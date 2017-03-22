Facebook, Google’ı yenmek için aralarında Amazon’un da olduğu şirketlerle anlaştı

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Gelirini artırmak adına birçok farklı sektöre yatırım yapan Facebook, yeni paylaşılan bilgilere göre şimdi de dijital reklam sektörünü gözüne kestirdi. Dijital reklam sektörünün bir kısmına hükmeden Facebook, bu sektörde lider olan ve gelirinin büyük bir bölümünü reklamlardan elde eden Google'ı tahtından indirmek istiyor.

Facebook, bu amacına ulaşmak doğrultusunda aralarında Amazon’un da bulunduğu altı farklı teknoloji firmasıyla anlaşma masasına oturdu. Şirketler, Facebook’un dijital reklam sektöründeki payını artırması amacıyla tasarlanan Facebook Audience Network’u hayata geçirecekler.

Facebook Audience Network, geliştiricilerin ve yayımcıların uygulamalarıyla ve mobil siteleriyle para kazanmalarına yardım edecek olan bir platform. Platformu kullanacak olan kişiler “header bidding” adı verilen ve en yüksek ödemeyi yapan firmanın reklamının yayımlandığı bir sistem üzerinden para kazanacak.

Header bidding sisteminin kullanılması, yayımcıların reklamlardan elde ettiği kazancı artıracak ve Google’ın DoubleClick sistemine olan bağlılıklarını azaltacak. AdExchanger tarafından paylaşılan habere göre geçtiğimiz sene birçok yayımcının header bidding kullanmasıyla birlikte Google’ın gelir payı yüzde 90 oranından yüzde 40’a kadar gerilemişti.

Facebook’un bu sistemdeki konumu ne?

Facebook’un bu sistemdeki görevi, 6 farklı şirket tarafından kontrol edilen head bidding sistemlerinin kullanıcılarını bir araya getirmek. Amazon, AppNexus, Index Exchange, Media.net, Sonobi ve Sortable tarafından kontrol edilen sistemler bir anlamda tek bir çatı altında toplanacak ve bu sayede yayımcılar daha çok para kazanabilecek. Facebook tarafından yapılan testlere göre Facebook Audience Network’un kullanımıyla yayımcıların kazancı yüzde 10 ile yüzde 30 arasında artıyor.

Facebook, yalnızca şu kuralları uygulayan head bidding satıcılarıyla anlaşma yaptığını açıkladı:

Tüm taliplerin aynı anda, aynı bilgiyi alması

Reklam bölümünün en çok ödeme yapılmasına satılması

Taliplerin satın aldıkları reklam bölümlerini başkalarına devretmemesi ve açık artırmanın sonucuna etki edecek manipülasyonların yapılmaması

Yayımcıların düzenli olarak gelir elde etmesi

Facebook'un bu yeni sistem sayesinde reklamlardan elde ettiği geliri 2-3 kat artıracağı öngörülüyor.

http://www.businessinsider.com/facebook-announces-move-into-header-bidding-to-take-on-google-2017-3?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds