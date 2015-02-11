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Facebook gruplar için satış özelliği ekledi

4 yıl
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10
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Facebook gruplar için satış özelliği ekledi
Sosyal medya sitesi Facebook gruplar sayesinde bir çok kullanıcısını ilgilendikleri alanda bir araya topluyor. Bir çok amaç için kurulan bu grupların bir kısmını da kullanıcıların satış yaptıkları gruplar oluşturuyor. Facebook'un yeni satış özelliği ise bu kullanıcıların işini oldukça kolaylaştıracak.

Satış amaçlı oluşturulan gruplara yeni eklenen buton ile kullanıcılar satmak istedikleri ürün hakkında kolayca ilan oluşturabilecekler. Ürün hakkındaki bilgilerin girileceği ilan daha sonra satıldı veya stokta gibi etiketler ile satış durumu düzenlenebilecek. Yeni özelliğin mobil ve web kullanıcılarına önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar facede şukar büyük bukadar büyük bir grubum var diye hava atmayın ve biran önce facede grup açmayı bırakın çünkü face istediği zaman saniyesinde milyonluk gruplarınızı bile bir daha açılmamak üzere kapatıyor bütün emekler uçup gidiyor o yüzden faceye güvenmeyin ve kendinize bir site kurun.
1 Yanıt Yanıtla
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ÖZELKUVVET 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Arkadaşlar facede şukar büyük bukadar büyük bir grubum var diye hava atmayın ve biran önce facede grup açmayı bırakın çünkü face istediği zaman saniyesinde milyonluk gruplarınızı bile bir daha açılmamak üzere kapatıyor bütün emekler uçup gidiyor o yüzden faceye güvenmeyin ve kendinize bir site kurun.

Aynen hocam çok haklısınız dün facebook grubumun yönetici hesaplarını kapattı facebook ve 4 yıllık emeklerim boşa gitti facebooka güven olmaz ve zaten bir para getiriside yok facebook grubu kurup yönetmenin.
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doctor_bey 4 yıl
Grup indirimi de yapıyor muymuş?
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SEO-Uzmanı 4 yıl
10. ürün den sonrası için tanıtım 25 cent vs. moduna girecekler !
bu şekilde bir işlerin peşinde facebook !
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XMT 4 yıl
Çok güzel bir düşünce. Gelişen teknoloji de Online alışverişin pazar payı her geçen gün yükseliyor.

Sistem geliştirildikçe daha güzel sonuçlar ortaya çıkar
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Das Boot 4 yıl
Instagrama döndürücekler face'i de
herkes bişe satacak şimdi.
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Gece772 4 yıl
Facebook dan hıyar alanlar ordusu hazırlanıyor
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bestofMd 4 yıl
Güzel özellik tutar bence
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bycem1 4 yıl
ödemeyi de faceten yaparlarsa tamamdır
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join 4 yıl
Biraz daha geliştirirse ebay'ın ekmeğine taş koyar yani.
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