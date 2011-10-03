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Facebook genişleyebilen reklam tekniği üzerinde çalışıyor

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük sosyal ağı olan ve kullanıcı sayısı 800 milyonu geçen Facebook reklam çözümleri açısından da Google Adwords'den sonra en çok tercih edilen platform. Alternatifleri devamlı artırmanın yollarını arayan Facebook geliştirdiği stratejileri kısa sürede kullanıcılarına sunuyor.

Reklam stratejilerinin sonuncusu ise genişleyebilen reklam çözümleri oldu. New York'daki reklamcılık haftasında tanıtılan yeni teknik daha önce uygulamaya konan marka etkileşimine dayanan ve haber kaynağında görülebilen Sponsorlu Hikayeler ve arkadaşınızın marka ile ilgili yaptığı hareketi size aktarabilen Sosyal Reklamlar tekniklerinden biraz daha farklılık arz ediyor. 

Bu reklam türü reklamcının mesajını da bünyesinde barındırıyor ve yorum yapma ve beğenme imkanı tanıyor. Yorum yapıldıkça ve beğenildikçe daha çok arkadaş listesine gösterimi yapılan reklamdaki yorumları ve beğenileri incelemek de mümkün oluyor. 

Facebook devamlı sosyal araştırmalarla reklam tekniklerinin ne kadar etkili olduğunu takip ediyor. ComScore firması ile Mayıs ayında yapılan bir araştırma arkadaşlardan gelen önerilerin standart reklam görüntülemesinden daha etkili olduğunu ve marka erişilebilirliğini daha fazla artırdığını ortaya koydu.
Zira Starbucks sayfasının hayranlarının ve hayranların arkadaşlarının diğer internet kullanıcılarından yüzde 8 daha fazla kahve zincirinde vakit geçirdiği sonucuna ulaşıldı.

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Virinom 7 yıl
Orijinalden alıntı: snomask
googledan sonra dünyanın en çok tercih edilen platform. bütün para amerikaya akıyor zaten. google/facebook, intel/amd, ati/nvidia, apple/microsoft uzar gider =)

Adamlar neden dünyayı oynatıyor sanıyorsun
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ColDasHeLL 7 yıl
veto1214

osmanefeozkanfacebook israil kaynaklı bir firma
Israilsenolmuş yediğin ekmeğn sahibide İsrail ekonımik olarak




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reDsbLacKSK 7 yıl
saten dünyanin parasini kaldirdilar halen aç adamlar
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veto1214 7 yıl
osmanefeozkan
facebook israil kaynaklı bir firma

Israilsenolmuş yediğin ekmeğn sahibide İsrail ekonımik olarak
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ultra_storm 7 yıl
Bu ne ya arkadaş her sitede reklam artık bıktım bu reklamlarda yemin ediyorum web sitelerindeki reklamlar tv reklamlarını geçtiler ya.
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osmanefeozkan 7 yıl
facebook israil kaynaklı bir firma
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snomask 7 yıl
"google'dan sonra dünyanın en çok tercih edilen platform."
bütün para amerikaya akıyor zaten. google/facebook, intel/amd, ati/nvidia, apple/microsoft uzar gider =)
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Recharged 7 yıl
Reklam çöplüğüne dönecek sanırım Facebook'ta yavaş yavaş.Ne kadar reklama itihyacı var tartışılır.Zaten oyunlardan vs. iyi kazanıyorlar.
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