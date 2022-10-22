Twitter'dan Android, iOS ve internet tarayıcıları için yeni ikonlar geldi

16 yıldır hizmet veren bu platformun yaptığı bir duyuruda simgelerin artık daha kalın çizgilere sahip olduğu açıklandı. Twitter birbiriyle uyumlu olan ikonlardan bir küme oluşturmak ve bu kümeyi oluştururken şık bir bütünlük yaratmak istiyor.

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Bu görseldeki ikonlara bir göz atıldığında "Before" yazısının sağ tarafında bulunan simgelerin eski, "After" yazısının sağ tarafında bulunan simgelerin yeni olduğu anlaşılıyor.

Bazı kişiler bu güncellemenin anlamlı olduğunu düşünmüyor. Zira birçok kullanıcı yayımladığı iletilerin içeriğini değiştirmek için bir düzenleme butonu istiyor. Twitter yıllar sonra bu isteğe kulak verdi ancak bu özelliği şimdilik sadece Twitter Blue hizmetini satın alanlar kullanabiliyor.

Twitter'ın tasarım ekibi yeni simgeler üretirken bu simgelerin herkese hitap edebilen, birçok yerde kullanılabilen, özgün olduğunu belli edebilen, sadeliği ile ön plana çıkabilen ve insanların duygularını yansıtabilen şık araçlar olmasını amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Twitter'ın basın sözcüsü Shaokyi AMDO bu yeni güncellemenin ne zaman yayımlanacağını söylemedi. Buradan hareketle iOS, Android ve masaüstü / dizüstü bilgisayar kullanıcılarının yeni simgelere ne zaman kavuşacağı henüz belli değil.

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Twitter simgeleri yenilendi! İşte yeni simgeler