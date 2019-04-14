Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişim kesildi

Teknoloji Editörü
Sosyal medya devi Facebook ve bünyesindeki Instagram ve WhatsApp platformlarına erişim sağlanamıyor. Türkiye saatiyle 13:40'tan bu yana yaşanan bu sorun kullanıcılar tarafından diğer sosyal medya platformlarında dile getiriliyor.
Geçtiğimiz haftalarda da yaşanmıştıGelen haberlere göre ise Facebook'un Asya, Avrupa ve Amerika'da hizmet kesintisi yaşadığı ifade ediliyor. Kullanıcılar hesaplarına giremediklerini belirten mesajlar paylaşırken, Facebook'un bu durumu dalga konusu bile olmuş durumda.
Geçtiğimiz haftalarda da aynı sorun yaşanmış ve yine Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim saatlerce kesilmişti. Henüz Facebook'tan resmi bir açıklama yapılmış değil ve dolayısı ile sorunun ne zaman düzeleceği belirsiz.
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