Facebook büyümeye devam ediyor; 700 milyonuncu üye için şimdiden geri sayım başladı

Dünyanın en büyük sosyal ağ - paylaşım sitelerinden Facebook, büyümeye ve popülerliğini arttırmaya tüm hızıyla devam ediyor. Socialbakers cephesinden gelen güncel bilgilere göre dünya çapında üye sayısı 689.659.940 olmuş durumda. Üye sayısının 700.000.000'a ulaşması için şimdiden geri sayımın başladığını söylememiz mümkün görünüyor.



En fazla Facebook üyesine sahip ilk beş ülke sıralamasında 149.353.520 üyeyle ABD birinciliği göğüslerken ABD'yi 37.866.060 üyeyle Endonezya, 29.499.500 üyeyle İngiltere, 28.897.820 üyeyle Türkiye ve 26.624.880 üyeyle Hindistan izlemekte. Türkiye'de üye sayısı son üç ayda %9.39 yani 2.481.760 artış göstermiş. Kıtalar arası üye dağılımına baktığımızda ise Kuzey Amerika'da 195.741.300, Güney Amerika'da 61.098.720, Avrupa'da 182.891.500, Asya'da 143.413.060, Afrika'da 23.697.160 ve Okyanusya'da 11.517.860 milyon üye bulunuyor.

Pixable'ın 100.000 Facebook üyesi üzerinde yaptığı araştırmaya göre üyeler siteye ayda 6 milyar fotoğraf yüklemiş. Son olarak kızların ortalama 2 haftada bir fotoğraflarını değiştirdiği, erkeklerde ise bu durumun ortalama 3 haftada bir olduğu bildiriliyor.

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/?interval=last-3-months#chart-intervals