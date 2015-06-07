Facebook, Türkiye için "Oy veriyorum" butonunu etkinleştirdi

Ülkemizde 2015 genel seçimlerinin başlamasına sayılı saatler kalmış durumda. Seçim gününün nabzını tutmak isteyenlerden birisi ise Facebook. Türkiye'de yaklaşık 40 milyon kullanıcısı olan dev sosyal platform daha önce dünyanın farklı yerlerinde kullandığı bir uygulamayı bu kez ülkemiz için başlattı.

Daha önce ABD,Hindistan, Avrupa Birliği Parlamentosu seçimi, İskoçya referandumu, İngiltere gibi bir çok ülkede kullanılan sistemin oy vermeyi düşünmeyen kullanıcıları da sandık başına gitmeye teşvik ettiği belirtiliyor. Araştırmalara göre ABD başkanlık seçimlerinde Facebook üzerinden arkadaşlarının ve yakınlarının oy verdiğini gören 300 000 seçmen bu durumdan etkilenerek oy kullanmaya gitmiş.

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden Hindistan'da ki seçimlerde butonu 4 milyon kullanıcının kullandığı belirtiliyor. Ülkemizde uygulamanın başlamasının ardından ise yaklaşık 3 saat geçmiş durumda ve şimdiden 220 bin kişi oy kullanacağını belirtti. Toplamda "oy veriyorum" butonunu kullanan kişi sayısının kaça ulaşacağı ise merak konusu.

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Bu uygulama kapsamında bir kaç saat önce Türkiye'deki kullanıcıların Facebook sayfalarında "Oy veriyorum" butonu aktif olmaya başladı. Bu butona tıklandığında kullanıcılar paylaşım seçenekleri ile karşılaşırken, herhangi bir siyasi parti seçimi veya işaretleme yapılmıyor. Paylaşım ile kullanıcılar yalnızca sandık başına gideceklerini belirtmiş oluyorlar.