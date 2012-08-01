Facebook, Zaman Tüneli'ni tüm kullanıcıları için zorunlu hale getiriyor

Haber Editörü
Facebook, Zaman Tüneli’ne geçmemekte ısrar eden kullanıcılarının bu ısrarlı direnişini sonbahar aylarında sona erdirecek.
2012 yılının sonunda tüm kullanıcılarını Zaman Tüneli’ne geçireceğini doğrulayan Facebook, halen eski tasarım kullanan kullanıcılarını sonbahar aylarında yeni tasarıma geçirmeye başlayacak. Facebook, daha önce yaptığı gibi yeni tasarıma geçmeden kullanıcılarına profillerini düzenlemeleri için bir haftalık bir süre verecek.
'TechCrunch' sitesine göre, Facebook’un böyle bir karar almasında fotoğraf menüsünde yapılan tasarım değişikliği de etkili oldu. Fotoğraf menüsündeki bu değişiklik ile birlikte menünün tasarımı Zaman Tüneli tasarımı ile uyumlu hale getirilmişti. Ayrıca Facebook sayfaları da yıl içerisinde Zaman Tüneli desteğine kavuşturulmuştu.
http://techcrunch.com/2012/07/30/switch-to-timeline/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
asmmiz.com
+1
Kesinlikle..
Birinin fotoğrafını beğendim, yorum yaptım, arkadaş ekledim... Hoop ana sayfada görmeyen kalmıyor.. :)
Ülen zaten fazla takılmıyorum, iyice içine ettiler.
bu tür eklentiler bilgi çalıyor olabilir. ek olarak diyelim kurduk sonra beğenmezsek ne oluyor bazı eklentiler de zaman tüneli gibi kaldırılmıyor sonra başımıza bela oluyor :)
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4786 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Web Siteleri, facebook ve zaman tüneli