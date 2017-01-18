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Gece kulüpleri artık radar teknolojisi ile korunacak

Orlando'daki gece kulüpleri silahları tespit etmek için yeni bir radar sistemi kullanmaya başlayacak. Güvenliğin düşük olduğu noktalar için geliştirilen sistem yakında pek çok bölgede kullanılabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
12,5b
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Savunma Sanayi
Furkan Babur
Yazar
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Gece kulüpleri artık radar teknolojisi ile korunacak
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12 Haziran 2016 tarihinde Florida eyaletinin Orlando şehrindeki bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişide yaralanmıştı. Bu olayın ardından gece kulüplerinin güvenliği tartışılırken şimdilerde bölgedeki pek çok gece kulübü silahları tespit edebilen bir radar teknolojisini denemeye hazırlanıyor.
Ayrıca Bkz. "Ambulanslara yol açan uygulama EVAM yakında kullanıma sunulacak"

Gizli silahların tespiti konusunda uzmanlaşmış olan Amerikan Patriot One Technologies şirketi, dün yaptığı açıklamayla Orlando’daki pek çok gece kulübü ve restoranın yönetiminden sorumlu V Group Concepts isimli firmayla ‘’Güvenli Bölgeler’’ adını verdikleri girişimi başlatmak için ortaklık kurduğunu duyurdu.

Patriot One Technologies'e göre okullar, kulüpler ve stadyumlar gibi sürekli insan giriş-çıkışının olduğu yerler, sınırlı derecede güvenliğe sahip olduğu için saldırganlar tarafından kolay lokma olarak görülüyor. Şirket, VGroup Concepts ile yaptığı ortaklık kapsamında ‘’NForce CMR 1000’’ isimli silah tespit sistemiyle Orlando’daki gece kulüplerini korumayı amaçlıyor.

Sistem Nasıl Çalışıyor? 

Güvenlik tarafından kişilerin sadece üzerinin araması veya XRay cihazlarında dikkatlerden kaçabilen silahlar NForce CMR 1000 ile kolayca tespit edilebilecek. Sistemin çalışma prensibi ise şu şekilde: Koridorlara, kapılara ve yürüme alanlarına monte edilen NForce CMR 1000, gizlenen metallerin tespiti için mikrodalga radar teknolojisini kullanıyor ve herhangi bir metal algılandığında sistem algılanan metali veri tabanındaki silahlar, bıçaklar, intihar yelekleri ve bilinen diğer tehlikeli aletlerle karşılaştırarak metalin bir tehdit oluşturup oluşturmadığını tespit ediyor. Eğer metalin tehdit oluşturduğunu düşünürse sitem güvenlik uyarısı vermeye başlıyor.

Patriot One Technologies CEO'su Martin Cronin yaptığı basın açıklamasında şirket olarak öncelikli hedeflerinin şiddet tehditlerini caydırmak ve güvenlik personelleriyle birlikte masum vatandaşları korumak olduğunu söyledi.

Kısa bir süre içerisinde Orlando’daki gece kulüplerinde kullanılmaya başlanacak olan sistem, yeterlilik açısından incelenme fırsatı bulacak. Sistemin başarılı bulunması halinde pek çok farklı bölgede kullanılacağı düşünülüyor. Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul’daki ünlü gece kulübü Reina’ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırın ardından gece kulüplerindeki güvenliğin yeterliliği sorgulanırken bu sistemin ülkemizde de kullanılması beklenebilir.


http://bgr.com/2017/01/17/orlando-nightclubs-deploy-radar-technology-to-detect-weapons/ Yorum Yaz
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ardaq 2 yıl en beğenilen
iyi de adamlar zaten sıka sıka giriyor
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smart1978 2 yıl
Bu sistemi firsati olan getirtsin kursun . Devlet kurumlari da ozel sektor de en kisa surede Turkiye de faaliyete sokarlar artik .
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asosyal mühendis 2 yıl
Ben de radar deyince aklıma havadan füze aklıma geldi.
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TheDenier 2 yıl
Çok ilginç değil mi? İnsanlık olarak bir de kendimize modern çağdayız diyoruz.Konuşma aralarında bundan 1000 yıl önce insanlar cani cani birbirlerini öldürüyormuş diyip o zamana ilkel diyoruz fakat şu anki dünyada bunun halen devam ettiğini görmüyoruz.
İnsan evrimi 2.4 milyon yıldır sürüyor ve hala bir şeyleri paylaşmak veya kabullenmek yerine öldürmeyi tercih ediyor. Yakınarak söylemiyorum bunun bir sebebi olmalı araştırılması gerek.
İnsan popülasyonunun fazlalığı da bana kalırsa en büyük etken.8 milyar insan bu yeryüzüne fazla.Evet az önce söylediklerime ters düşecek ama bu sayının öldürülerek ya da bir şekilde azaltılması lazım. 1-2 milyara düşürülmesi lazım.
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karaköy_soğancısı 2 yıl
paranın gücünü görüyosunuz dimi gençler ?
.
okadar patlama oldu askeriye karakol da bu teknoloji yok niye ?
.
zenginler yaşasın fakirler ölsün...
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TheNewAtilla 2 yıl karaköy_soğancısı
ulan ne alaka. bende dahil bir sürü insan gidiyor buralara. öyle elit yerler değil. tabi reina zengin yeri o ayrı.
bunun karakolda askeriyede ne işi var? hangi terörist ön kapıdan karakola, kışlaya girmiş.
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Kerim5100 2 yıl
Adam işini uzaktan hallediyor zaten ne gerek var radara :D
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hasanandnexus 2 yıl
Tipik olaylardan sonra alınan önlemler. Somada da olmuştu, adana yangınında da oldu, reinada da oluyor. Neyse en azından olaydan sonra da olsa önlem alınıyor.
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ardaq 2 yıl en beğenilen
iyi de adamlar zaten sıka sıka giriyor
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kadirirdem 2 yıl ardaq
ardaq

iyi de adamlar zaten sıka sıka giriyor

Ben diyecektim önce davranmışsın...
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redoracle 2 yıl
Türkiye'ye bir an önce getirilmesi insanların kendini güvende hissetmesi adına güzel gelişme olur.
Keşke hiç bu durumları yaşamasaydıkta hiç gerek bile olmasaydı tabi.
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