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Facebook, Zaman Tüneli'ni tüm kullanıcıları için zorunlu hale getiriyor

6 yıl
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Web Siteleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Facebook, Zaman Tüneli’ne geçmemekte ısrar eden kullanıcılarının bu ısrarlı direnişini sonbahar aylarında sona erdirecek.

2012 yılının sonunda tüm kullanıcılarını Zaman Tüneli’ne geçireceğini doğrulayan Facebook, halen eski tasarım kullanan kullanıcılarını sonbahar aylarında yeni tasarıma geçirmeye başlayacak. Facebook, daha önce yaptığı gibi yeni tasarıma geçmeden kullanıcılarına profillerini düzenlemeleri için bir haftalık bir süre verecek.

'TechCrunch' sitesine göre, Facebook’un böyle bir karar almasında fotoğraf menüsünde yapılan tasarım değişikliği de etkili oldu. Fotoğraf menüsündeki bu değişiklik ile birlikte menünün tasarımı Zaman Tüneli tasarımı ile uyumlu hale getirilmişti. Ayrıca Facebook sayfaları da yıl içerisinde Zaman Tüneli desteğine kavuşturulmuştu.
http://techcrunch.com/2012/07/30/switch-to-timeline/ Yorum Yaz
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Onuncu Köyü Arıyorum 6 yıl en beğenilen
Boş işlerle uğraşıyorlar. Bunun yerine mesaj silme olayını düzeltsinler tek tek siliyoruz mesajları.
3 Yanıt Yanıtla +23
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HAAltuntas 6 yıl
Zaman Tüneli gayet güzel bir güncelleme oldu fakat sitenin nerdeyse hergün bir tarafında ufak tefek değişiklikler oluyor. Mesela benim beğendiğim bir fotoğrafı veya yorum yaptığım bir içeriği başkasının görmesini istemiyorum ama bunu ayarlama yetkisini bana vermiyor malesef Facebook. Bu tip köklü değişikliklerin yanında ufak tefek şeyleri de halletseler dört dörtlük hizmet almış olacağız.
Zaman Tüneli gayet güzel bir güncelleme oldu fakat sitenin nerdeyse hergün bir tarafında ufak tefek değişiklikler oluyor. Mesela benim beğendiğim bir fotoğrafı...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Myrnin 6 yıl
Şu zaman tüneli kadar saçma bir olay yok. Tek albenisi kapak fotoğrafrafı koyabilme olayı. O da olmasa da olur zaten. Sadelik her zaman iyidir bana kalırsa içine ettiler.
Şu zaman tüneli kadar saçma bir olay yok. Tek albenisi kapak fotoğrafrafı koyabilme olayı. O da olmasa da olur zaten. Sadelik her zaman iyidir bana kalırsa içi...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
inexo 6 yıl
google plus da tutulmadı face bir 5sene daha gider böyle
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Tony 6 yıl
Erteleyip duruyordu, artık kararı kesin demek ki.
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sirmehmet 6 yıl
Yeniliğe direnmekte fayda yok, öyle ya da böyle kabulleniyoruz sonuç olarak...
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asmmiz 6 yıl
Zaten kullanıcı kaybetmeye başlamış facebook bunuda yarsalar büyük oranda kullnıcı kaybetmeye devam edecek. Bazı şeyleri zorunlu hale getirererk...


asmmiz.com

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acbold 6 yıl
Zaman tüneli sayesinde büyük oranda kurumsal üyelik, ve reklam aldılar.Gelir üzerine gelir kattılar, eski ticari olarak albenisi olmayan sade kişisel profilide haliyle istemiyor adamlar.
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Genç Düşünür 6 yıl acbold
acbold

Zaman tüneli sayesinde büyük oranda kurumsal üyelik, ve reklam aldılar.Gelir üzerine gelir kattılar, eski ticari olarak albenisi olmayan sade kişisel profilide haliyle istemiyor adamlar.


+1
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escapethelife 6 yıl
Facebook zaman tünelinin çokta kötü olmadığı düşüncesindeyim. Eski profili kullanırken kendi kendine geçirdi beni zaman tüneline ilk başta uyuz olmuştum fakat sonradan eski profillerden daha iyi olduğuna karar verdim. Daha modern ve daha ayrıntılı. İnsanların sevmemesinin sebebi bence tüm yaptıklarını insanın gözünün önüne getiriyor olması. Görülmesini istemiyorsan yapmazsın veya silersin. Çokta abartılacak bir yanı yok.
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Amedra 6 yıl
Benim Facebook hesabım dondurulmuş vaziyette, bir süre daha kapalı kalmasını da istiyorum. Resimlere veya herhangi kişisel bilgilerimde eksiklik gibi bir şey olmaz değil mi?
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JoeyBane 6 yıl
Böyle olacağı belliydi.
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E_Aydin35 6 yıl
HAAltuntas
Zaman Tüneli gayet güzel bir güncelleme oldu fakat sitenin nerdeyse hergün bir tarafında ufak tefek değişiklikler oluyor. Mesela benim beğendiğim bir fotoğrafı veya yorum yaptığım bir içeriği başkasının görmesini istemiyorum ama bunu ayarlama yetkisini bana vermiyor malesef Facebook. Bu tip köklü değişikliklerin yanında ufak tefek şeyleri de halletseler dört dörtlük hizmet almış olacağız.

Kesinlikle..
Birinin fotoğrafını beğendim, yorum yaptım, arkadaş ekledim... Hoop ana sayfada görmeyen kalmıyor.. :)
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Legendery 6 yıl
Bana da 7 Ağustos'a kadar profili düzenlemem için uyarı göndermişler..
Ülen zaten fazla takılmıyorum, iyice içine ettiler.
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wustti 6 yıl
bersgurs
socialreviver chrome eklentisi ile zaman tünelinden kurtulabilirsinizhttp://www.socialreviver.net/

bu tür eklentiler bilgi çalıyor olabilir. ek olarak diyelim kurduk sonra beğenmezsek ne oluyor bazı eklentiler de zaman tüneli gibi kaldırılmıyor sonra başımıza bela oluyor :)
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Saralonde 6 yıl
zaman tünelini bir seven ben miyim la
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evrenselniceleyici 6 yıl
3 gün önce benide geçirmişler sanki zaman tüneline geçmek isteyen kim.
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TheNeon 6 yıl
Ben şimdiden gireyim en iyisi.Yormayalım kendilerini
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