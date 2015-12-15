Facebook, Star Wars heyecanını profil fotoğraflarına taşıyor

17 Aralık'ta vizyona girecek yeni Star Wars filmi için nefesler tutuldu. Dünya genelinde büyük bir reklam kampanyasıyla birlikte tanıtımları devam eden filme bu kez bir destek de Facebook'tan geldi. Özellikle son zamanlarda belirli gün ve olayları anmak/kutlamak amacıyla profil fotoğraflarınıza ufak dokunuşlar yapan Facebook, bu kez Star Wars'daki tarafınızı seçmenize izin veriyor.





Şimdi Dene" butonunu görebileceksiniz. Denemek isteyen kullanıcılar Facebook'a giriş yaptıktan sonra buraya tıklayabilirler . Açılan sayfadaki fotoğrafı kapattığınızda hemen altında yer alan "" butonunu görebileceksiniz. Yeni uygulama Star Wars Facebook sayfasındaki bir fotoğraf ile birlikte yayınlandı. Fotoğrafın hemen altında yer alan "Şimdi Dene" butonuna basarak siz de karanlık veya aydınlık tarafı seçenebilir ve ışın kılıcı eklenmiş fotoğrafınızı profilinize taşıyabilirsiniz.