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Facebook, bünyesinde açık bulan geliştiricilere ödül vermeye devam ediyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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800 milyonu geçen kullanıcı sayısıyla devasa bir platform haline gelen Facebook, bununla birlikte farkında olmadığı açıklar nedeniyle zorlu süreçlerden geçiyor. Temmuz ayında firma, ağ üzerinde açık bulan geliştiricilerden faydalanmak üzerere bir program başlatmıştı.

Programa göre sosyal ağ üzerinde bir açık bulan kişi yama yapılana kadar bunu sadece Facebook ile paylaştığı takdirde 500$'dan başlayan para ödülü almaya hak kazanıyor. Aradan geçen 5 ayda bulduğu açıklar karşılığında ödül alan geliştiriciler bunu internette paylaşıyor.

Facebook'un programının adı White Hat Bug Bounty Program. Program kapsamında ödül kazanan kişilere bu adı taşıyan ön ödemeli VISA kartları gönderiliyor. Facebook ile VISA arasında yapılan işbirliği neticesinde bu kartlar normal bir kredi kartı olarak kullanılabiliyor. Kullanıcı kendisine özel bir PIN kodu oluşturarak dilerse para da çekebiliyor.

Alt sınır 500$ iken şu ana kadar kazanılan en yüksek miktar 5000$. Toplam 81 kişiye bulduğu açıklar neticesinde ödül verildi. 2500 dolarlık bir ödülü kazanan kişi ise ödülü almayıp yardım kuruluşlarına transfer ettirdi. Bununla birlikte birden fazla açık bulan kişinin kartına ödül yüklenmeye devam ediyor.
Şu ana kadar devasa bir açık ortaya çıkmadığı belirtiliyor. Genelde kazanılan ödüller 500$-5000$ arasında değişiyor. Ayrıca 81 kişi içerisinden iki üniversite öğrencisi bu yıl Facebook'ta stajyer olarak görev alacak.

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Hobar 7 yıl
Beyler açık buldum
geliştirici olmam şart mı? Herhangi bir kullanıcı olarak rapor edemez miyim?
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MaRQuE 7 yıl Hobar
Hobar
Beyler açık buldum
geliştirici olmam şart mı? Herhangi bir kullanıcı olarak rapor edemez miyim?

olmaz :D
hatayı düzeltmen gerekior, yoksa ben de bulurum 500 tane açık:D
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abrenax 7 yıl
aslında tüm firmaların buna benzer bir uygulamayla kullanıcıların ürün hakkında görüşünü alıp ona geliştirme ve yeni ürün çıkarma yollarına gitmesi çok iyi olurdu
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meco 7 yıl
ilginc.. gecen aylarda cıkan bu haber geldi aklıma

Facebook'u dize getiren Türk'ün inanılmaz öyküsü!
medyafaresi.com/...
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ozgurakman 7 yıl
malesef ben de bilgisayar öğretmenliği okuyorum ve yazılımdan nefret ediyorum. ancak donanıma bayılıyorum... eğer öğretmen olamazsam yazılım bilgim olmadan 5 kuruş kazanamayacağımın farkındayım. ne yapsam ben de bilmiyorum artık kpss çalışmaya başlıcam.. daha 2.sınıftayım ama gelecek kaygım şimdiden başladı.
yazılımcılık gerçekten zor ve her gün kendinizi yenilemeniz gerekiyor. yoksa 5 para etmiyor bildikleriniz
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berkkarabacak 7 yıl
@can_66
Aynı şekilde sırf puanım tuttu diye bilgisayar bölümüne giren sonra okulu bırakmak zorunda kalan,mezun olsa bile iş hayatında başarılı olamayan çok tip var maalesef
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janparey 7 yıl
@RevyMan
Ben o şekilde düşünmüyüyorum kendini geliştirebilen ve işini severek yapan bir kişi bu sektörde anahtarı olacağı bir kapı bulur elbette.Ama zorlu bir yol olduğunu görüp bırakan da çok gördüm
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RevyMan 7 yıl
Biz yazilim bitirsek internet kafe isletiyoruz iste farkimiz bu...
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berkkarabacak 7 yıl
iyiymiş, darısı bizim bilgisayarcı olmaya kasan gençlerimize
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