Facebook VR için 3 milyar doları daha gözden çıkaracak

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Ünlü video oyun üreticisi ZeniMax Studio, 2013 yılında şirketten ayrılan ve Doom, Quake gibi oyunlarım tasarımcısı olan John Carmack’in yeni şirketi Oculus’a giderken kendilerine ait sanal gerçeklik üzerine pek çok bilgiyi de çalarak Oculus’a götürdüğünü ve Oculus Rift sanal gerçeklik gözlüğünün bu çalınan bilgileri temel alarak yapıldığını iddia etmişti. Oculus Rift 2014 yılında 2 milyar dolar karşılığında Facebook tarafından satın alındığı için ZeniMax; Oculus’un kurucusu Palmer Luckey ve eski çalışanları Carmack’in yanı sıra Facebook’a da telif haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 2 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

Dün gerçekleşen davanın ikinci duruşmasında Facebook kurucusu Mark Zuckerberg de mahkeme salonuna gelerek ifade verdi. Zuckerberg ilk olarak sanılanın aksine Oculus Rift’i satın almak için Oculus'a 2 milyar dolar değil 3 milyar dolar ödediklerini açıkladı. Facebook’un Oculus’la yaptığı görüşmeler sırasında Oculus’un 4 milyar dolardan kapı araladığını ancak Facebook’un; sanal gerçeklik gözlüğü için 2 milyar dolar, çalışanların elde tutulması için 700 milyon dolar ve şirket hedeflerine ulaşıldığı takdirde verilmesi planlanan 300 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

3 Milyar Dolar Daha Harcayacağız

Zuckerberg ayrıca kendilerine mal olan 3 milyar dolarlık bu yatırım şirket için son derece önemli olduğunu ve şirketin, sanal gerçeklik teknolojisini daha fazla insanla buluşturabilmek için önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte bu alana 3 milyar dolar daha yatırım yapacağını ifade etti.

ZeniMax’in avukatı tarafından ileri sürülen, Facebook ve Oculus’un satın alma işlemini bir gün ertelediği çünkü Carmack’in başına bela almak istemediği iddialarına ise 2 milyar doların herkes tarafından çok yüksek bir meblağ olarak karşılanacağını bildiklerini bu yüzden tüm ekibin bu konu hakkında uzunca tartışarak satın alma kararını geç onayladığını söyledi.

Carmack de İddiaları Reddetti

Ünlü oyun tasarımcısı Carmack, ZeniMax’den ayrılırken bazı bilgileri üzerinde kendi emeği olduğu için kopyaladığını ancak bunların asla Oculus Rift üretilirken kullanılmadığını açıkladı. Palmer Luckey ise henüz ifade vermedi.

https://techcrunch.com/2017/01/17/facebook-plans-to-invest-more-than-3-billion-in-vr-over-the-next-decade/?ncid=txtlnkusaolp00000595