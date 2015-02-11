Facebook gruplar için satış özelliği ekledi

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Sosyal medya sitesi Facebook gruplar sayesinde bir çok kullanıcısını ilgilendikleri alanda bir araya topluyor. Bir çok amaç için kurulan bu grupların bir kısmını da kullanıcıların satış yaptıkları gruplar oluşturuyor. Facebook'un yeni satış özelliği ise bu kullanıcıların işini oldukça kolaylaştıracak.Satış amaçlı oluşturulan gruplara yeni eklenen buton ile kullanıcılar satmak istedikleri ürün hakkında kolayca ilan oluşturabilecekler. Ürün hakkındaki bilgilerin girileceği ilan daha sonra satıldı veya stokta gibi etiketler ile satış durumu düzenlenebilecek. Yeni özelliğin mobil ve web kullanıcılarına önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.