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Facebook’tan 3 yeni reklamcılık hamlesi

Facebook, oyun pazarlamacıları için geliştirmiş olduğu 3 yeni reklamcılık hamlesini duyurdu. Facebook'un yeni reklamcılık hamlelerine gelin hep birlikte göz atalım!
9 ay
999
1
sosyal medya
Zeynep Yolcu
Yazar
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Facebook’tan 3 yeni reklamcılık hamlesi
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Facebook’un oyun alanındaki son yenilikleri, şirket için en önemli gelir kaynaklarından biri olan reklamları da kapsıyor. Facebook geçtiğimiz Cuma günü, dünyanın en büyük oyun konferansı ChinaJoy’un öncesinde oyun pazarlamacıları için tasarlamış olduğu 3 yeni reklamcılık hamlesini duyurdu. Facebook'un yeni reklamcılık hamlelerine haydi hep birlikte göz atalım!

1.Oynanabilir Reklamlar

Kullanıcıların bir oyunu indirmeden önce deneyebilmelerine olanak sağlayan oynanabilir reklamlar, reklam verenlerin oyunu deneyen, dolayısıyla indirdikten sonra oynamaya daha niyetli olan kullanıcılar da bulmalarına yardımcı oluyor. Facebook Haber Kaynağı'nda tüm kullanıcılar oynanabilir reklamlara ulaşabilecek.

2. Kazancı ve Müşteriyi Elde Tutma Optimizasyonu

Genelde kullanıcıların yaklaşık % 95’i bir oyunu indirdikten en fazla 1 ay sonra sıkılıp siliyor. Facebook, oyun pazarlamacılarının reklamlarını oyunlarını düzenli olarak oynama ihtimali en yüksek olan kişilere ulaştırmalarını, böylelikle uygulamalarından daha düzenli gelir sağlamalarını hedefliyor.
Bitmango ve Beijing Fotoable gibi oyun geliştiricileri bu hamleyi bir süredir test ediyorlardı ve şimdiden %30 oranında kar elde ettiler. Bu tekniğin gelecek günlerde Instagram ve diğer sosyal ağlarda da kullanılması planlıyor.

 
3. Minimum ROAS(reklam harcaması)

Reklam verenler, uygulama içi satın alım yapma ihtimali en yüksek müşterileri bulmak için minimum düzeyde harcama yapabilecek, böylelikle ilgisiz oyunculara ulaşmak için boşuna harcama yapmak zorunda kalmayacaklar.

https://venturebeat.com/2018/08/02/facebook-finally-launches-playable-ads-improves-game-monetization/ Yorum Yaz
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