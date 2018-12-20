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Facebook, Netflix ve Spotify’a verdiği kişisel mesajları okuma iznini izah etmeye çalıştı

New York Times'ın ortaya çıkardığı, Facebook'un 150'den fazla şirkete kullanıcıların kişisel verilerine erişim olanağı sağladığı haberinden sonra şirketten bir açıklama geldi. Detaylar haberimizde.
5 ay (Son Güncelleme: 5 ay)
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Güvenlik
Gökhan G.
Editör
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Facebook, Netflix ve Spotify’a verdiği kişisel mesajları okuma iznini izah etmeye çalıştı
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Facebook’un Netflix ve Spotify gibi şirketlere kişisel bilgilere ulaşma izni verdiği haberlerinin ardından, sosyal medya platformu bir mesaj yayınladı. Söz konusu şirketler, Facebook’un bahse konu izniyle ilgili ne bilgi sahibi olduklarını ne de bu izni kullandıklarını beyan etmişlerdi. Ancak Facebook’un yayınladığı mesaj, kişisel bilgilere ulaşma izninin neden gerekli olduğunun izahatı ve şirketleri de yalanlar nitelikte. Facebook’un yayınladığı mesaj ise şöyle;

Spotify uygulamasından bir Facebook arkadaşınıza mesaj yazmak istediğinizde, Spotify’a ‘yazma izni’ vermemiz gerekiyordu. Mesajları Spotify üzerinden okumak istediğinizde ise Spotify’a ‘okuma izni’ vermemiz gerekiyordu. ‘Silme izni’ ise bir mesajı Spotify üzerinden sildiğinizde bu mesajın Facebook’dan da silindiği anlamına geliyordu. Hiçbir üçüncü parti, kişisel mesajlarınızı okumadı ya da sizin adınıza başkasına mesaj göndermedi”

Facebook’un ifadesinde deneysel olarak adlandırılan söz konusu izin yetkisi ancak çok özel şartlarda kullanılabiliyor. Facebook’un ürün ortaklığı bölüm başkan yardımcısı Ime Archibong, kurulan ortaklıklarda üçüncü partinin ne tür veriye ulaşıp ulaşamayacağı konusuna çok kapsamlı ve detaylı müzakereler sonucunda karar verildiğini ifade etti.

Gitgide güven kaybediyor 

Facebook, verilere erişim izinlerinin 3 yıldır kapalı olduğunu ifade ediyor. Ancak yapılan ilk açıklamalardaki belirsizlik,  kontrol mekanizmasının işletilip işletilmediği ile kullanıcıların bu izinlerin verilmesini kabul edip etmediği hususları firmanın tam da ihtiyacı olduğu anda daha çok güven kaybetmesine ve suçsuz olduğuna dair inançların tükenmesine neden oluyor.


https://www.engadget.com/2018/12/19/facebook-spotify-netflix/ Yorum Yaz
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huzzeyin 5 ay en beğenilen
Hala facebook kullanıyor mu insanlar? Kişisel verilerinin alınması çoğunluğun umrunda değil. Kişisel bilgilerinizi verin her gün 10ü beğeni atacağız deseler. Millet kendi eliyle verir zaten. Facebook yıllardır anlamını yitirdi bende. Yok olmaya mahkum.
Hala facebook kullanıyor mu insanlar? Kişisel verilerinin alınması çoğunluğun umrunda değil. Kişisel bilgilerinizi verin her gün 10ü beğeni atacağız deseler. Mi...
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huzzeyin 5 ay
53ün 26sı stalk yapıyordur hocam :) gizli ya da gizsiz :)
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fhrstw 5 ay
Güvenilir bulduğum bir uygulama isterseniz bir göz atın whatsapptan daha güvenilir olduğu kesin zaten Wickr Me - Private Messenger, Wickr, LLC itunes.apple.com/...
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huzzeyin 5 ay en beğenilen
Hala facebook kullanıyor mu insanlar? Kişisel verilerinin alınması çoğunluğun umrunda değil. Kişisel bilgilerinizi verin her gün 10ü beğeni atacağız deseler. Millet kendi eliyle verir zaten. Facebook yıllardır anlamını yitirdi bende. Yok olmaya mahkum.
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Haplo 5 ay huzzeyin
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Türkiye'de her 100 kişiden 53'ü diyebiliriz. Tabi "kullanmak"tan kastın ne olduğuna göre değişir ama insanların hesapları var ve farklı amaçlar doğrultusunda kullanıyorlar. Benim için daha çok bir portal işlevi görüyor; bu haberi görüp gelmem gibi.
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