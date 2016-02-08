Facebook Messenger'a gizlenmiş satranç oyunu ortaya çıktı

Satranç oynamak beyin egzersizi yapmak isteyen oyun severler için en uygun çözümlerden biri durumunda. Şimdiye kadarki birçok bilimsel araştırma çalışmaları da satranç oynamanın zihinsel faydalarını ortaya çıkarmıştı. Spor dalı olarak kabul edilen bu yararlı oyunu artık Facebook Messenger üzerinden arkadaşlarınızla da oynayabileceksiniz. Bunun için öncelikle gizli satranç oyununu başlatmak için kilidini açmanız gerekecek.





Oyunu başlatmak için yapmanız gereken tek şey sohbet sırasında @fbchess play yazarak oyunu etkin duruma getirmek. Ancak sezgisel bir arayüz beklemeyin. Tüm hamleleri gerçekleştirmek için metin komutları kullanmak zorundasınız.

“Vezir” için Q

“Fil” için B

“Kale” için R

“Şah” için K

“At” için N

“Piyon” için P

Taşları, sayılarla basit komutlar çalıştırarak hareket ettirebilirsiniz. Hamle için satranç tahtası üzerindeki, taşımak istediğiniz alanı temsil eden harf ve sayıları girmeniz gerekli. Örneğin piyonu istediğiniz alana taşımak için @fbchess Pc3 gibi bir komut yazmanız gerekiyor. Eğer yanlış bir hamle yaptıysanız @fbchess undo komutuyla bunu geri alma şansınız da var. Ancak bunun için rakibinizin bu isteğinizi kabul etmesi gerekli. Facebook Messenger'daki satranç, oyunu ücretli sürümleri kadar iyi olmasa da vakit geçirmek için ideal olabilir.



