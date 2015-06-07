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Facebook, Türkiye için "Oy veriyorum" butonunu etkinleştirdi

3 yıl
7,6b
1
20
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Facebook, Türkiye için
 
Ülkemizde 2015 genel seçimlerinin başlamasına sayılı saatler kalmış durumda. Seçim gününün nabzını tutmak isteyenlerden birisi ise Facebook. Türkiye'de yaklaşık 40 milyon kullanıcısı olan dev sosyal platform daha önce dünyanın farklı yerlerinde kullandığı bir uygulamayı bu kez ülkemiz için başlattı.

Bu uygulama kapsamında bir kaç saat önce Türkiye'deki kullanıcıların Facebook sayfalarında "Oy veriyorum" butonu aktif olmaya başladı. Bu butona tıklandığında kullanıcılar paylaşım seçenekleri ile karşılaşırken, herhangi bir siyasi parti seçimi veya işaretleme yapılmıyor. Paylaşım ile kullanıcılar yalnızca sandık başına gideceklerini belirtmiş oluyorlar.

Daha önce ABD,Hindistan, Avrupa Birliği Parlamentosu seçimi, İskoçya referandumu, İngiltere gibi bir çok ülkede kullanılan sistemin oy vermeyi düşünmeyen kullanıcıları da sandık başına gitmeye teşvik ettiği belirtiliyor. Araştırmalara göre ABD başkanlık seçimlerinde Facebook üzerinden arkadaşlarının ve yakınlarının oy verdiğini gören 300 000 seçmen bu durumdan etkilenerek oy kullanmaya gitmiş.
Dünyanın en kalabalık ülkelerinden Hindistan'da ki seçimlerde butonu 4 milyon kullanıcının kullandığı belirtiliyor. Ülkemizde uygulamanın başlamasının ardından ise yaklaşık 3 saat geçmiş durumda ve şimdiden 220 bin kişi oy kullanacağını belirtti. Toplamda "oy veriyorum" butonunu kullanan kişi sayısının kaça ulaşacağı ise merak konusu.

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pranis 3 yıl en beğenilen
Facede paylaş, swarmda çekinle, twitte sosyal mesaj ver, instagram da pusulayla selfi yap, oy kullanıyor milletimiz. İyice İQ seviyemiz düştü.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
facebook dediniz üyelik için T.C. kimlik fotosu isteyip insanları fişleyen sistem değil mi !?
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DH Misafiri 3 yıl
ayıp be ! .tamam istediğiniz partiyi tutun da yalan atmak neymiş.birisi demişki 12 senen önce memur maaşları ödenemez hale gelmiş,imf yi sıfırlamış !.imf yi sıfırladın ülkenin kaynaklarını satarak ama onlarca katı başka şekilde borçlandın.lütfen yalan cı olmayın
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Depay88 3 yıl
Abc
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Depay88 3 yıl
Abc
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Bu arada başgan yapacaktınız ne oldu lea?
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wolf silver 3 yıl
Güzel düşünmüşler. seçimlere katkısı olmuştur inşallah. Bir üniversite öğrencisi olarak Oy kullanmak için 500 km gittim.
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Akepeliler yine zekasını konuşturuyor. Ke-Mall diye espri yapıyorlar vay anasını ya gül gül öldük. Siz gidin ıstırın başganınızı, kılız biz erduvanın kılıyız diye dolaşın...
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DaRKFoRCeS 3 yıl
tüm partiler için (HAYIR)LlSl olsun. Her parti (EV-ET) ister. Halbuki evde ET yok. Türk milleti her zaman en kötüsünü hak etmek için birbirine biniyor. Bu ülkede hiç bir sorun yok gibi denize düşen partiye sarılıyor. Diğer canlılara hayvan deyip hakaret etmem.
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bkaakco 3 yıl
Her zamanki gibi konu yine sapmış.
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AMERICAN 3 yıl
Bastık geldik CHP'ye hayırlısı olsun bakalım.3 seçimdir CHP ye veriyoruz hep kaybediyorlar gerçi
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl
Tabi oy kullanmayanın ülkesi hakkında birşeyler söyleme veya eleştiri yapma hakkı yoktur. Gideceksin oyunu kullanacaksın ondan sonra eleştireceksin.
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turgay_2 3 yıl
nihoo383
turgay_2Yaşanacak bir Türkiye için seni Başkan Yapacagız REİZZZ :D
Çok merak ediyorum. Bu 12 yılda sana ne gibi bir faydası oldu bu hücresel bütünlüğün (insan demeye dilim varmıyor affola)? Anlatsana biraz biz de bilelim.

İnsan demeye dilim varmıyor diyerek hakeret etmekten başka sen söylesene siz 12 sene de ne yaptınız. Biz batmakta olan borçtan sefaletten kendi memurunun maaşını ödeyemeyen ülkeyi aldık IMF ve şer odaklarını ülkeden kovduk. siz bu zihniyette oldukça bu halk sizi muhalefete mahkum edecektir.
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