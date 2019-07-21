FaceApp şikayetleri bitmiyor

İnsanların görünüşlerini olduğundan çok daha farklı şekillere sokan FaceApp uygulaması son dönemde yeniden ünlü oldu. Bununla birlikte aynı oranda verilerin gizliliği endişeleri de artmaya başladı.

Eleştiriler büyüyor

Geçtiğimiz hafta iOS uygulamasının izin verilmemesine rağmen fotoğraf galerisine erişebildiği ortaya çıkmıştı. Bu hafta ise uygulamanın kullanıcılara sunduğu gizlilik sözleşmesi eleştiri konusu oldu.

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FaceApp bilindiği üzere değiştirmek istediğiniz bir fotoğrafı önce bulut servisine yüklüyor. Sonrasında yine bulut servisinde yapay zekâ algoritmasını çalıştırarak fotoğrafı şekillendiriyor. Bunları yapabilmek için ise gizlilik sözleşmesinde kullanıcıdan sürekli, geri alınamaz, dünya çapında ve transfer edilebilir lisans istiyor.

Uygulamanın Rus kaynaklı olması endişeleri de beraberinde getiriyor. New York senatörü Chuck Schumer fotoğrafların buluta yüklenmesi ve bulutta işlenmesi nedeniyle soruşturulması gerektiğini düşünüyor. Schumer kaynağı Rusya olması nedeniyle ABD vatandaşlarının verilerinin nasıl kullanıldığı ve kimlere transfer edildiği konusunda ulusal güvenlik endişesi oluşturduğunu ifade ediyor.

Federal Ticaret Komisyonu ve FBI’yı göreve çağıran Schumer’in çağrısı henüz karşılık bulmadı ancak uygulamanın dikkat çeken yükselişi ile birlikte yetkili kurumların harekete geçmesi sürpriz olmaz.