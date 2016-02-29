Facebook arkadaşlarınızın uyku durumunu takip edebilirsiniz

Danimarka’lı bir yazılım geliştirici, Facebook’un geliştiricilere açık bir veri olarak sunduğu aktivite kayıtlarını, uyku takibi yapmak için kullanılabilecek bir sistem hazırladı. Tıpkı aktivite takip bilekliklerinde olduğu gibi hareketlerin izlenmesini baz alan sistem, uyku çizelgesi hazırlayabiliyor.

Facebook’un resmi uygulaması ve Facebook Messenger üzerinden toplanan kayıtlara tüm geliştiriciler ulaşabiliyor ancak bu sistem henüz sadece çok aktif Facebook kullanıcıları için veri tabanına yazılıyor. Facebook her 10 dakikada bir kullanım kontrolü yapıyor. Sonrasında tüm bu kayıtlardan bir analiz çıkarılıyor ve bunlarla bir frekans aralığı oluşturuluyor. Facebook bu rakamları tarih, saat şeklinde kaydediyor, geliştirici de bu rakamlara göre Facebook’a erişimin sağlanmadığı süreçleri uyku zamanı olarak kabul edip ortaya bir sistem çıkarmış.

Elbette ki teorik olarak bu kesin bir ifade anlamına gelmeyecektir ancak geliştirici Søren Louv-Jansen, kendi Facebook arkadaşları ile yaptığı denemelerde çok isabetli sonuçlar aldığını açıkladı. Özellikle hafta içi günlerde arkadaşlarının düzenli uyku saatleri olduğunu söyleyen Jansen, hafta sonları saatlerin değişken olduğunu gözlemlemiş. Bu da sistemin hizmet ettiği amaca uygun çalıştığı iddiasını güçlendiriyor.

Aslında bu konu “Dijital Ayak İzi” kavramının ne derece tehlikeli olabileceğini ortaya koymak adına son derece önemli. Belki bu konu çok basit bir detay ancak dijital dünyada bıraktığımız izler ve gerçekleştirilen her eylemin kayıt altında olması, masumca reklam gösterme amaçlı kaydedilmesinin dışına taştığında çok başka yerlere de gidebilir. Sistemin kaynak kodlarına kaynak bağlantısındaki GitHub sayfasından ulaşabilirsiniz.

https://github.com/sqren/fb-sleep-stats