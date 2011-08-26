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Facebook fotoğraf filtreleri içeren bir mobil uygulama geliştiriyor

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal ağ devi Facebook ısınmaya başlayan sosyal ağ rekabetinde yenilikler yaparak rakiplerine pazar payı kaptırmamanın mücadelesini veriyor. Görüntülü sohbet, grup sohbeti, konu grupları, yenilenmiş sol el navigasyon tasarımı gibi yenilikleri hayata geçiren Facebook kullanım koşullarında da bazı değişiklikler yaparak Google+ ve Twitter gibi rakiplerine karşı tedbiri elden bırakmıyor.

Facebook'un son hamlesi ise fotoğrafa dayalı sosyal ağlara rakip olmak. New York Times gazetesinin haberine göre Facebook bir düzine fotoğraf filtresi içeren bir mobil uygulamanın hazırlığını sürdürüyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da daha önce Instagram firmasını satın almak için girişimde bulunan Facebook red cevabı alınca kendi mobil uygulamasını geliştirme kararı aldı.

Facebook'un fotoğraf filtreleri de aynı Instagram'dakine benzer olacak. Pek çok fotoğraf filtresi şimdiden hazırlandı ancak Mark Zuckerberg'in daha fazla filtreyle uygulamanın zenginleştirilmesi talimatını verdiği belirtiliyor.
Uygulamanın hangi platform için ve ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Ancak iPhone olma ihtimali kuvvetli. Veya hali hazırdaki Facebook Mobile uygulaması içerisine de dahil edilebilir. Bu da mümkün. Uygulama; lokasyon bilgileri, beğeniler, yorumlar, çoklu fotoğraf modu, filtreler, çoklu kullanıcıya sahip albümler, yüz etiketleme gibi bir çok özelliğe sahip olacak. 

Facebook bu hamleyle kullanıcılarını Instagram, Photovine gibi mobil uygulamalardan uzak tutarak yine kendi bünyesindeki bir uygulamada toplamak istiyor.

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mehmetgursu 7 yıl
Merhaba,

Bahsi geçen fotoğraf filtrelerini içeren bir FB uygulaması yazdım. Türk mühendisinin el emeği göz nuru :)

http://apps.facebook.com/fotosipsak
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HAAltuntas 7 yıl
hadi bakalım. sosyal ağ savaşları tüm hızıyla devam ediyor. :)
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madshadow 7 yıl
Facebook'tan nefret ediyorum.
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OvernightSensation 7 yıl
twitter yapınca face de yapmak zorunda kaldı mecburen.
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northernlights 7 yıl
Bu tür hamleler mecbur yapılmalıydı.
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