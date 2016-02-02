Fable Legends, DX12 sayesinde %40 performans artışı sunacak

Microsoft ve Lionhead Studios'un PC ve Xbox One için bu yıl piyasaya çıkacak free-to-play aksiyon-rpg oyunu Fable Legends'in DX12'nin nimetlerinden sonuna kadar yararlanacağı söyleniyor. Geliştiricilerin açıklamasına göre DX12 sayesinde DX11'e göre %40 performans artışı sunulacak.



Lionhead studios'un yöneticisi Stuart Whyte'ın açıklamasına göre DX12 teknolojisini kullanan geliştiriciler bu sayede önemli miktarda performans artışı elde etmişler. Bu sayede yüksek kalitede görseller, daha yüksek saniye-kare oranı ve gelişmiş gölgelendirme-efektler sunabilmişler.



Yetkililer oyunun PC sürümünde DX12 teknolojisini rahatlıkla kullanmalarının yanında oyunun Xbox One sürümünde de DX12 sayesinde performans artışı elde ettiklerini söylüyorlar. DX12 her ne kadar konsolun grafik kapasitesini arttırmasa da, konsolun gücünü daha rahatça kullanan geliştiriciler bu sayede oyunun daha iyi performansta çalışmasını sağlıyorlar.



http://wccftech.com/fable-legends-dx12-40-faster-performance-xbox-visual-barpushed-higher/?utm_source=wccftechtwitterfeed&utm_medium=wccftechtwitter&utm_campaign=Feed%3A+Wccftechcom+%28WCCFtech.com%29