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Facebook, Google’ı yenmek için aralarında Amazon’un da olduğu şirketlerle anlaştı

Dijital reklam pazarındaki payını büyütmek adına fırsat kollayan Facebook, liderliği elinde bulunduran Google’ı geçebilmek adına aralarında Amazon’un da bulunduğu birkaç şirketle anlaşma yaptı.
2 yıl
2,5b
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20
Web Siteleri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Facebook, Google’ı yenmek için aralarında Amazon’un da olduğu şirketlerle anlaştı
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Gelirini artırmak adına birçok farklı sektöre yatırım yapan Facebook, yeni paylaşılan bilgilere göre şimdi de dijital reklam sektörünü gözüne kestirdi. Dijital reklam sektörünün bir kısmına hükmeden Facebook, bu sektörde lider olan ve gelirinin büyük bir bölümünü reklamlardan elde eden Google'ı tahtından indirmek istiyor.

Facebook, bu amacına ulaşmak doğrultusunda aralarında Amazon’un da bulunduğu altı farklı teknoloji firmasıyla anlaşma masasına oturdu. Şirketler, Facebook’un dijital reklam sektöründeki payını artırması amacıyla tasarlanan Facebook Audience Network’u hayata geçirecekler.

Facebook Audience Network, geliştiricilerin ve yayımcıların uygulamalarıyla ve mobil siteleriyle para kazanmalarına yardım edecek olan bir platform. Platformu kullanacak olan kişiler “header bidding” adı verilen ve en yüksek ödemeyi yapan firmanın reklamının yayımlandığı bir sistem üzerinden para kazanacak.

Header bidding sisteminin kullanılması, yayımcıların reklamlardan elde ettiği kazancı artıracak ve Google’ın DoubleClick sistemine olan bağlılıklarını azaltacak. AdExchanger tarafından paylaşılan habere göre geçtiğimiz sene birçok yayımcının header bidding kullanmasıyla birlikte Google’ın gelir payı yüzde 90 oranından yüzde 40’a kadar gerilemişti.

Facebook’un bu sistemdeki konumu ne?

Facebook’un bu sistemdeki görevi, 6 farklı şirket tarafından kontrol edilen head bidding sistemlerinin kullanıcılarını bir araya getirmek. Amazon, AppNexus, Index Exchange, Media.net, Sonobi ve Sortable tarafından kontrol edilen sistemler bir anlamda tek bir çatı altında toplanacak ve bu sayede yayımcılar daha çok para kazanabilecek. Facebook tarafından yapılan testlere göre Facebook Audience Network’un kullanımıyla yayımcıların kazancı yüzde 10 ile yüzde 30 arasında artıyor.

Facebook, yalnızca şu kuralları uygulayan head bidding satıcılarıyla anlaşma yaptığını açıkladı:

  • Tüm taliplerin aynı anda, aynı bilgiyi alması
  • Reklam bölümünün en çok ödeme yapılmasına satılması
  • Taliplerin satın aldıkları reklam bölümlerini başkalarına devretmemesi ve  açık artırmanın sonucuna etki edecek manipülasyonların yapılmaması
  • Yayımcıların düzenli olarak gelir elde etmesi

 Facebook'un bu yeni sistem sayesinde reklamlardan elde ettiği geliri 2-3 kat artıracağı öngörülüyor.


http://www.businessinsider.com/facebook-announces-move-into-header-bidding-to-take-on-google-2017-3?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
khaos 2 yıl en beğenilen
facebook'un son kullanıcıya ne faydasını gördük şimdiye kadar sırf zarar sırf ziyan google sayesinde bugün bir çok bilgiye çok daha sorunsuz erişmekten tutun navigasyona,android'e youtube'a gmail'e drive'a daha aklıma gelmeyen bir çok hizmete zamanınında hayal bile etmediğimiz şekilde ulaşabilir rakamlarla yada ücretsiz ulaşabiliyoruz ha google ticari bir oluşum olarak bunu babasının hayrına yapmıyor ama en azından hayatı kolaylaştıran hizmetleri ulaşılabilir kılıyor ya facebook?
facebook'un son kullanıcıya ne faydasını gördük şimdiye kadar sırf zarar sırf ziyan google sayesinde bugün bir çok bilgiye çok daha sorunsuz erişmekten tutun na...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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3arbar 2 yıl
iki amerikan şirketi.
şirketi kurmuşlar aga.dünyayı sömürüyorlar.
umarım dünya yakın bir zamanda amerikan hegomonyasından kurtulur.
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Stand Alone 2 yıl
Facebook'suz yaşanır da Google'sız zor.
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N. Chomsky 2 yıl

