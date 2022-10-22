Twitter'dan Android, iOS ve internet tarayıcıları için yeni ikonlar geldi

Twitter simgeleri yenilendi! İşte yeni simgeler
Bazı kişiler bu güncellemenin anlamlı olduğunu düşünmüyor. Zira birçok kullanıcı yayımladığı iletilerin içeriğini değiştirmek için bir düzenleme butonu istiyor. Twitter yıllar sonra bu isteğe kulak verdi ancak bu özelliği şimdilik sadece Twitter Blue hizmetini satın alanlar kullanabiliyor.
Twitter'ın tasarım ekibi yeni simgeler üretirken bu simgelerin herkese hitap edebilen, birçok yerde kullanılabilen, özgün olduğunu belli edebilen, sadeliği ile ön plana çıkabilen ve insanların duygularını yansıtabilen şık araçlar olmasını amaçlıyor.Kaynakça https://www.xda-developers.com/twitter-debuts-new-icons-for-web-ios-and-android/ https://twitter.com/TwitterDesign/status/1583565112102641664 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/
"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.