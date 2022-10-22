Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Twitter'dan Android, iOS ve internet tarayıcıları için yeni ikonlar geldi

    Popüler sosyal medya platformu en son geçen sene buna benzer bir değişiklik stratejisini hayata geçirmişti. Twitter kullanıcıları artık daha net ve daha şık ikonlar kullanacak.
    Oy Ver
    Twitter ikonları
    16 yıldır hizmet veren bu platformun yaptığı bir duyuruda simgelerin artık daha kalın çizgilere sahip olduğu açıklandı. Twitter birbiriyle uyumlu olan ikonlardan bir küme oluşturmak ve bu kümeyi oluştururken şık bir bütünlük yaratmak istiyor. 

     

    Twitter simgeleri yenilendi! İşte yeni simgeler

    Twitter ikonları
    Bu görseldeki ikonlara bir göz atıldığında "Before" yazısının sağ tarafında bulunan simgelerin eski, "After" yazısının sağ tarafında bulunan simgelerin yeni olduğu anlaşılıyor.

    Bazı kişiler bu güncellemenin anlamlı olduğunu düşünmüyor. Zira birçok kullanıcı yayımladığı iletilerin içeriğini değiştirmek için bir düzenleme butonu istiyor. Twitter yıllar sonra bu isteğe kulak verdi ancak bu özelliği şimdilik sadece Twitter Blue hizmetini satın alanlar kullanabiliyor. 

    Twitter'ın tasarım ekibi yeni simgeler üretirken bu simgelerin herkese hitap edebilen, birçok yerde kullanılabilen, özgün olduğunu belli edebilen, sadeliği ile ön plana çıkabilen ve insanların duygularını yansıtabilen şık araçlar olmasını amaçlıyor.

    Twitter Blue Tam Boyutta Gör
    Twitter'ın basın sözcüsü Shaokyi AMDO bu yeni güncellemenin ne zaman yayımlanacağını söylemedi. Buradan hareketle iOS, Android ve masaüstü / dizüstü bilgisayar kullanıcılarının yeni simgelere ne zaman kavuşacağı henüz belli değil.
    Kaynakça https://www.xda-developers.com/twitter-debuts-new-icons-for-web-ios-and-android/ https://twitter.com/TwitterDesign/status/1583565112102641664
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    C
    cevheryak 1 saat önce

    Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/

    Profil resmi
    necoinside 2 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    OMEN 4H0H3EA
    OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız