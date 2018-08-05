Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone: Baz istasyonlarımıza saldırı var

Baz istasyonlarının Avcılar Belediyesi tarafından kablolarının kesilmesi suretiyle tahribata uğratıldığını öne süren Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone bu konuda ortak bir bildiri yayınladı.
9 ay
27,7b
1
66
Operatörler - Kurumsal Haberler
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından yayınlanan ortak bildiride, yıllardır Avcılar Belediyesi sınırları içerisinde hizmet veren baz istasyonlarına yönelik Avcılar Belediyesi tarafından yapılan hukuksuz müdahaleler sonucunda binlerce vatandaşın internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaz duruma getirildiği belirtildi.
Ayrıca Bkz. "ASUS, RGB ışıklandırmalı FX serisi harici disklerini duyurdu"
Avcılar Belediyesi'nin baz istasyonlarını tahrip ettiğini ve kablolarını keserek devre dışı bıraktığını öne süren telekominasyon şirketleri bu girişimlere karşı hukuki adımların atıldığını duyurdu. Bazı rant hesapları uğruna kimsenşin haberleşme özgürlüğünün engellenemeyeceğinin altını çizen operatörler devletin ilgili tüm kurumlarına gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını kamuoyuna aşağıda yer alan ifadelerle açıkladı:
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’dan Kamuoyuna Açıklama
Son günlerde Avcılar Belediyesi sınırları içerisinde yıllardır hizmet sunan, ilgili kamu kurumları tarafından sürekli denetlenen baz istasyonlarına yönelik Avcılar Belediyesi tarafından yapılan hukuksuz müdahaleler (baz istasyonlarının tahribi, kablolarının kesilmesi gibi yöntemlerle) sonucunda binlerce vatandaşımız internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaz durumda bırakılmıştır.
Anayasamızın 22. maddesinde “Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir” ibaresiyle güvence altına alınan haberleşme özgürlüğünü ve bir kamu hizmeti niteliğindeki haberleşme hizmetini bazı rant hesapları uğruna engellemeye yönelik bu girişimlere karşı hukuki adımlar kararlılıkla atılmakta olup telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara mahal bırakılmaması adına Devletimizin ilgili tüm kurumlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
İrademiz dışında gelişen ve vatandaşlarımızı mağdur eden bu sorunun süratle çözülmesini umuyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
K_Spartakus 9 ay en beğenilen
Baz istasyonları için birleşen bu şirketler kötü kalitede olan interneti iyileştirme için bir araya gelmiyorlar. ( geçenlerde FİBER için bir araya gelseler de sonuç belli değil).
Bence konunun siyasi durumu var ki yerel seçimler de yaklaşıyor.
Baz istasyonları için birleşen bu şirketler kötü kalitede olan interneti iyileştirme için bir araya gelmiyorlar. ( geçenlerde FİBER için bir araya gelseler de s...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +124
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
çok geç 9 ay
İşte nedeni budur.Geleceksin mecbur benden kiralayacaksin.yorumsuz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +76
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 9 ay
Belediye başkanı demiş ki istediğimizi yere koymuyorlar hukuki süreç devam ediyor... Hukuki süreç devam ederken kablo kesip tahrip etmek nedir?! Her şeyin bir usulü var bu resmen mülke, mala saldırıdır. Kararı aldirirsin mala zarar vermeden sokturursun
Belediye başkanı demiş ki istediğimizi yere koymuyorlar hukuki süreç devam ediyor... Hukuki süreç devam ederken kablo kesip tahrip etmek nedir?! Her şeyin bir u...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +62
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 ay
internet kesintisi oluyor bir de ışıklar gitmese bir ara bir çoştular art arda gidip geliyor 5 keremi ne oldu zaten pc ana kart yandı kafayı yemişti pc 500tl bayıldım yok yere
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 ay
Yerli köpükler bu konuda ne diyor acaba malum parti olsaydı yerden yere vurulurdu nedense o kesin olunca sesiniz çıkmıyor! çok garip bir psikoloji dizayn edilmiş bu ülkede gerçekten çok garip
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 ay
tipik W-S karalama yorumları var... olay *** gençlik kolları tarafından yapılmadığı ne malum? akp işi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartal172 9 ay
Ninja kediler bunu beğendi...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Diehard5534 9 ay
Avcılardayım internetimde 4-5 gündür problem var baz istasyonlarını sökecem diye dsl internetleride bozdu bunlar....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 ay
Avcılar beldiyesi chp den miydi bu sefer chp li arkadaşlardan pek ses duyamadık da ????????
