Facebook'un Netflix'e tüyler ürpertici ayrıcalıklar verdiği iddia edildi

- Netflix, yıllarca Facebook mesajlarını okudu
- Meta’nın kullanıcı verileriyle ilgili yaşadığı ilk olay değil
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Netflix, yıllarca Facebook mesajlarını okudu
Bu ayrıcalıklı partnerliğin başrollerinin ise Netflix'in kurucu ortağı Reed Hastings ile Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte avukatlar, bu karmaşık ilişkinin Hastings’in Facebook'un yönetim kuruluna katılmasından sonraki bir ay içinde gerçekleştiğini belirtiyor. İddialara göre Netflix'in özel mesajlara erişimi Inbox API olarak adlandırılan arayüz ile gerçekleştirilmiş. Bunun karşılığında Netflix, Ekim 2021'de adını Meta olarak değiştiren Facebook'a her iki haftada bir kendi kullanıcılarının platformla nasıl etkileşime girdiğini gösteren bir rapor sağladı.
Meta’nın kullanıcı verileriyle ilgili yaşadığı ilk olay değil
Bu iddiaların sonucunda Meta ve Netlix için ne gibi kararlar alınacağı ve soruşturmanın nasıl ilerleyeceği şimdilik belirsiz. Öte yandan bu olay Meta’nın ilk vukuatı değil. 2022 yılında İrlanda, yarım milyardan fazla kullanıcıya ait kişisel verilerin internete sızması sonucunda Meta’ya 284 milyon dolar ceza kesmişti. Aynı yıl Meta, Brexit oylaması ve 2016 başkanlık seçimlerindeki rolünün ortaya çıkmasının ardından Cambridge Analytica ile ilgili soruşturmaları çözmek için 725 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...