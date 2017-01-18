Gece kulüpleri artık radar teknolojisi ile korunacak

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12 Haziran 2016 tarihinde Florida eyaletinin Orlando şehrindeki bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişide yaralanmıştı. Bu olayın ardından gece kulüplerinin güvenliği tartışılırken şimdilerde bölgedeki pek çok gece kulübü silahları tespit edebilen bir radar teknolojisini denemeye hazırlanıyor.

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Gizli silahların tespiti konusunda uzmanlaşmış olan Amerikan Patriot One Technologies şirketi, dün yaptığı açıklamayla Orlando’daki pek çok gece kulübü ve restoranın yönetiminden sorumlu V Group Concepts isimli firmayla ‘’Güvenli Bölgeler’’ adını verdikleri girişimi başlatmak için ortaklık kurduğunu duyurdu.

Patriot One Technologies'e göre okullar, kulüpler ve stadyumlar gibi sürekli insan giriş-çıkışının olduğu yerler, sınırlı derecede güvenliğe sahip olduğu için saldırganlar tarafından kolay lokma olarak görülüyor. Şirket, VGroup Concepts ile yaptığı ortaklık kapsamında ‘’NForce CMR 1000’’ isimli silah tespit sistemiyle Orlando’daki gece kulüplerini korumayı amaçlıyor.

Sistem Nasıl Çalışıyor?

Güvenlik tarafından kişilerin sadece üzerinin araması veya XRay cihazlarında dikkatlerden kaçabilen silahlar NForce CMR 1000 ile kolayca tespit edilebilecek. Sistemin çalışma prensibi ise şu şekilde: Koridorlara, kapılara ve yürüme alanlarına monte edilen NForce CMR 1000, gizlenen metallerin tespiti için mikrodalga radar teknolojisini kullanıyor ve herhangi bir metal algılandığında sistem algılanan metali veri tabanındaki silahlar, bıçaklar, intihar yelekleri ve bilinen diğer tehlikeli aletlerle karşılaştırarak metalin bir tehdit oluşturup oluşturmadığını tespit ediyor. Eğer metalin tehdit oluşturduğunu düşünürse sitem güvenlik uyarısı vermeye başlıyor.

Patriot One Technologies CEO'su Martin Cronin yaptığı basın açıklamasında şirket olarak öncelikli hedeflerinin şiddet tehditlerini caydırmak ve güvenlik personelleriyle birlikte masum vatandaşları korumak olduğunu söyledi.

Kısa bir süre içerisinde Orlando’daki gece kulüplerinde kullanılmaya başlanacak olan sistem, yeterlilik açısından incelenme fırsatı bulacak. Sistemin başarılı bulunması halinde pek çok farklı bölgede kullanılacağı düşünülüyor. Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul’daki ünlü gece kulübü Reina’ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırın ardından gece kulüplerindeki güvenliğin yeterliliği sorgulanırken bu sistemin ülkemizde de kullanılması beklenebilir.

http://bgr.com/2017/01/17/orlando-nightclubs-deploy-radar-technology-to-detect-weapons/