Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone: Baz istasyonlarımıza saldırı var

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından yayınlanan ortak bildiride, yıllardır Avcılar Belediyesi sınırları içerisinde hizmet veren baz istasyonlarına yönelik Avcılar Belediyesi tarafından yapılan hukuksuz müdahaleler sonucunda binlerce vatandaşın internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaz duruma getirildiği belirtildi.

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Avcılar Belediyesi'nin baz istasyonlarını tahrip ettiğini ve kablolarını keserek devre dışı bıraktığını öne süren telekominasyon şirketleri bu girişimlere karşı hukuki adımların atıldığını duyurdu. Bazı rant hesapları uğruna kimsenşin haberleşme özgürlüğünün engellenemeyeceğinin altını çizen operatörler devletin ilgili tüm kurumlarına gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını kamuoyuna aşağıda yer alan ifadelerle açıkladı:

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’dan Kamuoyuna Açıklama

Son günlerde Avcılar Belediyesi sınırları içerisinde yıllardır hizmet sunan, ilgili kamu kurumları tarafından sürekli denetlenen baz istasyonlarına yönelik Avcılar Belediyesi tarafından yapılan hukuksuz müdahaleler (baz istasyonlarının tahribi, kablolarının kesilmesi gibi yöntemlerle) sonucunda binlerce vatandaşımız internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaz durumda bırakılmıştır.

Anayasamızın 22. maddesinde “Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir” ibaresiyle güvence altına alınan haberleşme özgürlüğünü ve bir kamu hizmeti niteliğindeki haberleşme hizmetini bazı rant hesapları uğruna engellemeye yönelik bu girişimlere karşı hukuki adımlar kararlılıkla atılmakta olup telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara mahal bırakılmaması adına Devletimizin ilgili tüm kurumlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

İrademiz dışında gelişen ve vatandaşlarımızı mağdur eden bu sorunun süratle çözülmesini umuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.