Facebook Messenger'ın iOS versiyonu İngiltere'de de sesli görüşme desteği sunmaya başladı





Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz ay Kanada ve ABD'deki Facebook Messenger kullanıcıları uygulama üzerinden ücretsiz olarak sesli görüşme yapmaya başlamıştı. Bu özelliğin Kuzey Amerika'da devreye girmesinin ardından akıllara gelen ilk soru ise, bu özelliğin diğer ülkelerde de kullanıma sunulup sunulmayacağı olmuştu. Özelliğin desteklendiği ülkelerin kapsamını genişletme konusunda ilk adımları atmaya başlayan Facebook, İngiltere'deki iOS kullanıcılarının Facebook Messenger üzerinden sesli görüşme yapmasının önünü açtı.

Bu genişleme sayesinde, İngitere'de yaşayan kullanıcılarda artık, mobil veri paketleri üzerinden ücretsiz olarak sesli görüşme yapabilecek. Ayrıca kullanıcılar, uygulamanın push bildirim desteği sayesinde, çevrimdışı arkadaşlarına sesli mesajlar da bırakabilecek.

Viber ve Skype gibi benzer uygulamaların sunduğu kalitede bir sesli görüşme imkanı sunduğu belirtilen uygulamanın İngiltere'nin ardında diğer Avrupa ülkelerinde de kullanıma sunulup sunulmayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.pocket-lint.com/news/50555/facebook-messenger-iphone-voip-voice-messages