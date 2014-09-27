Facebook havadan internet projesini detaylandırıyor





Dünya nüfusunun ilk etapta en az yüzde 15'ine internet sağlamayı amaçlayan ve Mark Zuckerberg önderliğinde kurulan Internet.org platformu en büyük desteği yine Facebook'dan alıyor ve firma bunun için insansız hava araçlarından faydalanacak.





Facebook Connectivity Lab tarafından yürütülen projede neler planlandığı detaylanmaya başladı. Google gibi Facebook da havada aylarca hatta yıllarca kalacak insansız hava araçları geliştiriyor ancak fark bu araçların büyüklüklerinde ortaya çıkıyor.





Facebook en az Boeing 747 kadar büyük insansız uçaklar planlıyor ve bu uçaklar tamamen güneş enerjisi ile çalışacak. Hafif olması gereken uçaklar ayrıca yarı otonom yani merkezden bir pilot tarafından yönetilecek. Ancak bir pilotun belki de yüz uçağı yönetebileceği bir sistemin ve kanuni düzenlemenin yapılması gerekiyor.





Uçaklar yerden yaklaşık 20 bin kilometre yukarıda uçacağı için herhangi bir kanuni düzenlemeye tabi olmayacak. Buna aşağıdaki insanlara internet sinyalleri göndermek de dahil. Ancak bu yükseklikler bazı teknik sıkıntıları da beraberinde getiriyor ve firma bunları aşmaya çalışıyor.





Firma ilk etapta Latin Amerika, Afrika ve Asya kıtalarında toplam 21 ülkede interneti olmayan insanlara erişim sunmayı hedefliyor. Projede sonraki etap önümüzdeki yıllarda en az bir milyar yeni internet kullanıcısı kazanmak olacak. Bu da elbette internet sağlayıcılara, sosyal ağ işletmecilerine ve reklam platormlarına yeni ekmek kapıları anlamına geliyor.

http://mashable.com/2014/09/23/facebook-drones-internet-org/