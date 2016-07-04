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Facebook Messenger botlarının kullanımı yaygınlaşıyor

Geride bıraktığımız Mayıs ayında gerçekleştirilen f8 etkinliğinde Messenger için bot desteğini hayata geçiren Facebook ilk verileri açıkladı. Buna göre uygulamada şu an 11 binden fazla bot var.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Aradan geçen kısa süreye rağmen markaların bot özelliğine beklentilerin üzerinde bir ilgi gösterdiğini belirten sosyal ağ, platformda şu sıralar 11 binden fazla botun aktif olarak hizmet verdiğini duyurdu. Markaların müşteri hizmetlerine ait hesapları bot uygulamalarıyla birleştirmelerine izin veren yeni yeni API sistemiyle beraber artık kullanıcılar kendileri için kişiselleştirilmiş botlarla işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.
Üstelik her geçen gün yetenekleri artan bot servisi artık GIF ve video gibi zengin medya içerikleri de göndererek dinamik bir iletişim imkanı sunuyor. Örneğin bir sinema salonuna ait bot size öncelikle ne tür filmleri sevdiğinizi soruyor ve ardından ilginizi çeken kategorideki vizyon filmlerini listeliyor. Dilerseniz hoşunuza giden yapımın fragmanını izleyebiliyor, afişlerine ve konusuna tek tıkla ulaşabiliyorsunuz.
Markaların -belirli bir seviyeye kadar- müşterileriyle çok daha hızlı şekilde iletişim kurmasını sağlayan Messenger botları diğer taraftan potansiyel müşteri sayısının da artmasını sağlıyor. Şu an emekleme aşamasındaki servisin ilerleyen günlerde iletişimde daha fazla söz sahibi olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. 

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simbolmina 3 yıl
MS bu bot olayını iyi düşündü de kullanacak platform olmayınca fb hemen one geçti. Skype ile ancak bu kadar. bu bot teknolojisi MS'in değilse tabii.
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A.F.Y.D 3 yıl simbolmina
Evet, Facebook bir nevi akıllı davranıp öne geçti, ama baktığımız zaman facebook Skype'tan çok daha iyi işler çıkarıyor
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