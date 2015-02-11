Facebook gruplar için satış özelliği ekledi

Satış amaçlı oluşturulan gruplara yeni eklenen buton ile kullanıcılar satmak istedikleri ürün hakkında kolayca ilan oluşturabilecekler. Ürün hakkındaki bilgilerin girileceği ilan daha sonra satıldı veya stokta gibi etiketler ile satış durumu düzenlenebilecek. Yeni özelliğin mobil ve web kullanıcılarına önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.
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Aynen hocam çok haklısınız dün facebook grubumun yönetici hesaplarını kapattı facebook ve 4 yıllık emeklerim boşa gitti facebooka güven olmaz ve zaten bir para getiriside yok facebook grubu kurup yönetmenin.
bu şekilde bir işlerin peşinde facebook !
Sistem geliştirildikçe daha güzel sonuçlar ortaya çıkar