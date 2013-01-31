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Facebook, 2012'yi güçlü ekonomik verilerle uğurladı

6 yıl
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Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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Facebook, 2012'yi güçlü ekonomik verilerle uğurladı

İnternet dünyasının en güçlü sosyal ağı konumundaki Facebook, 31 Aralık 2012'de sona eren 2012 mali yılı 4.çeyrek sonuçlarını açıkladı.Buna göre Facebook, 2012 yılını artışlarla kapamayı başarırken; mobil kanallardan giriş yapan günlük aktif ziyaretçi sayısı, ilk defa masaüstü kanallarından giriş yapan günlük aktif ziyaretçi sayısını geçti.

Yapılan resmi açıklamaya göre Facebook, 1,33 milyar doları reklamlardan olmak üzere 1,585 milyar dolar gelir kaydetmeyi başarırken; bu, geçen senenin aynı dönemine göre %40 artış anlamına geliyor. GKGMİ'ne göre net kar 64 milyon dolar ve seyreltilmiş hisse başına kazanç ise 0,03 dolar olurken; faaliyet karı ise %33 oldu.

Facebook'un 4.çeyrekte ziyaretçi performansıyla ilgili öne çıkan noktalar ise şöyle:

  • Aylık aktif kullanıcı sayısı, Y/Y bazında %25 artış ile 1,06 milyara yükseldi.
  • Günlük aktif kullanıcı sayısı, Y/Y bazında %28 artış ile 618 milyona yükseldi.
  • Mobil kanalları kullanan aylık aktif kullanıcı sayısı, Y/Y bazında %57'lik artış ile 680 milyona yükseldi.

Facebook'un kurucusu ve icra kurulu başkanı Mark Zuckerberg, 2012 yılında 1 milyardan fazla insanla iletişim kurduklarınnı ve bir mobil şirketi olduklarını ifade ederken; güçlü bir momentum ile girdikleri 2013 yılında hedeflerine ulaşmak ve çok daha güçlü, çok daha değeri bir firma olmak için yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.


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Ciddi Kedii 6 yıl
Troll misafirler bitmedi gitti
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azteca 6 yıl
şu misafir üyelik sistemini bir sonlandırsalar da artık her girdiğimiz konuda yırtık dondan fırlar gibi çıkmış yorumlar görmesek
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jackchilina 6 yıl
Bence ibre yavaş yavaş Twitter'a doğru yol alacak.
Facebook er yada geç aşırı reklam, gereksiz ileti yığınları, düzensiz arayüzü yüzünden gerileyecek.
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Tek Kural Ahmet Kural 6 yıl jackchilina
jackchilina

Bence ibre yavaş yavaş Twitter'a doğru yol alacak.

Facebook er yada geç aşırı reklam, gereksiz ileti yığınları, düzensiz arayüzü yüzünden gerileyecek.

Twitter ile facebook aynı şey değil.Twitterın çok eksiği var yakalaması mümkün değil.
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akmac 6 yıl
Reklamdan içeriği göremiyoruz artık. Kapattım hesabımı.
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cagataykoroglu 6 yıl
Gelirleri çok az :S
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DH Misafiri 6 yıl
eet çok ii valla :DDdd
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SaatliBomba 6 yıl
milyar dolar mı yuh be
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sherlock66 6 yıl
DH Misafiri
Facebook harka bişi. Bir yil önvce üyeoldum.Tüm gün çIkMıyorum, çok zevkli bişe :D

Misafirler Tımarhanedenmi yazıyor bsc dede böyle
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DH Misafiri 6 yıl
Facebook harka bişi. Bir yil önvce üyeoldum.Tüm gün çIkMıyorum, çok zevkli bişe :D
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Skylined 6 yıl DH Misafiri
Daha harika bir internet sitesi olan Wikipedia karın tokluğuna yapıyor bu işi ama nerde bilgisiz bir oluşum var o hep popüler.
Oyun oynamak için yada sohbet için yada geyik için kullanıyor insanlar bu facebook u .
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Armin van Buuren* 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Facebook harka bişi. Bir yil önvce üyeoldum.Tüm gün çIkMıyorum, çok zevkli bişe :D








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