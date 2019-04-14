Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişim kesildi

Sosyal medya devi Facebook ve bünyesindeki Instagram ve WhatsApp platformlarına erişim sağlanamıyor. Türkiye saatiyle 13:40'tan bu yana yaşanan bu sorun kullanıcılar tarafından diğer sosyal medya platformlarında dile getiriliyor.

Geçtiğimiz haftalarda da yaşanmıştı

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Gelen haberlere göre ise Facebook'unve'da hizmet kesintisi yaşadığı ifade ediliyor. Kullanıcılar hesaplarına giremediklerini belirten mesajlar paylaşırken, Facebook'un bu durumubile olmuş durumda.Geçtiğimiz haftalarda dayaşanmış ve yine Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim. Henüz Facebook'tan resmi biryapılmış değil ve dolayısı ile sorunun ne zaman düzeleceği belirsiz.