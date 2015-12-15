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Facebook, Star Wars heyecanını profil fotoğraflarına taşıyor

Bir çok marka Star Wars logolu ürünler ile sinema dünyasının en geniş evrenine dahil olurken, Facebook'da bu duruma kayıtsız kalamadı ve profil fotoğraflarına ışın kılıcı ekleme seçeneği sundu.
3 yıl
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13
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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17 Aralık'ta vizyona girecek yeni Star Wars filmi için nefesler tutuldu. Dünya genelinde büyük bir reklam kampanyasıyla birlikte tanıtımları devam eden filme bu kez bir destek de Facebook'tan geldi. Özellikle son zamanlarda belirli gün ve olayları anmak/kutlamak amacıyla profil fotoğraflarınıza ufak dokunuşlar yapan Facebook, bu kez Star Wars'daki tarafınızı seçmenize izin veriyor.
Yeni uygulama Star Wars Facebook sayfasındaki bir fotoğraf ile birlikte yayınlandı. Fotoğrafın hemen altında yer alan "Şimdi Dene" butonuna basarak siz de karanlık veya aydınlık tarafı seçenebilir ve ışın kılıcı eklenmiş fotoğrafınızı profilinize taşıyabilirsiniz.

Denemek isteyen kullanıcılar Facebook'a giriş yaptıktan sonra buraya tıklayabilirler. Açılan sayfadaki fotoğrafı kapattığınızda hemen altında yer alan "Şimdi Dene" butonunu görebileceksiniz. 

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halitozbasli 3 yıl en beğenilen
Çok ağır promosyon yapıyorlar bu filim için umarım hayal kırıklığı olmaz.
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taner_bnz 3 yıl
Star Wars kusucaz yakında artık yeter
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orithyia 3 yıl
spoiller yüzünden mahvoldu
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RevivaL 3 yıl
Keşke film de hayal kırıklığı olsa
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MissKhan 3 yıl
Bende bu ne diyordum
şimdi jeton düştü
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Dopplereffect 3 yıl
millet daha izlemeden çöp etti zaten filmi
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kadirirdem 3 yıl
bu filmi çok promosyon yapıyorlar inşallah hüsrana uğramazlar....
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orithyia 3 yıl
heyecanla bekliyorummm
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maximus8282 3 yıl
Bir filmi ne kadar pompalarsan o kadar tutar, bu bir gerçek o yüzden kimse bunu Star Wars'ın eski zamandaki o saf başarısı zannetmesin. Eski Star Wars'ın yeri ayrı.
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Seyrim 3 yıl
Reklam kokan hareketler..
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a_y_k_u_t 3 yıl
Kylo Ren, Luke Skywalker ve ya onun oğlu Ben Skywalker falan çıkarsa anca kurtarır bu film...
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mementopolis 3 yıl
Cöp Yükselyior.
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halitozbasli 3 yıl en beğenilen
Çok ağır promosyon yapıyorlar bu filim için umarım hayal kırıklığı olmaz.
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star wars facebook, star wars profil fotoğrafı ve
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