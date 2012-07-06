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Facebook, Asya Pasifik Ağ Geçidi'nin yatırımcılarında biri oldu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Facebook, Asya ülkelerinin bağlantı kapasitesini güçlendirecek olan deniz altı fiber optik kablo sisteminin yatırımcılarında biri oldu.

10.000 km uzunluğundaki bu deniz altı fiber optik kablo sitemi 'Asya Pasifik Ağ Geçidi' adını taşıyor. Projenin dalları Çin ve Vietnam'ın da aralarında bulunduğu yedi farklı Asya ülkesine uzanıyor. 'Facebook' adına konuşan bir sözcü, sosyal ağ sitesinin Güney Asya'da etkinliğini arttırmak için bu projeye yatırım yaptığını dile getirdi. Proje kapsamında deniz altı şebeke inşasını ve bakımını üstlenen Malezyalı telekomünasyon şirketi Time Dotcom, bu sistemi Asya'nın en stratejik ve yaygın kablo sistemi olarak değerlendiriyor. 

Asya'nın yüksek hızda internet kullanımına katkıda bulunacak projenin 2014'ün 3. çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. 

http://www.bbc.co.uk/news/technology-18725728#?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fatihburak95 6 yıl
KAç Gbit aktaracak bakalım:=)
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İsveç 6 yıl
Üç beş neyse verelim Türkiye'ye çeksinler
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