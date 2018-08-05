Facebook "flörtleşme özelliğini" test etmeye başladı

Geçtiğimiz aylarda Facebook'un flörtleşmeye yönelik bir uygulama/özellik geliştirmek istediğini öğrenmiştik. Sosyal medya devi bu yılın başlarında çöpçatanlık hizmeti üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. Jane Manchun Wong'un son tweet'lerine bakılırsa şirket çöpçatanlık hizmetini test etmeye başlamış durumda.

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Facebook, Mayıs ayında Kaliforniya'da gerçekleşen F8 Geliştirici Konferansı'nda "Facebook Dating" adlı yeni bir hizmet duyurmuştu. Ürün yönetiminden sorumlu yönetici Chris Cox, yeni özelliğin sadece ilişki durumu "İlişkisi yok" olan Facebook kullanıcıları için kullanılabilir olacağını söyledi.

Tinder gibi olacak

Partner aramak için oluşturulan profiller kişinin arkadaşları ve aile bireyleri tarafından görülemeyecek. Muhtemelen kullanıcıların profillere göz atabileceği ve onları beğenen kişilerle eşleşebileceği Tinder gibi diğer flörtleşme uygulamalarından çok farklı olmayacak. Tüm detayları öğrenebilmemiz için Facebook'un özelliği geniş çapta kullanıma sunmasını beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

https://twitter.com/wongmjane/status/1025475130569371648