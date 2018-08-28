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Facebook Arakan Katliamı'nı destekleyen tüm kişi ve kuruluşların hesaplarını kapattı

Facebook, Arakan Katliam’ında rolü olan askerlerin ve katliamı destekleyen tüm kişi ve kuruluşların Facebook hesaplarını kapattığını duyurdu. Detaylar haberimizde.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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sosyal medya
Zeynep Yolcu
Yazar
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Facebook, Birleşmiş Milletler(BM)'in Arakan'daki katliamlar nedeniyle soykırım suçuyla yargılanmalarını talep ettiği üst düzey Myanmarlı askeri yetkililerin ve katliama destek veren tüm kişi ve kuruluşların hesaplarını kapattı.
Konuyla ilgili aynı zamanda yazılı açıklama da yapan Facebook, Myanmar Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing'in kişisel hesabı ile Myanmar ordusunun resmi yayın organı Myawady Televizyonu’nun Facebook hesabının da aralarında bulunduğu 18 Facebook hesabını, 52 Facebook sayfasını ve 1 Instagram hesabını kapattığını duyurdu.Ordu hesapları dışında ArakanMüslümanlar hakkında nefret söylemi içeren ve yalan haberler yayımlayarak şiddet olaylarını teşvik ettiği belirlenen hesap ve sayfaların da kapatıldığı ifade edildi.
Arakan’da yaşanan olayları "korkunç" olarak niteleyen Facebook, harekete geçmekte geç kaldıklarını, fakat içerik denetimi yapan personelin arttırılması ve daha etkin ihbar araçlarının kullanıma sunulmasıyla çok daha etkili bir çalışma yürüteceklerini belirtti.
Facebook’un yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM)’in General Min ve hesapları kapatılan üst düzey komutanların Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarına ve insan hakları ihlallerindeki rollerine dair ortaya koyduğu pek bulguya da dikkat çekildi. BM Uluslararası Bağımsız Myanmar Soruşturma Komisyonu’nun dün yayımladığı raporda bahsi geçen askerlerin içinde yakinen yer aldığı pek çok cinayet, alıkoyma, işkence, cinsel istismar vakası vardı.
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/facebook-blocks-accounts-of-myanmars-top-general-other-military-leaders/2018/08/27/da1ff440-a9f6-11e8-9a7d-cd30504ff902_story.html?noredirect=on Yorum Yaz
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aduket atan adam 9 ay en beğenilen
Pkk hesaplarına da aynı tavrı bekliyoruz.
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Execuvite 9 ay
Elin gavuru bizden net tavır koydu.
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fhrstw 9 ay
Dostlar alışverişte görsün.
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1 Avatar
nForcer 9 ay
Sıkıysa İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik barbarlıklarını savunan hesapları da kapatsınlar. O zaman derim ki "aha işte bunlar samimi".
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@WP VOLK@N 9 ay
Fakebook'un aklı yeni başına gelmiş.
Mümkün olduğunca kullanmıyorum,her tarafından iki yüzlülük akıyor.
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interwap 9 ay
Facebooku neden savunuyorsunuz? BM bugün bir rapor hazırladı ve Facebooku Arakan Müslümanlarına karşı şiddet söylemlerinin yayılmasına müdahale etmediği için eleştirdi. ve sonrasında Facebbok hesapları kapattı.
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aduket atan adam 9 ay en beğenilen
Pkk hesaplarına da aynı tavrı bekliyoruz.
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Oğuzhaan 9 ay
Eyyyyyyy feysbuk GÜZEL HAREKET !!!
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Execuvite 9 ay
Elin gavuru bizden net tavır koydu.
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fhrstw 9 ay
Dostlar alışverişte görsün.
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