Yavaş yensinler, her şeyi geçtim o şirkette çalışanların kullandığı telefonların büyük çoğunluğu yine Google'ın kurduğu işletim sistemini veya uygulamaları kullanıyor. Açık ara en çok kullanılan uygulamalar yine Chrome, YouTube falan. Bunları başarmak Zuckerberg gibi insanları dolandırıp kıytırık sosyal site açmaya benzemiyor.
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elephone 2 yıl
Google'ı yenmek önümüzdeki 20 yıl içinde imkansız. Google, dünyanın en büyük e-posta ağı olan Gmail'i yönetiyor. Google aynı zamanda dünyanın en büyük mobil ağı olan Android'i yönetiyor. Şu an piyasada Android ezici şekilde üstün, iOS cihazların kullanımı bile arkasında Apple olmasına rağmen düşük. Diğer mobil işletim sistemleri yok olma sürecinde Windows Phone pazar payı %1'in altına düştü.
Arama motorundan bahsetmeye bile gerek yok. Herkesin ilk tercihi Google oluyor. Dünyanın en büyük Video paylaşım aracı olan Youtube'da Google'a ait. Ayrıca Google yerinde durmuyor dünyanın her tarafına Wifi internet götürebileceği projeler üzerinde çalışıyor. Project Loon, yani gökyüzünde bulunan balonlar ile İnternet projesi son testlerde başarıyı yakaladı ve 2018'de bazı kırsal alanlarda faaliyete geçmesi bekleniyor. Google, internet erişiminde sıkıntı yaşayan yaklaşık 400 milyon insanı da İnternet'e ulaştırmak için çalışıyor. Aynı zamanda 100 dolarlık ChromeBook cihazlar ile geri kalmış ülkelerdeki insanları da İnternet ile buluşturmayı hedefliyor.
Microsoft, Google gibi yazılım firmaları ve Facebook, Twitter gibi sosyal medya devleri kendi aralarında kapışıyor ve asıl amaçları daha fazla para kazanmak ancak Google bunları yaparken yani para kazanmaya çalışırken insanlık içinde faydalı işlere imza atmaya çalışıyor. Bu sebeple Google'ı yenmek hiç kolay değil, Facebook neredeyse imkansız bir işe girişmiş ve bu konuda üzüleceği kesin gibi görünüyor.
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axaxa 2 yıl
Kolay değil o işler.
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mustafaaydemir 2 yıl
FACEBOOK VE İNSTAGRAM'I KAPATTIM YANLIŞ POLİTİKALARI SEBEBİYLE MARK EFENDİ WHATSAPP'I ALDI ONDA UYGULADIĞI POLİTİKALAR DA BENİ KULLANMAMAYA İTTİ VE UZUN SÜREDİR KENDİLERİYLE TEK BAĞIM TWİTTER ÜZERİNDEN FOLLOW ETMEMEM DIŞINDA KALMAMIŞTIR
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shadowtr 2 yıl
Facebook ve zucker elemanın yaptığı tüm mercilerden uzaklaşıyorum. irrite edici olmaya başladı.
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redoracle 2 yıl
Snowden bunu beğenmedi.
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Mr. Jingles 2 yıl
Her 10 telefondan 9'unda Google'ın işletim sistemi var. Bu bile zaten geçememesi için yeterli.
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kadirirdem 2 yıl
Google gibi bir devi yenmek her babayiğidin işi değil...
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ByBaterist 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
Google gibi bir devi yenmek her babayiğidin işi değil...

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ardaq 2 yıl
inşallah google batacak yerine türkiye gelecek
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