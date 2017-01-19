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Facebook VR için 3 milyar doları daha gözden çıkaracak

9 Ocak’ta başlayan, Oculus Rift sanal gerçeklik gözlüğünün aslında sahte olduğu iddia edilen davada Mark Zuckerberg tanık olarak hakim karşısına çıktı ve ilginç açıklamalarda bulundu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Facebook VR için 3 milyar doları daha gözden çıkaracak
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Ünlü video oyun üreticisi ZeniMax Studio, 2013 yılında şirketten ayrılan ve Doom, Quake gibi oyunlarım tasarımcısı olan John Carmack’in yeni şirketi Oculus’a giderken kendilerine ait sanal gerçeklik üzerine pek çok bilgiyi de çalarak Oculus’a götürdüğünü ve Oculus Rift sanal gerçeklik gözlüğünün bu çalınan bilgileri temel alarak yapıldığını iddia etmişti. Oculus Rift 2014 yılında 2 milyar dolar karşılığında Facebook tarafından satın alındığı için ZeniMax; Oculus’un kurucusu Palmer Luckey ve eski çalışanları Carmack’in yanı sıra Facebook’a da telif haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 2 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

Dün gerçekleşen davanın ikinci duruşmasında Facebook kurucusu Mark Zuckerberg de mahkeme salonuna gelerek ifade verdi. Zuckerberg ilk olarak sanılanın aksine Oculus Rift’i satın almak için Oculus'a 2 milyar dolar değil 3 milyar dolar ödediklerini açıkladı. Facebook’un Oculus’la yaptığı görüşmeler sırasında Oculus’un 4 milyar dolardan kapı araladığını ancak Facebook’un; sanal gerçeklik gözlüğü için 2 milyar dolar, çalışanların elde tutulması için 700 milyon dolar ve şirket hedeflerine ulaşıldığı takdirde verilmesi planlanan 300 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

3 Milyar Dolar Daha Harcayacağız

Zuckerberg ayrıca kendilerine mal olan 3 milyar dolarlık bu yatırım şirket için son derece önemli olduğunu ve şirketin, sanal gerçeklik teknolojisini daha fazla insanla buluşturabilmek için önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte bu alana 3 milyar dolar daha yatırım yapacağını ifade etti.

ZeniMax’in avukatı tarafından ileri sürülen, Facebook ve Oculus’un satın alma işlemini bir gün ertelediği çünkü Carmack’in başına bela almak istemediği iddialarına ise 2 milyar doların herkes tarafından çok yüksek bir meblağ olarak karşılanacağını bildiklerini bu yüzden tüm ekibin bu konu hakkında uzunca tartışarak satın alma kararını geç onayladığını söyledi.

Carmack de İddiaları Reddetti

Ünlü oyun tasarımcısı Carmack, ZeniMax’den ayrılırken bazı bilgileri üzerinde kendi emeği olduğu için kopyaladığını ancak bunların asla Oculus Rift üretilirken kullanılmadığını açıkladı. Palmer Luckey ise henüz ifade vermedi.

https://techcrunch.com/2017/01/17/facebook-plans-to-invest-more-than-3-billion-in-vr-over-the-next-decade/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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MustafaC53 2 yıl en beğenilen
ulan adamlar sanki bizim eski parayla konuşuyolar mış gibi konuşmuşlar.
Milyarlar hava uçuşuyor.
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ekostros 2 yıl
Karar çıkmış Zenimax'a 500 milyon dolar ödeyecekler. Dava %100 zenimax lehine sonuçlanmamış ama jürinin değerlendirmelerine göre çeşitli telif hakları ve ihlaller sonucu toplamda 500 milyon dolar ödeme karraı ile sonuçlanmış
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FIRAT_G_ 2 yıl
3 değil 3bin değil 30bin değil 300bin değil 3milyon 30 milyon 300milyon değil 3 hemde milyar hemde dolar. inşallah proje başarısız olur. Gıcık oldum gece gece. Böyle 3-4 türk firması olsa global pazarda on binler ekmek götürse evine ne güzel olurdu
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Asdfg12 2 yıl
Aslında lig maçlarını stadda gibi izlemek süper olurdu.
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Amore 2 yıl
Tüm gerçeklik yakın bir zamanda sanallaştırılacak ve "digital twin" haline gelecek bizlerde bu dijital ikizi yaratılmış gerçekliği VR üzerinden gerçek zamanlı olarak takip edebileceğiz.
Öncelikle endüstride kullanımına başlanacak zaten sanayi 4.0 ile getirilecek yeniliklerden birisi de bu olacak.
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kadirirdem 2 yıl
adamlarda para bol 3 de çıkarır 10 da...
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1982-utkan 2 yıl
Vr ancak canli yayinlarda fark yaratacak..Ornegin nba deki bir maci ordaymissin gibi izlemek harika olucak..
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lawbreaker 2 yıl 1982-utkan
1982-utkan
Vr ancak canli yayinlarda fark yaratacak..Ornegin nba deki bir maci ordaymissin gibi izlemek harika olucak..

kesinlikle katılıyorum
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zotacing 2 yıl
Face hiç bir saygınlığı kalmayan, tamamen fake profiller ve ucuz-adi reklamlar ile dolmuş bir platform oldu.
Adam Dünya'nın en zenginleri listesinde ilk 10'da kalayım diye yırtınıyor hala ısrarla ama kalitesiz bir platforma sahip olduğunun da farkındadır.
Face en son saygınlığını 2008'den sonra kaybetti. 2008 öncesi gayet başarılı bir platformdu.
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oyuncu11790 2 yıl
Zuckerberg bile sanal gerçeklik mevzusuna böylesine ciddi yatırımlar yapıyorsa vardır güvendiği bir şeyler...
Özellikle sinema konusunda önemli adımlar atılırsa bence çok fazla kullanıcıya ulaşır, umarım 3d mevzusu gibi heves olarak kalmaz.
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pervanee 2 yıl
Gram ilgi mi çekmiyor bu sanal gerçeklik olayı bakalım diğer kişilerin ilgisini çekebilecekler mi.
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dere.beyi 2 yıl pervanee
pervanee

Gram ilgi mi çekmiyor bu sanal gerçeklik olayı bakalım diğer kişilerin ilgisini çekebilecekler mi.

valla benim şöyle dikkatimi çekiyor

sinema modu çok çok eğlenceli olacak sanki sinema salonunda gibi olacağız

oyun içinse benimde zerre ilgimi çekmiyor
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eaglemania 2 yıl pervanee
pervanee
Gram ilgi mi çekmiyor bu sanal gerçeklik olayı bakalım diğer kişilerin ilgisini çekebilecekler mi.

hocam deneyimleme şansınız oldu mu?
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SEO-Uzmanı 2 yıl
iliminatü gibi yeni bir sanal dünya düzeni gelmeyecek ise ; bu kadar para harcanmaz ! bunların planı ya büyük yada çok farklı !
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