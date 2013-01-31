Facebook, 2012'yi güçlü ekonomik verilerle uğurladı

İnternet dünyasının en güçlü sosyal ağı konumundaki Facebook, 31 Aralık 2012'de sona eren 2012 mali yılı 4.çeyrek sonuçlarını açıkladı.Buna göre Facebook, 2012 yılını artışlarla kapamayı başarırken; mobil kanallardan giriş yapan günlük aktif ziyaretçi sayısı, ilk defa masaüstü kanallarından giriş yapan günlük aktif ziyaretçi sayısını geçti.

Yapılan resmi açıklamaya göre Facebook, 1,33 milyar doları reklamlardan olmak üzere 1,585 milyar dolar gelir kaydetmeyi başarırken; bu, geçen senenin aynı dönemine göre %40 artış anlamına geliyor. GKGMİ'ne göre net kar 64 milyon dolar ve seyreltilmiş hisse başına kazanç ise 0,03 dolar olurken; faaliyet karı ise %33 oldu.

Facebook'un 4.çeyrekte ziyaretçi performansıyla ilgili öne çıkan noktalar ise şöyle:

Aylık aktif kullanıcı sayısı, Y/Y bazında %25 artış ile 1,06 milyara yükseldi.

Günlük aktif kullanıcı sayısı, Y/Y bazında %28 artış ile 618 milyona yükseldi.

Mobil kanalları kullanan aylık aktif kullanıcı sayısı, Y/Y bazında %57'lik artış ile 680 milyona yükseldi.

Facebook'un kurucusu ve icra kurulu başkanı Mark Zuckerberg, 2012 yılında 1 milyardan fazla insanla iletişim kurduklarınnı ve bir mobil şirketi olduklarını ifade ederken; güçlü bir momentum ile girdikleri 2013 yılında hedeflerine ulaşmak ve çok daha güçlü, çok daha değeri bir firma olmak için yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.