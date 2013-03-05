Facebook Messenger, Kanada'daki Android kullanıcıları için sesli görüşme hizmeti vermeye başladı

Hatırlayacağınız üzere Facebook, iOS platformu için yayınladığı Messenger ve Facebook uygulamalarına sesli görüşme özelliği kazandırmıştı. İlk olarak Kanadalı kullanıcıların beğenisine sunulan bu özellik yaklaşık 2 haftalık bir süreç sonunda ABD'deki kullanıcılarında hizmetine sunulmuştu.





Henüz dünya genelinde kullanılma sunulmasa da Mesenger uygulamasının sunmuş olduğu sesli görüşme özelliğinden Android kullanıcıları da artık faydalanabilecek. Ancak, bu özellikten şu an için sadece Kanada'daki Android kullanıcıları faydalanabilecek. Uygulamaya gelen son güncellemeyle birlikte kazandırılan bu özelliğin iOS platformunda olduğu gibi yaklaşık iki haftalık bir süreç sonunda ABD'li kullanıcılarında hizmetine sunulması bekleniyor.





Kullanıcıların veri paketlerini kullanarak mobil uygulamalarında sesli görüşme imkanı sunan Facebook'un bu özelliği küresel olarak ne zaman hizmete sunacağı ise, halen merak konusu.

http://news.cnet.com/8301-1023_3-57572475-93/facebook-adds-voip-to-android-messaging-app-for-canadians/