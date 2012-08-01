Facebook, Zaman Tüneli'ni tüm kullanıcıları için zorunlu hale getiriyor





Facebook, Zaman Tüneli’ne geçmemekte ısrar eden kullanıcılarının bu ısrarlı direnişini sonbahar aylarında sona erdirecek.

http://techcrunch.com/2012/07/30/switch-to-timeline/

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2012 yılının sonunda tüm kullanıcılarını Zaman Tüneli’ne geçireceğini doğrulayan Facebook, halen eski tasarım kullanan kullanıcılarını sonbahar aylarında yeni tasarıma geçirmeye başlayacak. Facebook, daha önce yaptığı gibi yeni tasarıma geçmeden kullanıcılarına profillerini düzenlemeleri için bir haftalık bir süre verecek.'TechCrunch' sitesine göre, Facebook’un böyle bir karar almasında fotoğraf menüsünde yapılan tasarım değişikliği de etkili oldu. Fotoğraf menüsündeki bu değişiklik ile birlikte menünün tasarımı Zaman Tüneli tasarımı ile uyumlu hale getirilmişti. Ayrıca Facebook sayfaları da yıl içerisinde Zaman Tüneli desteğine kavuşturulmuştu.