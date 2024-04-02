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    Anlık Bildirim

    Facebook'un Netflix'e tüyler ürpertici ayrıcalıklar verdiği iddia edildi

    Geçtiğimiz yıl açılan ve halen devam eden bir davada ortaya çıkan belgeler Facebook'un ana şirketi Meta'nın kullanıcıların özel mesajlarının Netflix tarafından okunmasına izin verdiğini gösteriyor.
    Facebook, Netflix'e tüyler ürpertici ayrıcalıklar verdi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Nisan ayında Facebook'un ana şirketi Meta'ya karşı açılan rekabet davasında geçtiğimiz günlerde mahkemede yeni belgeler açığa çıktı. Belgeler, Meta ile Netflix arasındaki tüyler ürpertici ilişkiyi gözler önüne seriyor. En çarpıcı iddia ise Meta'nın Netflix’e ayrıcalık tanıyarak kullanıcıların özel mesajlarını okuma izni vermiş olması.

    Netflix, yıllarca Facebook mesajlarını okudu

    Facebook, Netflix'e tüyler ürpertici ayrıcalıklar verdi Tam Boyutta Gör
    ABD’de açılan toplu dava Netflix ve Facebook'un özel bir ilişkiye sahip olduğunu ve sosyal medya platformunun dünyanın en büyük stream servisine kullanıcı verilerine erişim sağladığını iddia ediyordu. İki dev şirketin 2011'den itibaren Facebook'un reklam hedefleme ve sıralama modellerini güçlendirmeye yardımcı olmak için partnerlik içerisinde olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda en basit haliyle ikili ilişkinin özeti şu: Meta, Facebook kullanıcılarının kişisel özel mesajlarını Netflix ile paylaşırken Netflix de karşılığında kendi verilerini Meta ile paylaştı.

    Bu ayrıcalıklı partnerliğin başrollerinin ise Netflix'in kurucu ortağı Reed Hastings ile Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte avukatlar, bu karmaşık ilişkinin Hastings’in Facebook'un yönetim kuruluna katılmasından sonraki bir ay içinde gerçekleştiğini belirtiyor. İddialara göre Netflix'in özel mesajlara erişimi Inbox API olarak adlandırılan arayüz ile gerçekleştirilmiş. Bunun karşılığında Netflix, Ekim 2021'de adını Meta olarak değiştiren Facebook'a her iki haftada bir kendi kullanıcılarının platformla nasıl etkileşime girdiğini gösteren bir rapor sağladı.

    Meta’nın kullanıcı verileriyle ilgili yaşadığı ilk olay değil

    Bu iddiaların sonucunda Meta ve Netlix için ne gibi kararlar alınacağı ve soruşturmanın nasıl ilerleyeceği şimdilik belirsiz. Öte yandan bu olay Meta’nın ilk vukuatı değil. 2022 yılında İrlanda, yarım milyardan fazla kullanıcıya ait kişisel verilerin internete sızması sonucunda Meta’ya 284 milyon dolar ceza kesmişti. Aynı yıl Meta, Brexit oylaması ve 2016 başkanlık seçimlerindeki rolünün ortaya çıkmasının ardından Cambridge Analytica ile ilgili soruşturmaları çözmek için 725 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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