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Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişim kesildi

Mark Zuckerberg'in Facebook'una bağlı sosyal medya ve iletişim platformlarına erişim kesildi. Türkiye saatiyle 13:40'tan bu yana Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişilemiyor.
1 ay
7,3b
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24
sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sosyal medya devi Facebook ve bünyesindeki Instagram ve WhatsApp platformlarına erişim sağlanamıyor. Türkiye saatiyle 13:40'tan bu yana yaşanan bu sorun kullanıcılar tarafından diğer sosyal medya platformlarında dile getiriliyor.

Geçtiğimiz haftalarda da yaşanmıştı

Gelen haberlere göre ise Facebook'un Asya, Avrupa ve Amerika'da hizmet kesintisi yaşadığı ifade ediliyor. Kullanıcılar hesaplarına giremediklerini belirten mesajlar paylaşırken, Facebook'un bu durumu dalga konusu bile olmuş durumda.

Geçtiğimiz haftalarda da aynı sorun yaşanmış ve yine Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim saatlerce kesilmişti. Henüz Facebook'tan resmi bir açıklama yapılmış değil ve dolayısı ile sorunun ne zaman düzeleceği belirsiz.

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zaferq 1 ay en beğenilen
Yalnızlıktan fark etmedim
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goktug 14 1 ay
Whatsapp 1 saattir VPNsiz çalışıyor bende. Ayrıca günaydın, sabahtan beri olan olayı yeni haber yapmışsınız. Sorsan teknoloji sitesi, normal haber ajansları bile yaptı haber.
Whatsapp 1 saattir VPNsiz çalışıyor bende. Ayrıca günaydın, sabahtan beri olan olayı yeni haber yapmışsınız. Sorsan teknoloji sitesi, normal haber ajansları bi...
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adigzel 1 ay
Bian hayat güzelleşti
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Fark etmedim bile 😁
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StalkerReborn 1 ay
Telegram varken...
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Portraitclub 1 ay
Tekelleşmenin kötü yanı işte her biri başka kişilerde olsaydı üçü birden gitmezdi
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fuckulteli 1 ay
Hepsini birbirine entegre edince böyle oluyor işte. Tamam satın aldın ama ayrı ayrı yollarında devam etsinler işte, ne diye kurcalıyorsun.
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ONY86 1 ay
hiç fark etmedim
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kingsix 1 ay
Yasasin telegram 🤗
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AirSupport 1 ay
Cidden yalnızlığımı farkettim
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TurboBoosted 1 ay
Düzeldi yaw
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adigzel 1 ay
Bian hayat güzelleşti
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XanthiN 1 ay
Gidip geliyordu en son
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