol üreticileri ve piyasa hakimlerinin geliştiricilere konsollar ve mevcut ellerindeki donanım kötü görünmesin diye para yedirmelerinden başka birşey değil
witcher 2013 tanıtıma, The Divison 2013 (didi vijın) tanıtımlarına bakın bir de günümüzde oynadığımız oyunlara çoğu oyun daha CRYSiS 1 ayarında bile değil
sebebi daha playstation 5 ve xbox one+1 mega vs konsolları henüz çıkmadı
pc donanımları ne kadar gelişse de üst limit olarak konsolların çıkabileceğinden üste oyun yapılmıyor aç kalmamak için...
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LD.50 3 yıl
xbox one sürümünün betasını deneme şansım oldu. açıkçası elle tutulur bir performans artışı hissedemedim. tabii ki oyun beta sürümündeydi ama vaad edilen miktar %40 olunca insan her türlü bir farklılık bekliyor. kısacası bu geliştiriciler microsoftun parasını güzel yiyorlar ki böyle atıp tutuyorlar.
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redoracle 3 yıl
İyiki AMD mantle sayesinde directx 12 çıktıda nihayet her sistemde çalışacak oyunlar çıkabilecek.
Nvidia ise tamamen kıldı,tüydü diyerek oyunların içine etmekle,nasıl 970 ve üzeri kart sattırırımın peşinde.(Rise of the Tomb Raider vs.)
İyiki Amd var yoksa doğru düzgün oyun oynayamayacağız nvidia yüzünden.
Yanıtla +5
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Fatic 3 yıl en beğenilen
Kaç yıl geçti oyun hala çıkmadı sürekli bir Dx12 ile %40 %50 performans artışı deyip duruyorlar ortada elde tutulur bir şey yok.
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