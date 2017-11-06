Facebook Bonfire video sohbet uygulaması kullanıma sunuldu

Mobil dünyada şansını pek çok kez deneyen Facebook, genelde uygulamalarını çöpe atmakta karar kılıyor. Sosyal ağın mobil dünyaya yeni hamlesi Facebook Bonfire adındaki video sohbet uygulaması oldu.

Facebook Bonfire nedir?

Bir süredir kademeli olarak kullanıma sunulan Facebook Bonfire uygulaması odak noktasına video sohbeti alıyor. Kullanıcılar uygulamayı açar açmaz bir video sohbeti başlatabiliyor. Elbette bu sohbet Facebook arkadaşları arasında oluyor.

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Kullanıcılar sohbet esnasında farklı efektleri yüzlerine uygulayabiliyor. Ayrıca sohbetin ekran görüntüsünü alarak Instagram, Facebook, Messenger gibi platformlarda da paylaşabiliyor.

Kullanıcı sayısı 2 milyarı geçse de 18 yaş grubu kullanıcıların Facebook’tan uzaklaşarak rakip sosyal ağlara doğru kaydıkları bir gerçek. Facebook bu bakımdan genç kitleyi daha fazla sosyal ağda etkileşimde tutmaya çaba gösteriyor. Facebook Bonfire yakında tüm ülkelerde kullanıma sunulacak.