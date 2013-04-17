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Facebook Home, ülkemizde de indirilebilir içerik olarak yayında

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook Home, ülkemizde de indirilebilir içerik olarak yayında

Facebook'un geçtiğimiz ay düzenlediği bir etkinlikle gün yüzüne çıkardığı Facebook Home, nihayet ülkemizde de indirilebilir içerik olarak sunulmaya başladı.

Facebook'un mobil mühendislik departmanının başındaki isim Cory Ondrejka'nın Facebook Home'un ABD dışında yayınlanmaya başladığını belirtmesi üzerine kullanıma sunulan uygulama, Android 4.0 veya üzeri yazılıma sahip cihazlarda çalışıyor.

Ondrejka'nın belirttiği üzere, mayıs ayının ikinci haftasında ilk güncellemesini alacak olan uygulama, her ay düzenli olarak güncellenecek. Facebook'un Android cihazları birer Facebook cihazına dönüştüren Facebook Home'a Google Play üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.home Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LightningRaven 6 yıl
Kim indircek yahu.
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DH Misafiri 6 yıl
Abi nexus 4 sahibiyim uygulamayi indiremiorum
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Srcn81 6 yıl
Beğenmedim..
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danGerfuLL 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Abi nexus 4 sahibiyim uygulamayi indiremiorum



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Brky 6 yıl
Cidden vasat.Yüklememle silmem bir oldu.
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K.can.tas 6 yıl
Ben beğenmedim
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Sebnem Ferah 6 yıl
Çok kötü olmuş ''BENCE''
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