Facebook, bünyesinde açık bulan geliştiricilere ödül vermeye devam ediyor

800 milyonu geçen kullanıcı sayısıyla devasa bir platform haline gelen Facebook, bununla birlikte farkında olmadığı açıklar nedeniyle zorlu süreçlerden geçiyor. Temmuz ayında firma, ağ üzerinde açık bulan geliştiricilerden faydalanmak üzerere bir program başlatmıştı.





Programa göre sosyal ağ üzerinde bir açık bulan kişi yama yapılana kadar bunu sadece Facebook ile paylaştığı takdirde 500$'dan başlayan para ödülü almaya hak kazanıyor. Aradan geçen 5 ayda bulduğu açıklar karşılığında ödül alan geliştiriciler bunu internette paylaşıyor.





Facebook'un programının adı White Hat Bug Bounty Program. Program kapsamında ödül kazanan kişilere bu adı taşıyan ön ödemeli VISA kartları gönderiliyor. Facebook ile VISA arasında yapılan işbirliği neticesinde bu kartlar normal bir kredi kartı olarak kullanılabiliyor. Kullanıcı kendisine özel bir PIN kodu oluşturarak dilerse para da çekebiliyor.





Alt sınır 500$ iken şu ana kadar kazanılan en yüksek miktar 5000$. Toplam 81 kişiye bulduğu açıklar neticesinde ödül verildi. 2500 dolarlık bir ödülü kazanan kişi ise ödülü almayıp yardım kuruluşlarına transfer ettirdi. Bununla birlikte birden fazla açık bulan kişinin kartına ödül yüklenmeye devam ediyor.

Şu ana kadar devasa bir açık ortaya çıkmadığı belirtiliyor. Genelde kazanılan ödüller 500$-5000$ arasında değişiyor. Ayrıca 81 kişi içerisinden iki üniversite öğrencisi bu yıl Facebook'ta stajyer olarak görev alacak.