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burak550 9 ay DH Misafiri
Duyamassın onlar böyle işine geldiği zamsn konuşuyorlar
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
king56 9 ay
Baz istasyonu direk altına zarar vermez şemsiye gibi düşün antenin baktığı yöne doğru 10 metre zararlı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daytone1 9 ay
Belediye dediğin devletin birimi, iktidar partisi yada muhalefet partisi çok önemli değil,,asıl devletin hizmet birimi olduğu önemli...iletişimden sorumlu olanlar milyar dolarları kazanacak,bundan belediye ye yap vermiyecek,nerede o bolluk.....3 iletişim firmasıda bir birinden bok,,varsa yoksa müşteriyi kucakta gezdirmek tek amaçları.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
312 . 9 ay
İşte Türk milletine vatandaşına dünyaya bilgiye erişimi için elektrik su gibi zamanımızın kesin ihtiyacı olan interneti 2mbit olarak vermek için birleşen anlaşan anlaştıkları btk ile de bu işi bağlayan Türkiyenin gelişimi önündeki en büyük engel olan başta türk telekom ve turkcell ikisindeki türk adına kanmayın en aciz seviyede tüccardır bunlar fiber altyapıda bile yeni yasa gereği 25mbit akn sonrası 16'ya düştüğü için paketlerini 24 yapan yunancell türk vatandaşı internete 16 yerine 8 ile girince yani vatandaşın hızını 8mbit az vererek büyük girişimcilik örneği sergiliyor. Allah topunun belasını versin ben devlet olucam bunları öttürürüm öttürür vatandaşı parası ile rezil ediyorlar resmen kar etmek için bile değil sadece geri kalmamız için çalışıyorlar interneti yavaşlatmak bütün gayeleri dsl'de geçtik hadi altyapı yalanı var ama fiberde kimseyi kandıramazlar o kabloda 1000mbit'i anında vericek imkan var orda bile insanlara 8mbit vermek amaçları para olsa dertleri çoğu kampanyası 24mbit hız üzerinden tüm paketlerini akn kotası olarak yapmazlar hızlar üzerine paket hazırlarlar 24mbit sabit çoğu paketinde çünkü dertleri vatandaşa 8mbit internet vermek. Bu hainliği yunan gavuru yapmaz şu millete adında türk olan firmalar yapıyor birleşip kendilerine birşey olunca da böyle hemen birleşiyorlar devletin kurumu BTK da uyuyor yancılık yapıyor bu firmalara btk çalışanları maaşlarını vatandaştan alıp vatandaşı soyan bu kurumlara yalakalık peşinde haram olsun o maaşlarda onlara şu milletin %60'ı 50mbit üstü hızlar alamayana kadar. Sözleşmedeki rezilliklere hiç girmiyorum bile.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
circassianmen 9 ay
Bakırköy ve avcılar nedense aynı parti ve nedense ikisinde de aynı sorun mevcut. Para yeme mevzusu kokusu alıyorum. Hangi parti olduğu umurumda değil ikisi de aynı olması umurumda demek ki bilgi alışverişi var.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
27652 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
turkcell, vodafone ve
8 etiket daha turk telekom baz istasyonu avcılar belediyesi Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay NBA 2K18 toplamda 10 milyon kopya sattı 9 ay Sennheiser Memory Mic uzak mesafeden kaliteli kayıt yapabiliyor 9 ay AMD Ryzen Threadripper 2000 serisi detaylanıyor 9 ay Windows 10 Enterprise for Remote Sessions sürümü yolda 9 ay İstanbul dünyanın en sağlıklı sondan ikinci şehri oldu 9 ay TSMC virüs saldırısına uğradı, pek çok tesiste üretim durdu 9 ay Picard yeni Star Trek dizisi ile geri dönüyor 9 ay Karanlık maddeyi tespit etmek sandığımızdan zor olabilir 9 ay Karşınızda Elon Musk'ın oynamaktan en çok hoşlandığı 8 video oyunu 9 ay Yeni iPhone'ların kutusundan 3.5 mm kulaklık dönüştürücüsü çıkmayabilir 9 ay FitBit Charge 3 görüntüleri sızdırıldı 9 ay Hydrus VR kamera ile derin sularda 8K video kaydetmek mümkün 9 ay Xiaomi Redmi Note 5'i kullandık: Kutu açılışı ve ilk izlenimler 9 ay HTC U12 Life'ın taslak çizimleri ortaya çıktı 9 ay Samanyolu Galaksisi'nde başıboş bir gezegen keşfedildi 9 ay WhatsApp'ın Android sürümüne YouTube entegrasyonu geldi 9 ay Facebook "flörtleşme özelliğini" test etmeye başladı 9 ay Özelleştirilmiş AMD Fenghuang APU’su ortaya çıktı 9 ay ASUS Zenfone 5Z kapsamlı bir kamera güncellemesi aldı 9 ay Microsoft siber suçluların takibi adına önemli yatırım 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone: Baz istasyonlarımıza saldırı var Sonraki Geleceğin uçan otomobili hangisi olacak? [Anket#19] 9 ay Mt.Gox kullanıcılarına 1.3 milyar dolarlık geri ödeme yapılacak 9 ay Amazon'un sesli asistanı Alexa, hırsızlara engel olabilir 9 ay Fitbit'in sağlık uygulaması, adet döngüsünü 10 günle sınırladığı için kadınların tepkisini çekti 9 ay Asphalt 9: Legends oyununda İtalya seyahati şansı 9 ay Google, Çin'de bulut depolama hizmeti sunmayı planlıyor 9 ay Ex-Machina'nın yönetmeninden yeni bilim-kurgu dizisi: Devs 9 ay SpaceX'in Dragon uzay kapsülü Dünya'ya geri döndü 9 ay Shaq Fu: A Legend Reborn Android kullanıcılarıyla buluştu 9 ay Yeni Batman filmi hakkında ilk detaylar paylaşıldı 9 ay Xiaomi Mi Notebook Pro 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 9 ay Madencilik yapabilen televizyonla tanışın 9 ay ASUS, RGB ışıklandırmalı FX serisi harici disklerini duyurdu 9 ay Laboratuvarda üretilen akciğerler domuzlara başarılı bir şekilde nakledildi 9 ay Fortnite'ın Android versiyonu Google Play Store'da olmayacak 9 ay Huawei Phone Clone: Alışkanlıklardan kurtulmanın en kolay yolu 9 ay Çift SIM destekli iPhone bekleyenlere kötü haber 9 ay 2si1 | Sorun yok sakin! 9 ay Motorola resmen açıkladı: Moto Z3 Force modelini beklemeyin 9 ay ABD küçük ve orta büyüklükteki havalimanlarında güvenlik izlemesini kaldırmayı düşünüyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim