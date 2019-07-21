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FaceApp şikayetleri bitmiyor

Görünüş değiştirme uygulaması FaceApp giderek daha fazla tedirginlik oluşturmaya başladı. Senatörler uygulamanın uzak sunuculara veri göndermesinden rahatsız.
51 dk.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnsanların görünüşlerini olduğundan çok daha farklı şekillere sokan FaceApp uygulaması son dönemde yeniden ünlü oldu. Bununla birlikte aynı oranda verilerin gizliliği endişeleri de artmaya başladı.

Eleştiriler büyüyor

Geçtiğimiz hafta iOS uygulamasının izin verilmemesine rağmen fotoğraf galerisine erişebildiği ortaya çıkmıştı. Bu hafta ise uygulamanın kullanıcılara sunduğu gizlilik sözleşmesi eleştiri konusu oldu.

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FaceApp bilindiği üzere değiştirmek istediğiniz bir fotoğrafı önce bulut servisine yüklüyor. Sonrasında yine bulut servisinde yapay zekâ algoritmasını çalıştırarak fotoğrafı şekillendiriyor. Bunları yapabilmek için ise gizlilik sözleşmesinde kullanıcıdan sürekli, geri alınamaz, dünya çapında ve transfer edilebilir lisans istiyor.

Uygulamanın Rus kaynaklı olması endişeleri de beraberinde getiriyor. New York senatörü Chuck Schumer fotoğrafların buluta yüklenmesi ve bulutta işlenmesi nedeniyle soruşturulması gerektiğini düşünüyor. Schumer kaynağı Rusya olması nedeniyle ABD vatandaşlarının verilerinin nasıl kullanıldığı ve kimlere transfer edildiği konusunda ulusal güvenlik endişesi oluşturduğunu ifade ediyor.

Federal Ticaret Komisyonu ve FBI’yı göreve çağıran Schumer’in çağrısı henüz karşılık bulmadı ancak uygulamanın dikkat çeken yükselişi ile birlikte yetkili kurumların harekete geçmesi sürpriz olmaz.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/07/senator-expresses-privacy-concerns-wants-faceapp-to-be-probed/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ercmaster 15 dk.
Google, Apple, Microsoft gibi firmaların sahibi Amerika nın , başka bir milletin tek bir uygulamasına dahi tahammül edemediği bir dünyada neyin kafası şeklinde bir haber daha izledik ...
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SC0RPI0N 38 dk.
Bende başkan olsaydım insanların yüzlerini bunun gibi üstün algoritmalarla veri tabanima entegre ederdim
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Mert GFL 45 dk.
Altına yapıp ağlayan bebek misali...
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