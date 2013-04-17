Facebook Home, ülkemizde de indirilebilir içerik olarak yayında

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Facebook'un geçtiğimiz ay düzenlediği bir etkinlikle gün yüzüne çıkardığı Facebook Home, nihayet ülkemizde de indirilebilir içerik olarak sunulmaya başladı.
Facebook'un mobil mühendislik departmanının başındaki isim Cory Ondrejka'nın Facebook Home'un ABD dışında yayınlanmaya başladığını belirtmesi üzerine kullanıma sunulan uygulama, Android 4.0 veya üzeri yazılıma sahip cihazlarda çalışıyor.
Ondrejka'nın belirttiği üzere, mayıs ayının ikinci haftasında ilk güncellemesini alacak olan uygulama, her ay düzenli olarak güncellenecek. Facebook'un Android cihazları birer Facebook cihazına dönüştüren Facebook Home'a Google Play üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.home Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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