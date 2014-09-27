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Facebook havadan internet projesini detaylandırıyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook havadan internet projesini detaylandırıyor

Dünya nüfusunun ilk etapta en az yüzde 15'ine internet sağlamayı amaçlayan ve Mark Zuckerberg önderliğinde kurulan Internet.org platformu en büyük desteği yine Facebook'dan alıyor ve firma bunun için insansız hava araçlarından faydalanacak. 

Facebook Connectivity Lab tarafından yürütülen projede neler planlandığı detaylanmaya başladı. Google gibi Facebook da havada aylarca hatta yıllarca kalacak insansız hava araçları geliştiriyor ancak fark bu araçların büyüklüklerinde ortaya çıkıyor.

Facebook en az Boeing 747 kadar büyük insansız uçaklar planlıyor ve bu uçaklar tamamen güneş enerjisi ile çalışacak. Hafif olması gereken uçaklar ayrıca yarı otonom yani merkezden bir pilot tarafından yönetilecek. Ancak bir pilotun belki de yüz uçağı yönetebileceği bir sistemin ve kanuni düzenlemenin yapılması gerekiyor. 

Uçaklar yerden yaklaşık 20 bin kilometre yukarıda uçacağı için herhangi bir kanuni düzenlemeye tabi olmayacak. Buna aşağıdaki insanlara internet sinyalleri göndermek de dahil. Ancak bu yükseklikler bazı teknik sıkıntıları da beraberinde getiriyor ve firma bunları aşmaya çalışıyor. 

Firma ilk etapta Latin Amerika, Afrika ve Asya kıtalarında toplam 21 ülkede interneti olmayan insanlara erişim sunmayı hedefliyor. Projede sonraki etap önümüzdeki yıllarda en az bir milyar yeni internet kullanıcısı kazanmak olacak. Bu da elbette internet sağlayıcılara, sosyal ağ işletmecilerine ve reklam platormlarına yeni ekmek kapıları anlamına geliyor. 

http://mashable.com/2014/09/23/facebook-drones-internet-org/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ahmethi 4 yıl
Sağlık konusunu sanki kimse umursamıyor. 20 - 30 yıl öncesine göre resmen electro manyetik dalga bombardımanına tabi tutuluyoruz. Allah sonumuzu hayreyleyee...
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Quad HD 4 yıl
Sanki hata var gibi
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Captain_Ivy 4 yıl
İnsan sağlığına zararı var mıdır peki?
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MattyB 4 yıl
Havada karada adamlar para kazanmayı biliyolar
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GenkaNuan 4 yıl
Ekrem ve efsane haber hataları
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mert1907 4 yıl
Kimse babasının hayrına iş yapmaz altında mutlaka bişeyler vardır.
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sckr 4 yıl
Adamların ayranı yok içmeye google amcaları onlara internet vericek bla bla bla ben şöyle söyleyeyim bu işlerin iyilikle bi alakası kesinlikle yok kesinliklikle kar v.b arzusu ile yapılmış minik görünen dev projeleri hayata sokma politikası altındanda neler çıkıcağı şimdiden bilinmez
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Bl00dyHell 4 yıl
Peki Facebook'un bundan çıkarı ne olacak? Ayrıca haberde 20bin km şeklinde belirtilen yükseklik hatalı, 20bin km tamamen uzay oluyor
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easymen 4 yıl
benim burada anlayamadığım bir şey var.Şimdi kendi kendine interneti alamayacak insanlara ücretsiz internet verip para kazanmak hiç mantıklı gelmiyor.Adamın parası olsa zaten gider internetini alır orada gördüğü incelediği ürünü alır herkes para kazanır.E bu bir sosyal sorumluluk projesi olsa açlıktan ölen bunca insan varken internette yenilebilen bir şey olmadığına göre bence bizim anlayamadığımız başka bir amaç var
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Gece772 4 yıl
Türkiyeye gelmez saten beklemiyorum
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