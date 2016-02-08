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Facebook Messenger'a gizlenmiş satranç oyunu ortaya çıktı

Facebook Messenger içerisine gizlenmiş bir satranç oyunu olduğunu biliyor muydunuz? Sohbet ekranına yazacağınız bir komutla bu satranç oyununu başlatarak arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz.
3 yıl
3,8b
1
3
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook Messenger'a gizlenmiş satranç oyunu ortaya çıktı
Satranç oynamak beyin egzersizi yapmak isteyen oyun severler için en uygun çözümlerden biri durumunda. Şimdiye kadarki birçok bilimsel araştırma çalışmaları da satranç oynamanın zihinsel faydalarını ortaya çıkarmıştı. Spor dalı olarak kabul edilen bu yararlı oyunu artık Facebook Messenger üzerinden arkadaşlarınızla da oynayabileceksiniz. Bunun için öncelikle gizli satranç oyununu başlatmak için kilidini açmanız gerekecek.

Oyunu başlatmak için yapmanız gereken tek şey sohbet sırasında @fbchess play yazarak oyunu etkin duruma getirmek. Ancak sezgisel bir arayüz beklemeyin. Tüm hamleleri gerçekleştirmek için metin komutları kullanmak zorundasınız.
  • “Vezir” için Q
  • “Fil” için B
  • “Kale” için R
  • “Şah” için K
  • “At” için N
  • “Piyon” için P
Taşları, sayılarla basit komutlar çalıştırarak hareket ettirebilirsiniz. Hamle için satranç tahtası üzerindeki, taşımak istediğiniz alanı temsil eden harf ve sayıları girmeniz gerekli. Örneğin piyonu istediğiniz alana taşımak için @fbchess Pc3 gibi bir komut yazmanız gerekiyor. Eğer yanlış bir hamle yaptıysanız @fbchess undo komutuyla bunu geri alma şansınız da var. Ancak bunun için rakibinizin bu isteğinizi kabul etmesi gerekli. Facebook Messenger'daki satranç, oyunu ücretli sürümleri kadar iyi olmasa da vakit geçirmek için ideal olabilir.


https://www.reddit.com/r/chess/comments/3wwofn/psa_if_you_have_fb_messenger_you_can_start_a_game/ Yorum Yaz
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Hyperior 3 yıl
Denedim baya guzel
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Lockheed 3 yıl
Uygulama boyutunu düşürsünler içinde oyun olsa ne...
1 Yanıt Yanıtla +2
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UML 3 yıl Lockheed
Lockheed

Uygulama boyutunu düşürsünler içinde oyun olsa ne...

Bunun uygulama boyutunu önemli oranda artırmış olacağını sanmıyorum, sunucu tabanlı gibi görünüyo oynamak için komut yazıp gönderildiğine göre.

Tabi kaç kişi Messenger üzerinden oyun oynamak ister, kaç kişi sırf satranç oynamak için Messenger yükler orası ayrı. Oynamak isteyene Facebook hesabını bağlayıp arkadaşlarıyla gayet güzel oynayabileceği seçenekler mevcut.
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