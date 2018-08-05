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Facebook "flörtleşme özelliğini" test etmeye başladı

Facebook, F8 Geliştirici Konferansı'nda flörtleşmeye yönelik yeni bir özellik sunacağını duyurmuştu. Şirket çöpçatanlık hizmetini test etmeye başlamış gibi görünüyor.
9 ay
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz aylarda Facebook'un flörtleşmeye yönelik bir uygulama/özellik geliştirmek istediğini öğrenmiştik. Sosyal medya devi bu yılın başlarında çöpçatanlık hizmeti üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. Jane Manchun Wong'un son tweet'lerine bakılırsa şirket çöpçatanlık hizmetini test etmeye başlamış durumda.
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Facebook, Mayıs ayında Kaliforniya'da gerçekleşen F8 Geliştirici Konferansı'nda "Facebook Dating" adlı yeni bir hizmet duyurmuştu. Ürün yönetiminden sorumlu yönetici Chris Cox, yeni özelliğin sadece ilişki durumu "İlişkisi yok" olan Facebook kullanıcıları için kullanılabilir olacağını söyledi.

Tinder gibi olacak

Partner aramak için oluşturulan profiller kişinin arkadaşları ve aile bireyleri tarafından görülemeyecek. Muhtemelen kullanıcıların profillere göz atabileceği ve onları beğenen kişilerle eşleşebileceği Tinder gibi diğer flörtleşme uygulamalarından çok farklı olmayacak. Tüm detayları öğrenebilmemiz için Facebook'un özelliği geniş çapta kullanıma sunmasını beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

https://twitter.com/wongmjane/status/1025475130569371648 Yorum Yaz
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gokuba 9 ay en beğenilen
çünkü facebook düşüşe geçti, cinsellik ile yeniden yükselişe geçecek aklı sıra.
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XanthiN 9 ay
Yıllardır Facebook kullanmıyorum. Son rezilliklerinden ve bu haberden sonra kullananlar kendilerini sorgulamalı.
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Zampara1234 9 ay
Tinder hiçbir işe yaramıyor.
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kymelria 9 ay
Facebooktan yuva yıkan güncelleme
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Moving On 9 ay
Koskoca Facebook, Tinder'ın çakması olacak kadar düştü mü cidden?
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Zampara1234 9 ay
Tinder hiçbir işe yaramıyor.
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emre1393 9 ay
Tinder daha gençlere yönelik ama facebook u daha çok yetişkin (40+) insanlar kullanıyor, Türkiye'de amcalar dayılar çapkınlık yapmaya başlar rahat rahat.
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1BilimAdamı 9 ay
Facebooku dedeler amcalar kullandığı için instagram daha mantıklı olur. Sanırım diğer büyük ülkelerdede durum böyle.
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XanthiN 9 ay
Yıllardır Facebook kullanmıyorum. Son rezilliklerinden ve bu haberden sonra kullananlar kendilerini sorgulamalı.
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nehuse 9 ay
Topladıkları veriler kesmedi heralde :)
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gokuba 9 ay en beğenilen
çünkü facebook düşüşe geçti, cinsellik ile yeniden yükselişe geçecek aklı sıra.
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