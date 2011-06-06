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Facebook büyümeye devam ediyor; 700 milyonuncu üye için şimdiden geri sayım başladı

7 yıl
4,2b
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36
Web Siteleri
knight
Haber Editörü
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Facebook büyümeye devam ediyor; 700 milyonuncu üye için şimdiden geri sayım başladı
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Dünyanın en büyük sosyal ağ - paylaşım sitelerinden Facebook, büyümeye ve popülerliğini arttırmaya tüm hızıyla devam ediyor. Socialbakers cephesinden gelen güncel bilgilere göre dünya çapında üye sayısı 689.659.940 olmuş durumda. Üye sayısının 700.000.000'a ulaşması için şimdiden geri sayımın başladığını söylememiz mümkün görünüyor.
En fazla Facebook üyesine sahip ilk beş ülke sıralamasında 149.353.520 üyeyle ABD birinciliği göğüslerken ABD'yi 37.866.060 üyeyle Endonezya, 29.499.500 üyeyle İngiltere, 28.897.820 üyeyle Türkiye ve 26.624.880 üyeyle Hindistan izlemekte. Türkiye'de üye sayısı son üç ayda %9.39 yani 2.481.760 artış göstermiş. Kıtalar arası üye dağılımına baktığımızda ise Kuzey Amerika'da 195.741.300, Güney Amerika'da 61.098.720, Avrupa'da 182.891.500, Asya'da 143.413.060, Afrika'da 23.697.160 ve Okyanusya'da 11.517.860 milyon üye bulunuyor.
Pixable'ın 100.000 Facebook üyesi üzerinde yaptığı araştırmaya göre üyeler siteye ayda 6 milyar fotoğraf yüklemiş. Son olarak kızların ortalama 2 haftada bir fotoğraflarını değiştirdiği, erkeklerde ise bu durumun ortalama 3 haftada bir olduğu bildiriliyor.
Facebook büyümeye devam ediyor; 700 milyonuncu üye için şimdiden geri sayım başladı
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(Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg)

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/?interval=last-3-months#chart-intervals Yorum Yaz
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Rasyonel Hayvan 7 yıl en beğenilen
Ayda 6 milyar fotoğrafın en az 4 milyonunu ergen kızların her saat başı değiştirdikleri profil resimleri dolduruyordur.
1 Yanıt Yanıtla +39
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Haykıran Bıngıldak 7 yıl
Zuckerburg resmen parayi zuckuo
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GReddy41 7 yıl
Çocukta tip yok ama demek ki tip ile olmuyor akıl ve mantık ile oluyor bu işler.
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Almora_07 7 yıl
bunun 10 milyonu aşkını fake dir zaten palavra çoğu insanın pervasızca facebook u kullanması bir delilik zaten insanların gerçek reel yaşamda yapamadıklarını sanal ortamda kendilerini tatmin etme yeridir bence
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FirstClass 7 yıl

Almora_07

bunun 10 milyonu aşkını fake dir zaten palavra çoğu insanın pervasızca facebook u kullanması bir delilik zaten insanların gerçek reel yaşamda yapamadıklarını sanal ortamda kendilerini tatmin etme yeridir bence


100 milyonu bile fake olsa kalan 600 milyon kişi zaten başarılı olmak için yeterli değil mi sizce?

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murat2098 7 yıl
Volkanbaba
O değilde türkiyedeki kullanıcıların yarısı fake.Zaten bir inci ağı var onun busu şunun şusu bilmemkimin ta kendisi vs. diye

yarısımı 10 milyon yoktur gercek kullanıcı onun yarısıda zaten sadece acmak için açmıştır geri kalanında yarısı oyun için toplasan 1 milyon aktif kullanıcı yoktur Türkiyeden
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speedman 7 yıl
benimde 3-5 tane fake hesabım var
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VagueMan 7 yıl

murat2098

Volkanbaba

O değilde türkiyedeki kullanıcıların yarısı fake.Zaten bir inci ağı var onun busu şunun şusu bilmemkimin ta kendisi vs. diye

yarısımı 10 milyon yoktur gercek kullanıcı onun yarısıda zaten sadece acmak için açmıştır geri kalanında yarısı oyun için toplasan 1 milyon aktif kullanıcı yoktur Türkiyeden


Aynen. Türkler zaten birilerini kandırayım, ekleyip arkadaş sayımı yükselteyim diye diye fake hesaplar açıyolar. Dediğin gibi 1- 2 milyon aktif kullanıcı anca vardır.
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Necessa®i 7 yıl
en son resmimi Cumhuriyet Bayramı için değiştirmiştim
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Dodge 7 yıl
Endonezya ülkesinin o kadar yüksek üyeye sahip olması ilginç geldi.
1 milyar üye sınırını yakın zamanda görecegimizi düşünüyorum.
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f(x) 7 yıl
Hiç iyi bir durum değil.Facebook kötü bağımlılık yapıyor maalesef.
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alito 7 yıl
o üyelerin yarısı eminim klondur.
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neyim 7 yıl
yahu face e direk paylaşım butonu yapsanız burdan ne olcak sankiii.
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umutarslan.com 7 yıl
türkiyenin yarısı üyemi oldu.o zaman site bizim satılır :D
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fuckulteli 7 yıl
Son 6-7 günde 6-7 hesap açtım.. Mail hesabı gibi gerektiğinde bir mail bir facebook açıyorum.. Sonra şifreyi unutyorum yeni bir tane.. 3 dk'de mail ve facebook hesabı açık..
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Batuist 7 yıl
çoğu fake.... ben bile kaç tane fake hesap açtığımı hatırlamıyorum.. ki hiç haz etmediğim bir site.. kimbilir normal bir kullanıcının ne kadar vardır..
kocaman bir balon...
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Haykıran Bıngıldak 7 yıl
Zuckerburg resmen parayi zuckuo
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GReddy41 7 yıl
Çocukta tip yok ama demek ki tip ile olmuyor akıl ve mantık ile oluyor bu işler.
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