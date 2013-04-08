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Facebook Home'un erken sürümü internete sızdırıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook Home'un erken sürümü internete sızdırıldı

Facebook'un yeni telefonu HTC First'le birlikte duyurusunu gerçekleştirdiği Facebook Home arayüzünün erken sürümü niteliğindeki bir sürüm internete sızdırıldı.

Söz konusu arayüzün geniş bir cihaz yelpazesinde çalışabileceği belirtilse de sızdırılan erken sürüm üzerinde birtakım hatalarda yok değil. Uygulamanın "sohbet balonları" olarak adlandırılan özelliği bu erken sürümde çalışmazken, sızdırılan sürümde 1280 x 768 piksellik bir ekran çözünürlüğüne kadar destek verildiği de gözlerden kaçmıyor.

Bu erken sürümün Android cihazlara yüklenebilmesi için ayarlar menüsü altındaki "bilinmeyen kaynaklar" kısmının aktif edilmesi yeterli olurken, Facebook Home'u denemek için 12 Nisan'ı beklemek istemeyen kullanıcılar gerekli yönergelere kaynak linkinden ulaşabilir. Ancak, sorunsuz bir Facebook Home deneyimi için final sürümünü önerdiğimizi de hatırlatalım.


http://www.modaco.com/page/news/_/android/facebook-home-pre-release-leaks-r1028 Yorum Yaz
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focus1 6 yıl
Ben yukledim gorsellik bakimindan bir fark goremedim..
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LegendM 6 yıl
Bu erken sürümün Android cihazlara yüklenebilmesi için ayarlar menüsü altındaki "bilinmeyen kaynaklar" kısmının aktif edilmesi yeterli olurken,

Arkadaşlar bu facebook home'a özel hani her zaman yaptığımız ayarlardan çok farklı yani

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